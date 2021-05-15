«А вдруг это наш 18-летний золотой мальчик Оуэн?» Как Сычев покорил Россию

«СЭ» вспоминает, как начиналась карьера Дмитрия Сычева в «Спартаке».

«Гинер сказал: «Мальчишка-то неплохой, но явился агент...»

В декабре 2001 года стало известно, что вместе со «Спартаком» на сбор в Турцию полетел 18-летний нападающий юношеской сборной России Дмитрий Сычев, приглашенный на просмотр из Тамбова. Форвард принял участие в одном контрольном матче команды Олега Романцева, выйдя на замену во встрече с «Галатасараем». По мнению журналистов, воочию наблюдавших за той игрой, молодой футболист «хорошо выглядел в единоборствах, но временами передерживал мяч».

В целом тренерский штаб остался доволен работой Сычева на сборе и решил проверить его на Кубке Содружества. На этом турнире Сычев произвел настоящий фурор, убедив Романцева в том, что он достоин контракта с красно-белыми. В шести матчах Дмитрий забил шесть голов, в том числе и в финале против киевского «Динамо» (3:4).

— Сычев в каждой встрече забивал по мячу. Не думаю, что он зазнается, — сказал тогда помощник Романцева Вячеслав Грозный. — Это серьезный, целеустремленный мальчишка. При таком отношении к делу Дмитрий может вырасти в форварда национальной сборной.

— Сам от себя такой результативности не ожидал, — заметил, в свою очередь, Сычев. — Однако ничего после этих шести мячей не изменилось. Разве что автографы стали брать гораздо чаще.

Так как же юное дарование оказалось в «Спартаке»? Вот отрывок из интервью форварда, которое он дал «СЭ» в апреле 2002 года:

— До девятого класса я занимался в омской ДЮСШ № 20. Затем нас с Дмитрием Мичковым заметили на турнире сборных регионов и пригласили в питерскую спортшколу «Смена», где я провел полтора года. Одно время тренировался в дубле «Зенита». Из «Смены» позвали в юношескую сборную России 1983 года рождения, в составе которой в мае 2000 года выступил на чемпионате Европы в Израиле. Сборная России стала открытием турнира, выиграла все три матча в групповом турнире — у Англии, Ирландии и Португалии, но в 1/4 финала мы уступили голландцам. После чемпионата Европы мой агент Алексей Петрович Соколов порекомендовал продолжить карьеру в тамбовском «Спартаке».

В Тамбове провел два года, в межсезонье ездил на просмотр в «Метц» и «Нант». В «Метце» меня оставляли. Но у клуба были какие-то проблемы с финансами. А это не устраивало человека, который вел с руководством «Метца» переговоры по поводу моего контракта. В «Нанте» же и вовсе провел несколько тренировок, собрал чемоданы — и назад. Затем побывал в «Шахтере», где меня также не оставили по не зависящим от меня обстоятельствам, хотя прошел все сборы.

— В сезоне-2001 вы забили за тамбовский «Спартак» шесть голов в чемпионате и один в Кубке. Не самый высокий для второй лиги показатель.

— Я провел неполный сезон — около 25 матчей. Постоянно отлучался в сборную, к тому же нередко играл в полузащите. После первого круга чемпионата-2001 неделю тренировался с дублем ЦСКА, а после этого впервые приехал в Тарасовку. Затем доиграл сезон в Тамбове и отправился на отборочный турнир чемпионата мира. К сожалению, мы уступили не самому сильному сопернику — Литве, причем решающий гол пропустили с пенальти на 93-й минуте...

В общей сложности на просмотре в московском «Спартаке» он побывал аж четыре раза и в итоге все-таки приглянулся тренерскому штабу красно-белых. А ведь, как следует из его рассказа, вполне мог перейти в ЦСКА.

— Диму я обнаружил играющим за Тамбов. Привел его в ЦСКА, оставил в дубле, — говорил в интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову бывший главный тренер армейцев Геннадий Костылев. — Сам уехал в командировку, возвращаюсь — Сычева нет. Я к Гинеру: «Неужели не понравился?» — «Мальчишка-то неплохой, но явился агент, запросил несуразные деньги». «Так это его работа — просить! Давайте я с агентом потолкую?» — «Нет, я уже сказал, что не нужен...» И Сычев очутился в «Спартаке».

Дмитрий Сычев и Александр Данишевский. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сычев, Данишевский или Василюк?

После Кубка Содружества Сычев получил очень хорошую прессу.

— На турнире понравились быстрые молодые нападающие «Спартака» Сычев и Данишевский, — подчеркнул бывший форвард красно-белых Юрий Севидов. — Мне кажется, именно таких взрывных форвардов не хватало чемпионам России в предыдущих сезонах. Все-таки Робсон явно не соответствовал игровым кондициям команды, к тому же бразильца никак нельзя назвать бомбардиром. А вот у Сычева голевое чутье, напротив, развито, что он и продемонстрировал, забивая в каждой игре московского турнира чемпионов. Быть может, он не обладает такой дистанционной скоростью, как Данишевский, но нацеленностью на ворота превосходит партнера по команде.

Сычев настолько здорово выглядел на Кубке Содружества, что Романцев вызвал его в сборную России на товарищеский матч с Ирландией. При этом Олег Иванович сразу оговорился: «Нет, в Дублине Сычев вряд ли сыграет, о чем, кстати, я его честно предупредил. Вызывая его, я преследовал иную цель. Игроку выпадает шанс окунуться в атмосферу сборной, потренироваться с мастерами европейского класса, осознать, в каком направлении следует работать. Согласитесь, для молодого человека это поистине бесценный опыт».

Против Ирландии Сычев действительно не сыграл, а наша команда уступила — 0:2.

Перед началом чемпионата России эксперты гадали, кто же составит в нападении «Спартака» пару Бесчастных. На эту вакансию с примерно равными шансами претендовали молодые Сычев, Данишевский, Сонин и белорус Василюк.

— В атаке дела обстоят неплохо, — рассуждал Романцев. — Есть способные Василюк, Данишевский, Сонин, прибавляет Фло. Есть Сычев, который должен чувствовать себя уже не мальчиком, а игроком национальной сборной. Если раньше какие-то ошибки, недоработки ему прощались, теперь нет. Твердое место в атаке есть только у Бесчастных, и не думаю, что он кому-то его уступит.

Дмитрий Сычев и Владимир Бесчастных. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Постеснялся взять автограф у Мостового

В стартовом матче сезона против «Ростсельмаша» (0:0) Романцев в пару к Бесчастных выпустил все-таки Сычева. Дмитрий отыграл 78 минут, хорошо двигался в поисках мяча, который в большинстве случаев сохранял. Нанес три удара по воротам — два пришлись в защитников, еще один не таил в себе опасности.

На пресс-конференции Романцева попросили оценить действия молодых Сычева и Кудряшова:

— Это быстрые и легкие футболисты. Когда поля придут в порядок, им, как мне кажется, будет играть проще. Впрочем, и по матчу с «Ростсельмашем» к ним претензий нет. Я заменил их не потому, что они плохо играли, а потому, что хотелось усилить атаку, выпустить свежих футболистов, которые опередили бы в каком-то эпизоде уставших соперников.

Покорять футбольную Россию 18-летний форвард начал в своем втором матче за красно-белых. В игре с «Шинником» в «Лужниках» (3:0) он оформил дубль. Сначала Сычев эффектно головой замкнул навес Цихмейструка. После этого совершил впечатляющий сольный проход, но его удару в дальний угол чуть не хватило точности. А под занавес встречи вновь блеснул индивидуальным мастерством, поразив цель с острого угла.

В игре с «Крыльями» (2:0) Дмитрий вновь отметился двумя результативными действиями — голом и пасом. На 58-й минуте получив передачу от Титова, форвард стремительным рывком оставил за спиной защитника и неотразимо пробил в дальний угол с линии штрафной.

После матча в Самаре он стал самым юным игроком в истории российских первенств, возглавившим список лучших по системе «гол+пас»: 4 очка (3+1). Сычеву было 18 лет и 142 дня. До этого рекордсменом являлся полузащитник «Зенита» Сергей Васянович (18 лет и 252 дня).

— Как человек, хорошо знающий Сычева, чем объясните его стремительный прогресс? — спросили тогда первого агента футболиста Алексея Соколова.

— Целеустремленность и работоспособность — вот главные составляющие таланта Сычева. Нельзя не отметить и его дисциплинированность. Сычев, например, сам попросил, чтобы он жил в Тарасовке, а не на квартире в Москве, — таким образом можно сконцентрироваться на футболе. Я вообще им восхищаюсь и очень рад, что мне посчастливилось участвовать в его становлении. Определенные сомнения по поводу Димы у спартаковского руководства поначалу действительно были. Например, недостатком Сычева считали его небольшой рост. Отдаю должное тренерскому коллективу «Спартака» — в конце концов, они все же заметили в нем изюминку, поверили в игрока.

Логично, что Сычев получил второй вызов в сборную России на товарищескую игру с Эстонией. В Таллине команда Романцева сенсационно уступила — 1:2. Сычев вышел в стартовом составе и отдал голевой пас Бесчастных.

— Соперник продемонстрировал честную, мужественную игру, боролся изо всех сил и победил. К сожалению, в адрес российских игроков подобного сказать не могу, — констатировал помощник Романцева Михаил Гершкович. — Так за сборную своей страны не играют! Ну никак не можем мы настроить футболистов на товарищеские матчи с не очень звездными командами! Это наш бич.

— Кого вы, тем не менее, могли бы отметить в составе сборной России?

— Только Сычева и Измайлова.

— Говорят, спартаковец Дмитрий Кудряшов просил вас взять автограф у Александра Мостового. Взяли? — спросили Сычева после игры.

— Нет, посчитал неудобным подходить к Мостовому. Честно говоря, всегда смотрел на него как на кумира. Вроде еще вчера с друзьями сидел у телевизора и болел за наших, кричал после гола Карпина в ворота Украины и вдруг еду с теми же футболистами в одном лифте, ем за одним столом. Все в сборной отнеслись ко мне доброжелательно. На мой взгляд, внутренне сплачивает команду то, что почти все ее игроки когда-либо выступали за «Спартак».

Дмитрий Сычев (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Выезжаем только на Сычеве»

В дерби с «Локо» молодой нападающий не смог пополнить свой лицевой счет (1:2). При этом, по оценке экспертов, был лучшим в составе красно-белых. Запомнился его опасный дальний удар, после которого Овчинников перевел мяч на угловой. Заработал штрафной, после которого Баранов открыл счет. Во втором тайме он отличным пасом вывел на ударную позицию Бесчастных.

Сычев выделялся в составе спартаковцев и в матче с «Анжи» (3:3). Именно его точный удар на 92-й минуте спас москвичей от поражения в Махачкале. Гол юный спартаковец забил после рейда и скидки Баранова. Удар низом с дуги штрафной пришелся в дальнюю штангу, и уже от нее мяч отскочил в ворота.

— Не хочу умалять заслуг «Анжи», но вынужден сказать, что у «Спартака» каждый год случается психологическая проблема, — резюмировал Романцев. — В начале сезона некоторые футболисты себя переоценивают. Нам повезло в одном — мы приобрели Сычева. На этом и выезжаем. Однако существовать за счет одного козыря неправильно.

Встреча с «Ротором» показала — не случайно Романцев отважился публично превознести 18-летнего тинейджера. Журналистские похвалы не пропитали (видимо, и не могли пропитать) форварда ощущением собственного величия — «Спартак» вновь, по большому счету, «выехал» на Сычеве, который оформил дубль. Хотя и недооценивать вклад в победу, например, Цихмейструка с Гончаровым было бы несправедливо. Первый мяч вундеркинда получился весьма эффектным. Откликнувшись на передачу Цихмейструка и не дав мячу опуститься на землю, одним касанием вонзил его в правый от вратаря угол ворот.

В итоге Дмитрий с шестью голами единолично возглавил гонку бомбардиров чемпионата страны. «СЭ» признал его лучшим игроком месяца и вышел с заголовком на первой полосе: «Золотой мальчик для России?».

«Ба, кто к нам пришел! А кто к нам пришел? Сычев — вундеркинд из Сибири? Сычев — чудо из Тамбова? Сычев — жемчужина спартаковской селекции? Полноте. К нам пришла молодость — великолепная, свежая, нахальная и застенчивая одновременно, бесстрашная, потому что плохо знает эту жестокую жизнь, и чертовски голодная до футбола, — восторгался обозреватель «СЭ». — Сычев — ее олицетворение, ее делегат. Наверное, если бы Сычева не было, в год чемпионата мира его следовало придумать. Хотя бы для того, чтобы подарить надежду российским болельщикам: а вдруг этот парень — наш 18-летний золотой мальчик Оуэн? А может, Трезеге или Рауль? Неважно. Главное — наш! Незнакомые ощущения, не правда ли? Мы не испытывали их, пожалуй, со времен чемпионата мира 1958 года, на который так и не поехал раздавленный системой 20-летний гений Стрельцов».

— Как вы оцениваете то, что дебютант премьер-лиги уверенно возглавляет список ее бомбардиров с прекрасным показателем: 6 мячей в 6 играх? — поинтересовались у Сычева после игры с волгоградцами.

— Даже не знаю, что сказать... Возможно, мне везет. Возможно, сказываются результаты работы на тренировках. И еще один момент: тамбовский «Спартак», где я выступал раньше, исповедует комбинационный стиль, похожий на тот, что показывает «Спартак» московский.

— Он обладает всеми качествами хорошего форварда — не случайно забил уже шесть мячей, — в свою очередь заметил Бесчастных. — Многие считают меня опекуном Сычева, но это не так. Дима пришел к нам сложившимся футболистом, поэтому учить многому его не пришлось.

Дмитрий Сычев. Фото Григорий Филиппов, —

Лучший бомбардир чемпионата

В товарищеском матче со сборной Франции на «Сен-Дени» (0:0) Сычев вышел на замену вместо Бесчастных на 66-й минуте и получил от «СЭ» оценку 5,5 (Бесчастных — 5,0): «...коснулся мяча несколько раз, но при этом совершил острый проход в штрафную французов, опередив быстроногого Тюрама».

— Измайлов, Сычев и Сенников произвели хорошее впечатление и имеют неплохие шансы поехать на мировое первенство, — сказал после матча Гершкович.

В 8-м туре чемпионата России «Спартак» Романцева попал под каток ЦСКА Газзаева — 0:3. Сычев, как и его партнеры по команде, выглядел беззубо. В условиях плотной опеки армейцев 18-летний форвард ровным счетом ничего не показал и на 70-й минуте уступил место на поле Фло.

— У меня вообще сложилось впечатление, что я был на поле худшим. Наверное, плохо открывался, — предположил Сычев после дерби. — Теперь надо обязательно реабилитироваться в матче с «Аланией».

Дмитрию это удалось — гол и результативная передача, а вот «Спартаку» в целом нет — 3:4. Далее чемпион страны получил еще одну пощечину — от «Уралана» (0:2). В той встрече Сычев имел хороший шанс забить свой 8-й гол в сезоне, но не переиграл Филимонова.

Черная серия «Спартака» вполне могла продлиться в Раменском. На 77-й минуте Кечинов открыл счет в матче, передав «привет» своей бывшей команде. Однако Сычев ударом головой после навеса Титова и Бесчастных с пенальти, наконец, принесли красно-белым победу — 2:1.

В последнем матче перед паузой, связанной с чемпионатом мира в Корее и Японии, Сычев выступил в качестве диспетчера, снабдив голевыми передачами Титова и Парфенова во встрече с «Соколом» (2:1).

18-летний форвард попал в расширенный список сборной России для подготовки к ЧМ наряду с еще четырьмя нападающими — Бесчастных, Кержаковым, Пименовым и Поповым. Романцеву предстояло решить, кто окажется лишним в этом списке.

После 12 туров, по оценкам «СЭ», Сычев (8 голов — лучший бомбардир лиги, 4 передачи) делил пятое место с Пошкусом среди лучших игроков сезона. Впереди него расположились Гусев, Пименов, Муратович и Измайлов.

Дмитрий Сычев (в центре). Фото Александр Вильф, —

«Сычев пижонил, но как!»

20 мая Романцев назвал окончательный состав на ЧМ-2002. В Корею и Японию должны были отправиться четыре форварда: Бесчастных (28 лет), Пименов (20 лет), Кержаков (19 лет) и Сычев (18 лет).

После стартового матча нашей сборной на чемпионате мира — против Туниса (2:0) — «СЭ» вышел с «шапкой» на первой странице: «Сычев пижонил, но как!».

Именно выход на замену нападающего «Спартака» на 55-й минуте значительно освежил игру россиян в атаке. Дмитрий принял непосредственное участие в двух голах.

На 59-й минуте голкипер африканцев Бумнижель неудачно ввел мяч в игру рукой, попав в Измайлова. Последовала передача на Сычева, от ноги которого мяч отскочил к линии штрафной Титову, — и тот открыл счет.

А на 65-й минуте, заметив рывок Сычева, Карпин выполнил точный пас из центрального круга. Нападающий принял мяч, ворвался в штрафную, где его сбил Жаиди. Арбитр назначил пенальти, и Карпин не оставил шансов вратарю — 2:0. Дмитрий смело брал игру на себя, причем его дриблинг был сколь эффектен, столь и эффективен. Мог забить сам, подкараулив ошибку Бумнижеля, но немного промахнулся с острого угла.

Вот как в интервью «СЭ» охарактеризовал действия молодого форварда Андрей Шевченко:

«Сычев с поразительной легкостью во втором тайме вошел в игру, и я сразу подметил, что он принадлежит к тому редкому разряду нападающих, которые, завладев мячом, избирают кратчайший путь к воротам — по прямой линии. Вот почему Сычев навел страх на тунисских защитников, заставил их совершить две роковые ошибки, которые, в конце концов, и привели к поражению соперника в чрезвычайно важном для российской сборной стартовом матче».

Выйдя на поле на 55-й минуте, Сычев установил новое достижение: теперь он являлся самым юным нашим футболистом, когда-либо игравшим на чемпионатах мира. В день матча ему было 18 лет и 222 дня. Прежний рекорд принадлежал участнику ЧМ-82 Сергею Родионову, который сыграл против Новой Зеландии в возрасте 19 лет 289 дней.

В матче с японцами (0:1) Сычев вновь остался в запасе, выйдя на замену во втором тайме. Именно он и нанес первый удар по воротам соперника на 54-й минуте.

Но по большому счету ни Сычев, ни Бесчастных, сменившие невыразительных Пименова и Измайлова, атакующий потенциал не усилили — старший спартаковец запомнился разве что промахом по пустым воротам, а младший — неподготовленными дальними ударами, с которыми голкипер японцев шутя справлялся. Причем одноклубники играли неоправданно глубоко, да и взаимопонимания между ними не наблюдалось...

Тем не менее журналисты «СЭ» назвали лучшим в составе сборной России Сычева, выставив ему довольно скромную оценку — 5,5.

Дмитрий Сычев и Александр Кержаков после матча против Бельгии. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Его слезы — слезы всего российского футбола»

Слезы Сычева после поражения от бельгийцев (2:3) стали символом выступления сборной России на ЧМ-2002.

Дмитрий был в тот день однозначно лучшим в составе россиян. Сражался за каждый мяч, затерзал защитников скоростными рывками, не стеснялся бить по воротам.

На 52-й минуте Ковтун на своей половине поля отобрал мяч и адресовал его Хохлову. Воспользовавшись свободным коридором, тот беспрепятственно дошел до штрафной, куда из зоны левого инсайда ворвался Сычев. Удар форварда парировал Де Влигер, но мяч отскочил к Бесчастных, который спокойно поразил цель. А за две минуты до финального свистка при счете 1:3 Кержаков отправил Сычева на рандеву с голкипером, и молодой спартаковец подарил нам небольшую надежду. Но...

«Вчерашние слезы Сычева — это слезы всего российского футбола, — писал обозреватель «СЭ». — Футбола, который формировался в угаре нэповских времен, когда проще и дешевле было прикупить в Африке или Америке партию второсортного товара, нежели вырастить одного омского самородка. Когда с любой точки зрения выгоднее было налаживать отношения с многочисленными околофутбольными жучками, а не с детскими тренерами. Когда рентабельнее было покупать и продавать, а не творить и воспитывать... Брошенный на растерзание спорт пытались закатать в асфальт, но так и не закатали. Как ни банально это звучит, но сквозь него уже пробиваются первые цветочки. Сычев в футболе, Ковальчук в хоккее, Кириленко в баскетболе... Похоже, здравый смысл в нашей стране все-таки начинает возобладать».

Журналисты критиковали Романцева за то, что он не выпускал Сычева в стартовом составе сборной. Олег Иванович парировал:

— Его ни в коем случае нельзя было бросать, что называется, в топку, иначе говоря — выпускать в стартовом матче с первых минут. Не пойди у него игра, парень мог запросто сломаться психологически. Кроме того, пара Пименов — Бесчастных лучше смотрелась на тренировках. Как знать, появись Сычев в основном составе, смог бы он так себя проявить?

— Не кажется ли вам, что с приходом Сычева у нас появился футбольный вундеркинд?

— Нет. Ему еще работать и работать. Мне нравится, что он, наконец, стал бить по воротам из любой ситуации, как и должен делать настоящий форвард. Но скольких же трудов стоило ему это внушить, сколько пота было пролито на тренировках! Помню, играем двустороннюю игру в Бору, я говорю ему: «Дима, бей, как только будет возможность!» Партнеры ворчат, просят играть в пас, я стою на своем. Остается всего-то несколько минут, счет 0:0. И тут Сычев бьет прямо метров с 30 в «девятку»! Сразу все ворчуны притихли. Такие моменты и помогли ему почувствовать уверенность.

Дмитрий Сычев. Фото Григорий Филиппов, —

Почему он не перешел в «Милан»? Предостережение Шевченко

После возвращения сборной России из Японии в нашей стране началась настоящая сычевомания. Спартаковский клуб и пресс-служба были завалены просьбами журналистов об интервью с игроком и бесчисленными письмами от поклонников и поклонниц его таланта. В интернете открылись сразу два персональных сайта новоиспеченного героя. А в кратковременном отпуске, который Сычев провел в Сибири у родителей, он был удостоен приема у губернатора Омской области. В это время в Москве поползли слухи об интересе к форварду со стороны «Интера», «Пармы», «Севильи», «Баварии»...

В июле итальянские СМИ написали, что «русский Оуэн», как окрестили Сычева местные газеты, в одном шаге от перехода в «Милан». По имевшейся информации, вице-президент россонери Адриано Галлиани якобы обмолвился в узком кругу доверенных лиц, что его клуб получил при помощи известного итальянского агента ФИФА, который находился в дни чемпионата мира в Японии, приоритетное право на покупку юного форварда сборной России в январе 2003 года.

Итальянские журналисты не преминули втянуть в дискуссию о будущем Сычева Андрея Шевченко, который высказал следующее мнение: «Мне кажется, Сычеву не стоит торопиться с отъездом. Наверное, ему следует подождать еще год, а то и два, чтобы набраться опыта в своем нынешнем клубе. Огромное давление на игроков в ведущих европейских чемпионатах может оказаться непосильным для такого молодого парня. Перед тем как забрать меня из киевского «Динамо», «Милан» присматривался ко мне два года».

«Московский «Спартак» хочет за Сычева 10 миллионов евро, а «Милан» готов заплатить не больше восьми». Под таким заголовком газета Tuttosport опубликовала довольно большую заметку о том, что президент «Спартака» Андрей Червиченко и руководство «Милана» ведут переговоры в Италии. Аналогичную информацию, причем с теми же цифрами, поместили Corriere della Sera и Corriere dello Sport. В итоге итальянцы взяли паузу в решении этого трансферного вопроса, а Червиченко довольно пространно ответил журналистам на вопрос о будущем молодого форварда:

— Конечно, можно говорить о том, что дыма без огня не бывает. Но есть и такое древнее римское изречение: «Чего нет на бумаге, того не существует на свете». От разговоров до дела, как правило, очень длинная дорога. Да, во время чемпионата мира мы получили информацию о заинтересованности некоторых клубов в приобретении Сычева. Однако я полагаю, что ажиотаж в подобных случаях в большей степени создают агенты, которые хотят заработать на продаже игрока. Увидели способного парня в России — и спешат сосватать его в какой-либо западный клуб. Если быть конкретнее, то у Сычева контракт со «Спартаком» до 2006 года. А следить за его выступлением, естественно, никому не запрещается.

— Пока мы никуда этого игрока отпускать не намерены, — это уже слова Романцева. — Он нужен «Спартаку», поэтому ближайшие два-три года будет выступать за него.

— Бытует мнение, что пару лет назад надо было продавать за границу Титова, у которого была масса заманчивых предложений, да и сам он вроде был не прочь уехать. Почему вы этого не сделали?

— Если бы Егор пришел ко мне и попросил его отпустить, разве я бы этого не сделал? Ведь никто же не препятствовал отъезду Аленичева в «Рому». Но Титов не приходит, не просит — стало быть, хочет играть именно за «Спартак». Кроме того, у него длительный контракт с клубом.

Дмитрий Сычев. Фото Алексей Иванов, —

«Кто мы? Мясо!»

«Сычев! Сычев!» — скандировали трибуны уже на первой минуте матча «Спартак» — «Торпедо-ЗИЛ». Каждое его действие — будь то эффектный дриблинг в центре поля или пас на выход Титову — болельщики красно-белых встречали овациями и, напротив, замирали, когда пару раз защитники автозаводцев грубо обходились с кумиром «спартачей». Сычев играл свежо и ярко. Вот только гол ему забить не довелось: фортуна отвернулась от него как минимум в двух эпизодах. Когда на первых секундах он нанес потрясающий удар с лета с 22 метров — мяч угодил в перекладину, и когда под занавес второго тайма исполнил красивый удар «ножницами». Когда на 87-й минуте Сычев отправился к кромке поля — вместо него на замену должен был выйти Данишевский, — трибуны взорвались аплодисментами в адрес 19-го номера «Спартака», а мгновение спустя к ним присоединился и главный тренер красно-белых.

Сычев привел спартаковскую торсиду в экстаз в супердраматичном поединке против «Зенита» — 4:3. На 64-й минуте при счете 3:3 мяч прилетел к нему после того, как Малафеев опередил у линии ворот Бесчастных. Нападающий находился у боковой линии и не стал пытаться поймать вратаря «свечой» — шансов на то почти не было. Сычев предпочел перебросить мяч через Цветкова, продвинуться к углу штрафной, откуда нанес великолепный удар в «девятку». «Кто мы? Мясо!» — обнажил ликующий нападающий надпись на нижней майке. Совсем как Титов в 2001 году в матче с тем же «Зенитом». А трибуны принялись скандировать фамилию Сычева, одного из немногих россиян, кто набрал вистов на ЧМ-2002.

— После гола вы показали надпись на футболке: «Кто мы? Мясо». Наверное, этому вас надоумил Егор Титов — он раньше тоже показывал аналогичную надпись на майке? — предположили журналисты.

— Нет, Титов мне таких советов не давал. Я уже давно тренируюсь в этой майке. Кто сделал эту надпись, даже не знаю. Просто взял майку на базе и ношу ее уже месяца три.

После игры с питерцами Сычев, по оценкам «СЭ», вышел на второе место среди лучших игроков сезона, пропустив вперед только Гусева.

«В «Спартаке» мне стало страшно за свою жизнь»

Однако гол в ворота Малафеева стал для Дмитрия последним в составе «Спартака»... Из-за травмы голеностопа он пропустил игры с «Динамо», «Шинником» и «Торпедо-ЗИЛ».

Сычев вернулся на поле 30 июля, выйдя на замену на 74-й минуте гостевой встречи с «Зенитом». И практически сразу поучаствовал в голевой, победной атаке красно-белых!

Титов навесил слева, Сычев пробил головой — Малафеев в падении парировал мяч, который отскочил к Бесчастных. 11-й номер «Спартака» вколотил его в сетку над лежащим голкипером — 0:1.

А вот встречи с «Анжи» (2:1) и «Соколом» (2:2) Дмитрий едва ли мог занести себе в актив. Специалисты связывали довольно бледную игру форварда с тем, что Сычев еще не до конца оправился от повреждения.

16 августа Сычев провел свой последний матч за «Спартак». Против «Алании» Дмитрий отыграл первый тайм, а в перерыве был заменен на Данишевского.

Через несколько дней появилась новость, повергшая болельщиков народной команды в шок. Сычев подал заявление об уходе из «Спартака». А клуб принял решение его дисквалифицировать.

— В пятницу, 16 августа, Сычев заявил, что хочет покинуть «Спартак» А в воскресенье он собрал вещи и покинул расположение нашей базы в Тарасовке, — заявил Червиченко в интервью «СЭ».

У Сычева и руководства клуба возникли серьезные разногласия по личным условия контракта. Стороны так и не смогли договориться. В итоге 4 сентября на заседании КДК было решено дисквалифицировать футболиста на четыре месяца с момента оглашения вердикта, по истечении которых он получал право продолжить карьеру в любой другой команде при условии, что она заплатит московскому «Спартаку» компенсацию.

Та история до сих пор окутана тайной. Сам Дмитрий не любит вспоминать про конфликт. Это тема для отдельного материала.

Приведем лишь отрывок из «Разговора по пятницам» с Сычевым в июле 2017 года.

— Десять лет назад мы спросили: «Про ваше расставание со «Спартаком» когда-нибудь узнаем правду?» Вы ответили: «Наверняка. Но не сегодня. Пока к такому разговору не готов». А теперь?

— Тоже. Вот завершу карьеру, уеду далеко-далеко, где никто не достанет, и расскажу. Накануне чемпионата мира-2018 не хочется говорить о плохом. Лучше что-то позитивное вспомнить.

— Позвольте маленькое уточнение. Годы спустя Романцев изрек: «Узнав, что происходило на самом деле, зауважал Сычева еще сильнее». От вас действительно потребовалось большое мужество?

— Еще бы! Я же в одиночку боролся против системы, пусть тогда этого и не осознавал. Изначально покидать «Спартак» не собирался, меня все устраивало. Решиться на этот шаг вынудил инстинкт самосохранения. Стало страшно за свою жизнь.

В любом случае Сычев образца 2002 года, несомненно, настоящее явление в российском футболе, феномен! 18-летний парень из Омска прямиком из второго дивизиона ворвался в российскую премьер-лигу, стал настоящим лидером «Спартака» Романцева и влюбил в себя миллионы российских болельщиков на чемпионате мира в Японии и Корее.

Тяжело рассуждать в сослагательном наклонении, как бы сложилась его карьера, останься он тогда в «Спартаке». Уехал бы он в «Милан» в 2003 году, покорил бы серию А, как Шевченко, или прекратил бы прогрессировать в составе красно-белых, для которых начинались не лучшие времена?

Пожалуй, нужно признать, что конфликт со «Спартаком», неудачный вояж во Францию, в «Марсель», не сломали молодого игрока. Вернувшись в 2004 году в Россию, подписав контракт с «Локомотивом», он был признан лучшим игроком нашего чемпионата.