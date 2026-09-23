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Высоцкий: «Происходящее с «Локомотивом» смахивает на бездумно спланированную диверсию»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» поделился мнением о кадровых изменениях в московском клубе и неудачном начале сезона.

— Бронза прошлого сезона подарила надежду, что «Локомотив» победных времен возвращается?

— Как выяснилось, то была короткая вспышка. А что сейчас? Распроданные лидеры и тревожные разговоры о том, как бы не вылететь. Я отношусь к Галактионову с большим уважением. Он не первый год работает, хороший специалист. Но мы же видим — что-то не едет. И все, что происходит с командой, смахивает на какую-то бездумно спланированную диверсию. В истории «Локомотива» бывало всякое. Но такого начала сезона я не помню.

— Из команды можно было одновременно убрать нескольких лидеров?

— Не знаю, какая команда такое выдержит. Возможно, «Реал», где можно разом убрать нескольких игроков, и он не рухнет. А здесь сознательно ликвидирована вся средняя линия. Понимаю, что у клуба могут быть долги, кто-то сам хочет попробовать себя где-то еще — это жизнь. А выглядело безумной распродажей с лихорадочным стремлением набрать новых людей.

Никита Высоцкий.Никита Высоцкий: «Рядом грузят гробы, и полковник процедил: «С такой фамилией ты точно никуда не улетишь!»

13 января 2026 года «Локомотив» продал капитана Дмитрия Баринова в ЦСКА. 18 июля Дмитрий Воробьев перешел в «Краснодар», 20 августа Алексей Батраков — в «Галатасарай» за 25 миллионов евро, 21 августа Артем Карпукас стал игроком «Зенита». По данным «СЭ», только летние продажи Батракова, Воробьева и Карпукаса принесли клубу около 37,5 миллиона евро. После 9 туров сезона-2026/27 «Локомотив» с 7 очками занимает 14-е место. У железнодорожников 1 победа, 4 ничьих и 4 поражения в чемпионате России, а разница мячей — 8:11.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Никита Высоцкий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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