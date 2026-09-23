Высоцкий: «Происходящее с «Локомотивом» смахивает на бездумно спланированную диверсию»

Режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» поделился мнением о кадровых изменениях в московском клубе и неудачном начале сезона.

— Бронза прошлого сезона подарила надежду, что «Локомотив» победных времен возвращается?

— Как выяснилось, то была короткая вспышка. А что сейчас? Распроданные лидеры и тревожные разговоры о том, как бы не вылететь. Я отношусь к Галактионову с большим уважением. Он не первый год работает, хороший специалист. Но мы же видим — что-то не едет. И все, что происходит с командой, смахивает на какую-то бездумно спланированную диверсию. В истории «Локомотива» бывало всякое. Но такого начала сезона я не помню.

— Из команды можно было одновременно убрать нескольких лидеров?

— Не знаю, какая команда такое выдержит. Возможно, «Реал», где можно разом убрать нескольких игроков, и он не рухнет. А здесь сознательно ликвидирована вся средняя линия. Понимаю, что у клуба могут быть долги, кто-то сам хочет попробовать себя где-то еще — это жизнь. А выглядело безумной распродажей с лихорадочным стремлением набрать новых людей.

13 января 2026 года «Локомотив» продал капитана Дмитрия Баринова в ЦСКА. 18 июля Дмитрий Воробьев перешел в «Краснодар», 20 августа Алексей Батраков — в «Галатасарай» за 25 миллионов евро, 21 августа Артем Карпукас стал игроком «Зенита». По данным «СЭ», только летние продажи Батракова, Воробьева и Карпукаса принесли клубу около 37,5 миллиона евро. После 9 туров сезона-2026/27 «Локомотив» с 7 очками занимает 14-е место. У железнодорожников 1 победа, 4 ничьих и 4 поражения в чемпионате России, а разница мячей — 8:11.