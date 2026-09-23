Булатов: «Лозунг «Мы хотим чем-то отличаться от других» сработал, мы неплохо провели концовку сезона»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов оценил эффект от использования нового лозунга клуба, который ввели в 2026 году.

«Когда мы только зашли тренерским штабом и начали работать еще в апреле, мы пришли с каким-то лозунгом. И этот лозунг был: «Что мы хотим играть в футбол, мы хотим чем-то отличаться от других». И это очень сработало, ребята подхватили, мы неплохо провели концовку сезона, мы обеспечили команде место в Премьер-лиге», — приводят «Вести» слова Булатова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

Булатов также подчеркнул, что новый лозунг помог настроить футболистов на агрессивный, атакующий стиль игры и сделать матчи более зрелищными. По его наблюдениям, игроки искренне прониклись этой идеей — их мотивация видна по горящим глазам на установках. Тренер добавил, что команда стремится радовать зрителей, чтобы те приходили на стадион и трибуны были заполнены.

«Крылья Советов» (11 очков после 9 матчей) занимает 9-е место в таблице чемпионата России.