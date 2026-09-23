Аршавин: «Думал, что «Краснодар» провалится с уходом Сперцяна, но этого не произошло»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Краснодара» на старте сезона-2026/27.

Летом «Краснодар» покинул один из лидеров — полузащитник Эдуард Сперцян. 26-летний футболист перешел в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

«Они [футболисты «Краснодара»] не то, чтобы прямо доминировали, но нет такого, что где-то отскок, и случайно повезли очки. Я вообще думал, что «Краснодар» провалится с уходом Сперцяна, но этого не произошло. То есть футбол «Краснодар» показывает», — сказал Аршавин в видео проекта «Это футбол, брат!».

Краснодар набрал 21 очко в 9 турах чемпионата России и занимает первое место в турнирной таблице. «Быки» ни разу не проиграли в РПЛ в сезоне-2026/27. На их счету 6 побед и 3 ничьи.

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