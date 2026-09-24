Одноклубник Головина дисквалифицирован на 4 матча за празднование гола

Нападающий «Монако» Парис Бруннер получил дисквалфикацию за свое празднование гола в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (1:1).

20-летний немец на 72-й минуте сравнял счет и провел большим пальцем по горлу, когда пробегал мимо фанатской трибуны эльзасцев. Дисциплинарная комиссия ПФЛ Франции посчитала такое действие недопустимым, поэтому игрок был дисквалифицирован на 4 матча, два из которых условно.

После матча Бруннер объяснил свой поступок оскорблениями в адрес семьи со стороны фанатов и принес извинения.

Таким образом, Бруннер не поможет «Монако» в матчах против «Тулузы» (10 октября) и «Лорьяна» (18 октября).

В этом сезоне Бруннер забил 6 голов в 7 матчах во всех турнирах.