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Одноклубник Головина дисквалифицирован на 4 матча за празднование гола

Евгений Козинов
Корреспондент
Парис Бруннер.
Фото AFP

Нападающий «Монако» Парис Бруннер получил дисквалфикацию за свое празднование гола в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (1:1).

20-летний немец на 72-й минуте сравнял счет и провел большим пальцем по горлу, когда пробегал мимо фанатской трибуны эльзасцев. Дисциплинарная комиссия ПФЛ Франции посчитала такое действие недопустимым, поэтому игрок был дисквалифицирован на 4 матча, два из которых условно.

После матча Бруннер объяснил свой поступок оскорблениями в адрес семьи со стороны фанатов и принес извинения.

Таким образом, Бруннер не поможет «Монако» в матчах против «Тулузы» (10 октября) и «Лорьяна» (18 октября).

В этом сезоне Бруннер забил 6 голов в 7 матчах во всех турнирах.

Парис Бруннер.Одноклубник Головина — открытие французского сезона. Бруннер наконец-то реализует свой потенциал

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Парис Бруннер
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лион 5 3 2 0 10-2 11
3
 Париж 5 3 2 0 8-3 11
4
 Лилль 5 3 1 1 8-4 10
5
 Ренн 5 3 1 1 8-9 10
6
 ПСЖ 5 2 2 1 8-7 8
7
 Анже 5 2 1 2 6-5 7
8
 Страсбур 5 2 1 2 10-10 7
9
 Ле Ман 5 1 3 1 9-9 6
10
 Осер 5 2 0 3 7-12 6
11
 Брест 5 1 2 2 7-8 5
12
 Лорьян 5 1 2 2 5-6 5
13
 Тулуза 5 1 2 2 7-9 5
14
 Ницца 5 1 2 2 3-6 5
15
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
16
 Труа 5 1 1 3 4-11 4
17
 Марсель 5 1 0 4 7-8 3
18
 Гавр 5 0 2 3 4-7 2
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9.10 21:45 Ланс – Лион - : -
10.10 18:15 Лилль – Гавр - : -
10.10 21:45 Брест – Анже - : -
10.10 21:45 Лорьян – Париж - : -
10.10 21:45 Монако – Тулуза - : -
10.10 21:45 ПСЖ – Ле Ман - : -
11.10 16:00 Ницца – Страсбур - : -
11.10 18:15 Ренн – Осер - : -
11.10 21:45 Труа – Марсель - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 4
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 4
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 3 1 1
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 4 1 1
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 3 1 0
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