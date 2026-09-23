Высоцкий об уходе Баринова из «Локомотива»: «Это вообще катастрофа»
Режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» назвал уход Дмитрия Баринова одним из ключевых событий для команды.
— Как вы оцениваете уход Баринова?
— Баринов — это вообще катастрофа. Думаю, что тогда и начался спад. И это был первый тревожный звонок.
— Баринов мог уходить из «Локомотива» с обидой?
— Не исключаю. Клуб обязан был сделать все, чтобы капитан, да еще выросший в нем, остался. Уверен, он до сих пор переживает за «Локомотив». А как может быть по-другому?
— Почему с ним не удалось договориться?
— Не понимаю, как можно было не договориться с человеком, который вел за собой команду, являлся важной фигурой для клуба и для трибун. Кто-то говорит, что Баринов хотел слишком многого. Но человек имеет право хотеть за свою работу определенные деньги. Наверняка там были агенты, которые жестко торговались. Мне было неприятно, что с Бариновым не договорились.
«Локомотив» и ЦСКА объявили о трансфере Баринова 13 января 2026 года. Полузащитник — воспитанник академии железнодорожников, за первую команду он дебютировал в мае 2015-го. Всего Баринов провел за «Локомотив» 274 матча и забил 13 голов. С клубом он стал чемпионом России-2017/18, четырежды выиграл Кубок страны и один раз — Суперкубок. В последние сезоны Баринов был капитаном команды.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
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10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
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11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
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12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1