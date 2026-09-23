Высоцкий об уходе Баринова из «Локомотива»: «Это вообще катастрофа»

Режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» назвал уход Дмитрия Баринова одним из ключевых событий для команды.

— Как вы оцениваете уход Баринова?

— Баринов — это вообще катастрофа. Думаю, что тогда и начался спад. И это был первый тревожный звонок.

— Баринов мог уходить из «Локомотива» с обидой?

— Не исключаю. Клуб обязан был сделать все, чтобы капитан, да еще выросший в нем, остался. Уверен, он до сих пор переживает за «Локомотив». А как может быть по-другому?

— Почему с ним не удалось договориться?

— Не понимаю, как можно было не договориться с человеком, который вел за собой команду, являлся важной фигурой для клуба и для трибун. Кто-то говорит, что Баринов хотел слишком многого. Но человек имеет право хотеть за свою работу определенные деньги. Наверняка там были агенты, которые жестко торговались. Мне было неприятно, что с Бариновым не договорились.

«Локомотив» и ЦСКА объявили о трансфере Баринова 13 января 2026 года. Полузащитник — воспитанник академии железнодорожников, за первую команду он дебютировал в мае 2015-го. Всего Баринов провел за «Локомотив» 274 матча и забил 13 голов. С клубом он стал чемпионом России-2017/18, четырежды выиграл Кубок страны и один раз — Суперкубок. В последние сезоны Баринов был капитаном команды.

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