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Высоцкий: «От разговоров, что «Зениту» якобы помогают арбитры, просто тошнит»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» высказался о разговорах о якобы особом отношении судей к «Зениту».

— Вам понятно негативное отношение части болельщиков к «Зениту»?

— Недавно прочитал комментарии и ужаснулся грязи в адрес «Зенита»: «Вот вам со своими деньгами! А ведь вам еще и судьи помогают!» Совершенно этого не разделяю. У питерского клуба большая и богатая история. А сейчас он еще и один из лидеров нашего футбола. Откуда же такая зависть и злоба?!

— Но с судейством у нас действительно не все в полном порядке.

— Не спорю, эта проблема существует. Я и сам иногда в какие-то моменты начинаю возмущаться. Но ужасно не люблю бесконечные разговоры только об этом.

— То есть против «Зенита» вы не болеете?

— Никогда такое в голову не приходило. Я бы очень хотел, чтобы «Локомотив», как раньше при Семине, заслуженно побеждал. Но против «Зенита» болеть не стану. Вообще не очень понимаю «боления» против.

— А разговоры о помощи арбитров?

— К «Зениту» отношусь с уважением. А от разговоров, что ему якобы арбитры помогают, просто тошнит.

Никита Высоцкий.Никита Высоцкий: «Рядом грузят гробы, и полковник процедил: «С такой фамилией ты точно никуда не улетишь!»

По подсчетам эксперта «СЭ» Александра Боброва, в чемпионате России-2025/26 судьи допустили 96 неисправленных ошибок: 2 решения были приняты в пользу «Зенита», 8 — против него. Баланс петербуржцев «минус 6» был худшим в лиге. В первых 7 матчах сезона-2026/27 «СЭ» насчитал 19 неисправленных судейских ошибок. На дистанции пяти последних чемпионатов баланс «Зенита» также отрицательный — 12 решений в его пользу и 31 против. После 9 туров нынешнего сезона команда Сергея Семака занимает 5-е место с 18 очками.

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Никита Высоцкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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