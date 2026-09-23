Высоцкий: «От разговоров, что «Зениту» якобы помогают арбитры, просто тошнит»

Режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» высказался о разговорах о якобы особом отношении судей к «Зениту».

— Вам понятно негативное отношение части болельщиков к «Зениту»?

— Недавно прочитал комментарии и ужаснулся грязи в адрес «Зенита»: «Вот вам со своими деньгами! А ведь вам еще и судьи помогают!» Совершенно этого не разделяю. У питерского клуба большая и богатая история. А сейчас он еще и один из лидеров нашего футбола. Откуда же такая зависть и злоба?!

— Но с судейством у нас действительно не все в полном порядке.

— Не спорю, эта проблема существует. Я и сам иногда в какие-то моменты начинаю возмущаться. Но ужасно не люблю бесконечные разговоры только об этом.

— То есть против «Зенита» вы не болеете?

— Никогда такое в голову не приходило. Я бы очень хотел, чтобы «Локомотив», как раньше при Семине, заслуженно побеждал. Но против «Зенита» болеть не стану. Вообще не очень понимаю «боления» против.

— А разговоры о помощи арбитров?

— К «Зениту» отношусь с уважением. А от разговоров, что ему якобы арбитры помогают, просто тошнит.

По подсчетам эксперта «СЭ» Александра Боброва, в чемпионате России-2025/26 судьи допустили 96 неисправленных ошибок: 2 решения были приняты в пользу «Зенита», 8 — против него. Баланс петербуржцев «минус 6» был худшим в лиге. В первых 7 матчах сезона-2026/27 «СЭ» насчитал 19 неисправленных судейских ошибок. На дистанции пяти последних чемпионатов баланс «Зенита» также отрицательный — 12 решений в его пользу и 31 против. После 9 туров нынешнего сезона команда Сергея Семака занимает 5-е место с 18 очками.

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