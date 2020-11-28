«Спартак» победит «Ротор», «Зенит» не уступит в Туле. Прогнозы на матчи 16-го тура РПЛ
Максим Боков — 1:2. В последнее время «Арсенал» не блещет ни результатом, ни игрой. «Зенит» тоже не очень хорош, но у него более мощный состав, игроки опытные. Думаю, чемпионы победят.
Николай Трубач — 2:2. В обычных условиях «Зенит» начал бы выходить из кризиса в Туле. Но у чемпионов России сложный календарь, ведущим игрокам сборной будет трудно. У «Арсенала» тоже не все идеально, но, думаю, туляки дадут серьезный бой.
Боков — 2:2. По идее, «Краснодар» сильнее «Химок», но у «быков» сейчас волнообразный футбол. Мне кажется, победу гости здесь не добудут.
Николай Трубач — 1:1. «Химки» адаптировались к РПЛ, а «Краснодар» обидно проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов — в последние минуты «быки» еле волочили ноги. У «Краснодара» нет ресурсов для ротации — предполагаю, что будут проблемы и с «физикой», и с настроем.
Боков — 2:0. «Ахмат» на подъеме. А «Локомотиву» психологически сложно — очень много игр, очень мало времени на восстановление. Думаю, грозненцы этим воспользуются.
Трубач — 1:0. Играть без мяча почти 90 минут очень тяжело — да еще против «Атлетико», одного из лидеров чемпионата Испании. Футболисты «Локо» «наелись», а тут выезд в Грозный, где всегда трудно играть. Андрей Талалаев привел команду в чувство и может победить.
Боков — 1:1. Обе команды любят атакующий футбол, у обеих много молодых игроков. «Динамо» на кураже — как и ростовчане, бело-голубые заслуживают победы. Но, думаю, разойдутся ничьей.
Трубач — 2:1. «Динамо» мне понравилось по игре со «Спартаком». Но «Ростов» — тоже команда серьезная, показывает качественную игру. Думаю, она способна опустить на землю «Динамо».
Боков — 1:2. Поставлю на «Сочи». Последние игры, в том числе с ЦСКА, показали: у южан есть характер, они кусаются сильно. «Урал» сочинцы укусят ощутимо.
Трубач — 1:1. «Сочи» выглядит опытной командой, в которой собраны грамотные и опытные исполнители, отличный тренер. А «Уралу» деваться некуда — считаю, он не раскрыл свой потенциал, екатеринбуржцы достойны быть выше.
Боков — 1:1. Аутсайдеры будут сражаться за каждое очко. Но тут неясно, в чью сторону склонится чаша весов. Поставлю на ничью.
Трубач — 1:0. Атмосфера в Уфе сейчас получше — игрокам «Тамбова» наверняка трудно играть за спасибо. Поэтому поставлю на хозяев.
Боков — 0:2. Очень неприятный соперник для армейцев, «Рубин» играет в закрытый футбол. Такую качественную оборону будет тяжело преодолеть. Но надо брать реванш за первый круг.
Трубач — 1:1. Одна из самых интересных игр тура. Поставлю на боевую ничью: «Рубин» — непростая команда, которая находится на ходу. Но и армейцы обросли мясом. ЦСКА постарается доказать свою состоятельность.
Боков — 2:1. «Спартак» должен обыгрывать «Ротор» на своем поле. Но будет нелегко. Мне кажется, что гости забьют, так как у красно-белых не все идеально в обороне.
Трубач — 2:0. «Спартак» не сможет феерить, учитывая отсутствие Соболева и плохую форму Кокорина. «Ротор» — аутсайдер. Думаю, что «Спартак» способен пропустить, но я поставлю на сухую победу хозяев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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