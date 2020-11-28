«Спартак» победит «Ротор», «Зенит» не уступит в Туле. Прогнозы на матчи 16-го тура РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков и музыкант и болельщик «Спартака» Николай Трубач.

«Арсенал» — «Зенит»

Максим Боков — 1:2. В последнее время «Арсенал» не блещет ни результатом, ни игрой. «Зенит» тоже не очень хорош, но у него более мощный состав, игроки опытные. Думаю, чемпионы победят.

Николай Трубач — 2:2. В обычных условиях «Зенит» начал бы выходить из кризиса в Туле. Но у чемпионов России сложный календарь, ведущим игрокам сборной будет трудно. У «Арсенала» тоже не все идеально, но, думаю, туляки дадут серьезный бой.

«Химки» — «Краснодар»

Боков — 2:2. По идее, «Краснодар» сильнее «Химок», но у «быков» сейчас волнообразный футбол. Мне кажется, победу гости здесь не добудут.

Николай Трубач — 1:1. «Химки» адаптировались к РПЛ, а «Краснодар» обидно проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов — в последние минуты «быки» еле волочили ноги. У «Краснодара» нет ресурсов для ротации — предполагаю, что будут проблемы и с «физикой», и с настроем.

«Ахмат» — «Локомотив»

Боков — 2:0. «Ахмат» на подъеме. А «Локомотиву» психологически сложно — очень много игр, очень мало времени на восстановление. Думаю, грозненцы этим воспользуются.

Трубач — 1:0. Играть без мяча почти 90 минут очень тяжело — да еще против «Атлетико», одного из лидеров чемпионата Испании. Футболисты «Локо» «наелись», а тут выезд в Грозный, где всегда трудно играть. Андрей Талалаев привел команду в чувство и может победить.

«Ростов» — «Динамо»

Боков — 1:1. Обе команды любят атакующий футбол, у обеих много молодых игроков. «Динамо» на кураже — как и ростовчане, бело-голубые заслуживают победы. Но, думаю, разойдутся ничьей.

Трубач — 2:1. «Динамо» мне понравилось по игре со «Спартаком». Но «Ростов» — тоже команда серьезная, показывает качественную игру. Думаю, она способна опустить на землю «Динамо».

«Урал» — «Сочи»

Боков — 1:2. Поставлю на «Сочи». Последние игры, в том числе с ЦСКА, показали: у южан есть характер, они кусаются сильно. «Урал» сочинцы укусят ощутимо.

Трубач — 1:1. «Сочи» выглядит опытной командой, в которой собраны грамотные и опытные исполнители, отличный тренер. А «Уралу» деваться некуда — считаю, он не раскрыл свой потенциал, екатеринбуржцы достойны быть выше.

«Уфа» — «Тамбов»

Боков — 1:1. Аутсайдеры будут сражаться за каждое очко. Но тут неясно, в чью сторону склонится чаша весов. Поставлю на ничью.

Трубач — 1:0. Атмосфера в Уфе сейчас получше — игрокам «Тамбова» наверняка трудно играть за спасибо. Поэтому поставлю на хозяев.

«Рубин» — ЦСКА

Боков — 0:2. Очень неприятный соперник для армейцев, «Рубин» играет в закрытый футбол. Такую качественную оборону будет тяжело преодолеть. Но надо брать реванш за первый круг.

Трубач — 1:1. Одна из самых интересных игр тура. Поставлю на боевую ничью: «Рубин» — непростая команда, которая находится на ходу. Но и армейцы обросли мясом. ЦСКА постарается доказать свою состоятельность.

«Спартак» — «Ротор»

Боков — 2:1. «Спартак» должен обыгрывать «Ротор» на своем поле. Но будет нелегко. Мне кажется, что гости забьют, так как у красно-белых не все идеально в обороне.

Трубач — 2:0. «Спартак» не сможет феерить, учитывая отсутствие Соболева и плохую форму Кокорина. «Ротор» — аутсайдер. Думаю, что «Спартак» способен пропустить, но я поставлю на сухую победу хозяев.