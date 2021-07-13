Мнение

Голландцы из Hypercube выкатили проект реформ российского футбола, который опубликовал «РБ-Спорт». Пока реакции от РФС не последовало, а вот клубы уже начали высказываться. Так что, видимо, проект реален и будет рассматриваться российскими футбольными властями. Разберем, какой же голландцы видят РПЛ. Сразу скажу, что проект их реформы верхушки российской системы лиг лично мне кажется полным бредом. Итак, вот что предлагает Hypercube .

— Ч исло участников лиги не меняется: по-прежнему 16 команд

Как мы видим, факт наличия в России « Небесной футбольной лиги » голландцев вообще не смущает. Ну хорошо, давайте оставим 16 команд и продолжим смотреть ежегодное шоу «Слабое звено», когда кто-то из бывших участников РПЛ умирает в агонии с миллионными долгами.

— К лубы делятся на четыре корзины, внутри которых каждый сыграет с каждым дома и в гостях

По какому принципу будут формироваться корзины? Как исключить корзину со «Спартаком», «Зенитом», «Локомотивом» и ЦСКА, например? Или состоящую только из аутсайдеров (кто будет смотреть трансляции их матчей между собой)? Как, наконец, исключить подозрения в подтасовке корзин - а в России они появятся через секунду после первой жеребьевки?

— И з других корзин пропускаются по одному сопернику дома и на выезде (выбор осуществляется компьютером случайным образом)

Вопросы те же, что и выше. Плюс еще один: представьте, что условный провинциальный клуб лишается беспристрастным компьютером «Зенита» в качестве соперника из одной корзины и «Спартака» — из другой. И вуаля — ноль шансов на солд - аут в сезоне (если, конечно, не оказаться с кем-то из самых популярных клубов страны в одной части таблицы на втором этапе). Будут ли болельщикам и телеболельщикам интересны исключительно матчи с «Уфой», «Уралом» и прочими «Арсеналами»?

— П осле первого этапа очки делятся пополам — обостряется борьба

Тоже спорный момент: такое деление выгодно для слабых команд, плохо проведших первый этап. Лидерам же ополовинивание очков невыгодно — их отрыв от преследователей сокращается вдвое. Ну да ладно, придумали так придумали. Разберем второй этап чемпионата.

— В есной отделяется первая шестерка, где все играют друг с другом дважды (10 туров), нижняя десятка играет друг с другом по разу (9 туров)

Трансляции матчей нижней десятки сразу идут лесом — никому не будет интересно бодание за 8 - 12 места условно. Момент с выбором домашних и гостевых игр у нижней части таблицы тоже будет вызывать массу споров. И мы еще не говорим о климатических условиях. Что , если «Уралу» «случайно» придется сыграть первый весенний тур дома в нижней части таблицы? Об этом голландцы подумали? Или если в первой шестерке окажутся «Зенит», четыре московских клуба и условные «Химки», сколько нытья будет в СМИ и среди болельщиков про «чемпионат Московской области»?

— Д ва клуба из нижней десятки вылетают напрямую, еще два играют стыки с ФНЛ, 7 -е и 8 -е места играют финал за право побороться за путевку в Лигу конференций с четвертым местом первой шестерки

Поздравляю вас, клубы, занявшие в первой шестерке пятое и шестое места: вы — дно. Вы не идете никуда и даже лишены права сыграть за путевку в Лигу конференций с условным восьмым местом чемпионата. Клуб, финишировавший четвертым , тоже в порядке: проиграет восьмому месту — и весь сезон в топку. Класс! По сути, первая шестерка играет за первые три места. То есть даже там, где должны быть рубка и самые интересные матчи, половина команд в итоге становится « болотом » .

Резюме

Специально не стал касаться реформы ФНЛ и ПФЛ: там изменения нужны определенно, но не считаю себя достаточно компетентным в вопросе проблем этих лиг, чтобы оценивать, какие именно реформы им помогут. Данный же проект реформы РПЛ не будет принят клубами никогда. НИ-КОГ-ДА. Спасибо за работу, Hypercube, касса вон там.

Столько заморочек ради увеличения количества матчей на 3 - 4 (у шестерки и десятки команд ведь еще и по-разному)? Сократите уже лигу до 10 команд, исключив вечные долги и вымирание, и играйте в четыре круга. Предлагаю совершенно бесплатно.

Мне это напомнило годы работы на металлургическом заводе, когда по эстакадам в цехе ходили молодые люди в белых касках. Это называлось ТОП — теоретическая оптимизация производства. Только закончившие институты и получившие диплом инженеров ребята ходили по цеху и искали, где, кого или что можно оптимизировать — сократить. Не зная конкретного производства, ни дня не проработав в этом цеху, совершенно чужие люди со стороны оптимизировали. Вот так же оптимизировал наш футбол и Hypercube. На заводе после сокращений, кстати, лучше не стало.

P. S. Ну и отдельно отмечу, что вот этих шестерок с десятками и стадий плей-офф нет ни в Англии, ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии, ни во Франции, ни даже в Португалии. Везде играются гладкие чемпионаты. Не знаю, говорит ли о чем-то этот факт, но, по-моему, он довольно показателен.

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