Касаджиков раскрыл причины своей результативности: «Никто этого не ожидал»

Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о своей результативности.



«На тренировках стараюсь, отдаюсь по максимуму. Все складывается из этих деталей и идет так, как должно быть. Ожидал ли такой результативный старт в своем исполнении? Думаю, никто этого не ожидал. Сейчас уже можно поспорить на эту тему. Планки какой-то по голевым действиям нет — чем больше, тем лучше», — сказал Касаджиков «СЭ».



18-летний нападающий выступает в «Оренбурге» на правах аренды из «Зенита». Касаджиков забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи в 6 матчах.