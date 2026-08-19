Погребняк о возможном трансфере Карпукаса в «Зенит»: «Вполне сможет конкурировать с Барриосом»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса в клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что Карпукас 19 августа пройдет медобследование для завершения перехода в «Зенит».

«Конкуренция в «Зените» серьезная. Очевидно, что для него это шаг вперед, чтобы выиграть что-то в этой жизни. Свежая кровь команде тоже нужна. Вижу только позитив в этом. Он вполне сможет конкурировать с Барриосом». — сказал Погребняк «СЭ».

24-летний Карпукас — воспитанник «Локомотива». Полузащитник провел за основную команду железнодорожников 144 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт хавбека с московским клубом действует до конца июня 2027 года.