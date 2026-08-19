Керимов о шансах Батракова в «Галатасарае»: «Фанаты не должны вывести его из равновесия»

Комментатор Эльвин Керимов в интервью «СЭ» назвал конкурентов Алексея Батракова в «Галатасарае».

— Главные конкуренты Батракова на позиции «десятки» — 26-летний турок Акгюн и 27-летний бразилец Сара?

— Понимаете, в чем дело: в мае 2025 года ушел Мертенс. С тех пор позицию «десятки» на постоянной основе никто не закрыл.

Сара — это «восьмерка», которую периодически двигают чуть выше.

— А Акгюн?

— По своему профилю Юнус больше подходит на роль десятого номера, чем бразилец. Но ему все-таки удобнее действовать на месте вингера, смещаться с фланга в центр. Поэтому «Галатасараю» и потребовался Батраков. Алексей точно берется как игрок основы. С учетом трансферной стоимости, зарплаты, настойчивости турок. Но, конечно, никто ему место в старте не подарит. Надо будет доказывать!

— Докажет?

— В РПЛ Батраков отыграл уже четыре матча, набрал определенную форму. Он в игровом тонусе. Наверное, в первом матче за новую команду россиянин в основе не выйдет, а во втором вполне допускаю, что окажется в старте. А дальше все зависит только от него.

Не стоит забывать, что Акгюн — воспитанник «Галатасарая», его любят болельщики. Конечно, он это место «десятки» так просто не отдаст.

На флангах же действуют Йилмаз и Сане. Так что приход Алексея грозит Акгюну запасом.

Батракову однозначно нужно включаться с первой же игры. Давление в Турции просто неимоверное! Фанаты сегодня тебя любят, а завтра уже ненавидят. Главное — на это не обращать внимания и сразу делать разницу на поле.

— Ментально Батраков может оказаться не готов к такому прессингу с трибун?

- Среда действительно, что называется, токсичная, с агрессивными болельщиками. В удачный день они за тебя умрут, а как только ты оступишься... В первом туре «Галатасарай» сыграл вничью с «Чорумом». Так футболистов освистали!

Я лично с Батраковым не знаком. Но по тому, что вижу, складывается ощущение, что он не зависит от мнения фанатов. Алексей просто качественно делает свою работу, от которой получает удовольствие. Он мне не кажется человеком, которого легко вывести из психологического равновесия.