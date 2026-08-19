Тарасов не исключает падения «Локомотива» в ФНЛ: «Мы помним пример «Динамо»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился с «СЭ» мнением о результатах команды в сезоне-2026/27.

«Все видят, что происходит. Все лидеры уходят, поэтому нет результата. На клуб сейчас больно смотреть. Нужно время. У «Локомотива» бывали провальные периоды, когда происходила смена руководства. Для всех нужно время. Возможно, затем команду ждет белая полоса. Я верю в это. Исключаю ли я падение «Локомотива» в ФНЛ? В футболе может произойти что угодно. Мы помним пример «Динамо». Я точно не могу этого отрицать. Все решается на поле — это футбол. Точно не хотелось бы до этого доводить», — сказал Тарасов «СЭ».

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками после 4 туров.