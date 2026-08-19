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Матч Спартак — Зенит 23 августа 2026 РПЛ: дата и время — основная информация и где смотреть, анонс и последние новости

«Спартак» — «Зенит», информация о матче 5-го тура РПЛ: дата, статистика, где смотреть трансляцию

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото «СЭ»

Ключевая информация о матче «Спартака» и «Зенита» в 5-м туре РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
23 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Дата и место проведения матча

«Спартак» и «Зенит» сыграют в пятом туре Альфа-Банк Российской премьер-лиги в воскресенье, 23 августа. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало в 20.00 по московскому времени.

Это первая встреча команд в чемпионате России сезона-2026/27. До нее «Зенит» и «Спартак» уже играли этим летом. 18 июля петербуржцы победили красно-белых в матче за Суперкубок России (1:1, пенальти — 4:2).

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Турнирное положение в РПЛ

Перед пятым туром «Зенит» идет вторым в таблице РПЛ. У команды Сергея Семака 9 очков после четырех матчей (три победы и одно поражение), разность мячей — 12-2. В четвертом туре сине-бело-голубые дома победили московское «Динамо» — 3:0.

«Спартак» после четырех туров занимает третье место. У красно-белых 9 очков (три победы и одно поражение), разность мячей — 8-4. В предыдущем матче РПЛ команда Хуана Карлоса Карседо обыграла «Балтику» в Калининграде — 2:1.

Лидирует в чемпионате «Краснодар» — 12 очков после четырех матчей.

Статистика матчей «Спартак» — «Зенит»

За всю историю «Спартак» и «Зенит» провели в чемпионате России 64 матча. 19 побед у красно-белых, 26 — у сине-бело-голубых, еще 19 встреч завершились вничью. Разность мячей — 109-87 в пользу «Зенита».

В сезоне-2025/26 команды дважды встречались в РПЛ. Игра первого круга состоялась 16 августа 2025 года в Москве и завершилась вничью — 2:2. В матче второго круга 14 марта 2026 года в Санкт-Петербурге «Зенит» победил со счетом 2:0.

Весной 2026 года соперники также сыграли в Кубке России на стадии полуфинала Пути регионов. Основное время матча на «Газпром Арене» завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти «Спартак» победил — 7:6.

Пабло Солари.
Фото Global Look Press

Ориентировочный состав «Спартака»

У «Спартака» в списке травмированных числится Даниил Зорин.

Ориентировочный состав «Спартака» на матч с «Зенитом»: Максименко — Зобнин, Бабич, Ву, Жедсон Фернандеш — Умяров, Литвинов, Маркиньос, Солари — Даку, Угальде.

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Результаты последних матчей «Спартака» в РПЛ

Дата

Соперник

Результат

16 августа 2026 года

Балтика

Победа — 2:1

9 августа 2026 года

Краснодар

Поражение — 1:2

2 августа 2026 года

Ахмат

Победа — 2:1

25 июля 2026 года

Родина

Победа — 3:0
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Ориентировочный состав «Зенита»

Ориентировочный состав «Зенита» на матч со «Спартаком»: Адамов — Мантуан, Дивеев, Нино, Вега — Барриос, Педро, Вендел — Джон Джон, Соболев, Глушенков.

Александр Соболев и&nbsp;Геннадий Орлов.«Разве Соболев сам упал? Но игра у «Зенита» пока не выстроена». Орлов — о разгроме «Динамо»

Результаты последних матчей «Зенита» в РПЛ

Дата

Соперник

Результат

16 августа 2026 года

Динамо Москва

Победа — 3:0

9 августа 2026 года

Родина

Поражение — 1:2

2 августа 2026 года

Оренбург

Победа — 3:0

25 июля 2026 года

Акрон

Победа — 5:0

Кто судит матч «Спартак» — «Зенит»

Информация о главном арбитре, помощниках, резервном судье, ВАР, АВАР и инспекторе будет добавлена после официального назначения.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Зенит»

Перед матчем букмекеры дают небольшое преимущество «Зениту». Коэффициент на победу петербуржцев — 2.72, успех «Спартака» оценивается в 2.88, ничья — 3.49.

Где смотреть матч «Спартак» — «Зенит»

Матч «Спартак» — «Зенит» в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Смотреть игру также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в ретрансляции федерального телеэфира. Начало трансляции в 19.00 по московскому времени, за час до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Зенит» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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