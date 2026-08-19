«Спартак» — «Зенит», информация о матче 5-го тура РПЛ: дата, статистика, где смотреть трансляцию

Ключевая информация о матче «Спартака» и «Зенита» в 5-м туре РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

23 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

Дата и место проведения матча

«Спартак» и «Зенит» сыграют в пятом туре Альфа-Банк Российской премьер-лиги в воскресенье, 23 августа. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало в 20.00 по московскому времени.

Это первая встреча команд в чемпионате России сезона-2026/27. До нее «Зенит» и «Спартак» уже играли этим летом. 18 июля петербуржцы победили красно-белых в матче за Суперкубок России (1:1, пенальти — 4:2).

Турнирное положение в РПЛ

Перед пятым туром «Зенит» идет вторым в таблице РПЛ. У команды Сергея Семака 9 очков после четырех матчей (три победы и одно поражение), разность мячей — 12-2. В четвертом туре сине-бело-голубые дома победили московское «Динамо» — 3:0.

«Спартак» после четырех туров занимает третье место. У красно-белых 9 очков (три победы и одно поражение), разность мячей — 8-4. В предыдущем матче РПЛ команда Хуана Карлоса Карседо обыграла «Балтику» в Калининграде — 2:1.

Лидирует в чемпионате «Краснодар» — 12 очков после четырех матчей.

Статистика матчей «Спартак» — «Зенит»

За всю историю «Спартак» и «Зенит» провели в чемпионате России 64 матча. 19 побед у красно-белых, 26 — у сине-бело-голубых, еще 19 встреч завершились вничью. Разность мячей — 109-87 в пользу «Зенита».

В сезоне-2025/26 команды дважды встречались в РПЛ. Игра первого круга состоялась 16 августа 2025 года в Москве и завершилась вничью — 2:2. В матче второго круга 14 марта 2026 года в Санкт-Петербурге «Зенит» победил со счетом 2:0.

Весной 2026 года соперники также сыграли в Кубке России на стадии полуфинала Пути регионов. Основное время матча на «Газпром Арене» завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти «Спартак» победил — 7:6.

Пабло Солари. Фото Global Look Press

Ориентировочный состав «Спартака»

У «Спартака» в списке травмированных числится Даниил Зорин.

Ориентировочный состав «Спартака» на матч с «Зенитом»: Максименко — Зобнин, Бабич, Ву, Жедсон Фернандеш — Умяров, Литвинов, Маркиньос, Солари — Даку, Угальде.

Результаты последних матчей «Спартака» в РПЛ

Дата Соперник Результат 16 августа 2026 года Балтика Победа — 2:1 9 августа 2026 года Краснодар Поражение — 1:2 2 августа 2026 года Ахмат Победа — 2:1 25 июля 2026 года Родина Победа — 3:0

Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Ориентировочный состав «Зенита»

Ориентировочный состав «Зенита» на матч со «Спартаком»: Адамов — Мантуан, Дивеев, Нино, Вега — Барриос, Педро, Вендел — Джон Джон, Соболев, Глушенков.

Результаты последних матчей «Зенита» в РПЛ

Дата Соперник Результат 16 августа 2026 года Динамо Москва Победа — 3:0 9 августа 2026 года Родина Поражение — 1:2 2 августа 2026 года Оренбург Победа — 3:0 25 июля 2026 года Акрон Победа — 5:0

Кто судит матч «Спартак» — «Зенит»

Информация о главном арбитре, помощниках, резервном судье, ВАР, АВАР и инспекторе будет добавлена после официального назначения.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Зенит»

Перед матчем букмекеры дают небольшое преимущество «Зениту». Коэффициент на победу петербуржцев — 2.72, успех «Спартака» оценивается в 2.88, ничья — 3.49.

Где смотреть матч «Спартак» — «Зенит»

Матч «Спартак» — «Зенит» в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Смотреть игру также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в ретрансляции федерального телеэфира. Начало трансляции в 19.00 по московскому времени, за час до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Зенит» можно также отслеживать в нашем матч-центре.