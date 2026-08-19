«Спартак» — «Зенит», информация о матче 5-го тура РПЛ: дата, статистика, где смотреть трансляцию
Ключевая информация о матче «Спартака» и «Зенита» в 5-м туре РПЛ.
Дата и место проведения матча
«Спартак» и «Зенит» сыграют в пятом туре Альфа-Банк Российской премьер-лиги в воскресенье, 23 августа. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало в 20.00 по московскому времени.
Это первая встреча команд в чемпионате России сезона-2026/27. До нее «Зенит» и «Спартак» уже играли этим летом. 18 июля петербуржцы победили красно-белых в матче за Суперкубок России (1:1, пенальти — 4:2).
Турнирное положение в РПЛ
Перед пятым туром «Зенит» идет вторым в таблице РПЛ. У команды Сергея Семака 9 очков после четырех матчей (три победы и одно поражение), разность мячей — 12-2. В четвертом туре сине-бело-голубые дома победили московское «Динамо» — 3:0.
«Спартак» после четырех туров занимает третье место. У красно-белых 9 очков (три победы и одно поражение), разность мячей — 8-4. В предыдущем матче РПЛ команда Хуана Карлоса Карседо обыграла «Балтику» в Калининграде — 2:1.
Лидирует в чемпионате «Краснодар» — 12 очков после четырех матчей.
Статистика матчей «Спартак» — «Зенит»
За всю историю «Спартак» и «Зенит» провели в чемпионате России 64 матча. 19 побед у красно-белых, 26 — у сине-бело-голубых, еще 19 встреч завершились вничью. Разность мячей — 109-87 в пользу «Зенита».
В сезоне-2025/26 команды дважды встречались в РПЛ. Игра первого круга состоялась 16 августа 2025 года в Москве и завершилась вничью — 2:2. В матче второго круга 14 марта 2026 года в Санкт-Петербурге «Зенит» победил со счетом 2:0.
Весной 2026 года соперники также сыграли в Кубке России на стадии полуфинала Пути регионов. Основное время матча на «Газпром Арене» завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти «Спартак» победил — 7:6.
Ориентировочный состав «Спартака»
У «Спартака» в списке травмированных числится Даниил Зорин.
Ориентировочный состав «Спартака» на матч с «Зенитом»: Максименко — Зобнин, Бабич, Ву, Жедсон Фернандеш — Умяров, Литвинов, Маркиньос, Солари — Даку, Угальде.
Результаты последних матчей «Спартака» в РПЛ
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
16 августа 2026 года
|
Балтика
|
Победа — 2:1
|
9 августа 2026 года
|
Краснодар
|
Поражение — 1:2
|
2 августа 2026 года
|
Ахмат
|
Победа — 2:1
|
25 июля 2026 года
|
Родина
|
Победа — 3:0
Ориентировочный состав «Зенита»
Ориентировочный состав «Зенита» на матч со «Спартаком»: Адамов — Мантуан, Дивеев, Нино, Вега — Барриос, Педро, Вендел — Джон Джон, Соболев, Глушенков.
Результаты последних матчей «Зенита» в РПЛ
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
16 августа 2026 года
|
Динамо Москва
|
Победа — 3:0
|
9 августа 2026 года
|
Родина
|
Поражение — 1:2
|
2 августа 2026 года
|
Оренбург
|
Победа — 3:0
|
25 июля 2026 года
|
Акрон
|
Победа — 5:0
Кто судит матч «Спартак» — «Зенит»
Информация о главном арбитре, помощниках, резервном судье, ВАР, АВАР и инспекторе будет добавлена после официального назначения.
Коэффициенты на матч «Спартак» — «Зенит»
Перед матчем букмекеры дают небольшое преимущество «Зениту». Коэффициент на победу петербуржцев — 2.72, успех «Спартака» оценивается в 2.88, ничья — 3.49.
Где смотреть матч «Спартак» — «Зенит»
Матч «Спартак» — «Зенит» в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Смотреть игру также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в ретрансляции федерального телеэфира. Начало трансляции в 19.00 по московскому времени, за час до стартового свистка.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Зенит» можно также отслеживать в нашем матч-центре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0