Мамаев об уходе Сперцяна из «Краснодара»: «Пока ребята справляются»

Бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе из клуба полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Надо смотреть на дистанции. Эдик был ключевой фигурой для «Краснодара». Помимо этого, он был капитаном. Пока ребята справляются. У них получается добиваться результата и без Сперцяна, и с травмированным Кордобой. Тем более, у команды появились новые лидеры. Старые игроки, но новые лидеры», — сказал Мамаев «СЭ».

26-летний Сперцян перешел из «Краснодара» в «Аль-Ахли» 7 июля. Всего за «быков» полузащитник провел 185 матчей, забил 58 мячей и сделал 50 голевых пасов.

В 5-м туре РПЛ «Краснодар» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 23 августа, начало — в 17.30 по московскому времени.

(Давид Петросян)