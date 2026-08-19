Погребняк о будущем Дзюбы: «Он в таком статусе, что искать никого не надо, может и закончить»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился с «СЭ» мнением о будущем форварда Артема Дзюбы.

«Дзюба — квалифицированный форвард с отличной школой. Он может выступать как ассистент и завершитель. У него есть силы, чтобы приносить результат. Однако Артем уже в таком статусе, что ему искать никого не надо, может и закончить», — сказал Погребняк «СЭ».

1 июля 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два года форвард выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на счету нападающего 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.