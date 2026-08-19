Погребняк — о Тюкавине: «Надо перестать думать о переходах в другой клуб и начать забивать»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился с «СЭ» мнением о возможном трансфере форварда «Динамо» Константина Тюкавина в клуб из Санкт-Петербурга и об игре футболиста в последних матчах бело-голубых.

«Количество нападающих в «Зените» не безгранично. У клуба и так хватает игроков. Константину нужно начинать забивать и доказывать свою состоятельность. Возможно, там и появятся клубы европейского калибра. Надо перестать думать о переходах в другой клуб и начать забивать», — сказал Погребняк «СЭ».

В сезоне-2026/27 Тюкавин провел 5 матчей за бело-голубых во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.