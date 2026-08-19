Покинувший пост президента «Оренбурга» Волженкин обратился к болельщикам клуба

Кирилл Волженкин обратился к болельщикам «Оренбурга» после ухода с поста президента клуба. Он поблагодарил фанатов за поддержку команды и выразил уверенность, что с их помощью оренбуржцы будут подниматься выше в турнирной таблице чемпионата.

Функционер занимал должность президента «Оренбурга» с декабря 2024 года.

«Дорогие болельщики, вы — душа «Оренбурга», главная сила и опора клуба! Спасибо вам за поддержку, которую команда чувствует каждый день, за те эмоции, которыми вы наполняете «Газовик» каждую игру. За последние полтора года «Оренбург» сделал серьезный шаг вперед, обновился практически по всем направлениям своей деятельности и заставил обратить на себя внимание любителей футбола по всей стране. Я уверен, что у нынешней команды большой потенциал и с вашей поддержкой она способна подниматься все выше и выше по турнирной таблице. Спасибо и до новых встреч! Вперед, «Оренбург»! — приводит пресс-служба клуба слова Волженкина.

По итогам четырех туров РПЛ сезона-2026/27 «Оренбург» набрал 5 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.