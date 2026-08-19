Гол Мукаилова принес «Краснодару» победу над московским «Динамо» в кубковом матче

«Краснодар» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Автором единственного гола стал Казбек Мукаилов, который отличился на 44-й минуте.

На 73-й минуте полузащитник гостей Никита Кривцов получил повреждение и не смог продолжить игру. Его заменил Илья Вахания.

«Краснодар» набрал 5 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. «Динамо» (3 очка) опустилось на третью позицию. Команды играют в одном квартете с «Ахматом», у которого 4 очка и вторая строчка, и с «Факелом» — воронежцы проиграли оба матча и располагаются на последнем месте в группе.

1 сентября «быки» на выезде сыграют с «Факелом», а бело-голубые 3 сентября примут «Ахмат».