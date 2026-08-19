Митрюшкин — о возможном уходе Батракова и Карпукаса: «Таких качественных игроков не хочется терять»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал возможный уход из московской команды Алексея Батракова и Артема Карпукаса.

Ранее СМИ сообщали о возможном переходе Карпукаса в «Зенит». 18 августа Батраков подтвердил, что переходит в «Галатасарай».

«Это футбол — люди всегда приходят и уходят. Таких качественных игроков не хочется терять любой команде. Ну ничего, будем двигаться дальше. Пожелаем им удачи. Повторюсь, что это футбол, так бывает», — сказал Митрюшкин «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 4 очка в 4 матчах. 18 августа команда уступила «Ростову» (0:1) в FONBET Кубке России.