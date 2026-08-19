Митрюшкин — о возможном уходе Батракова и Карпукаса: «Таких качественных игроков не хочется терять»
Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал возможный уход из московской команды Алексея Батракова и Артема Карпукаса.
Ранее СМИ сообщали о возможном переходе Карпукаса в «Зенит». 18 августа Батраков подтвердил, что переходит в «Галатасарай».
«Это футбол — люди всегда приходят и уходят. Таких качественных игроков не хочется терять любой команде. Ну ничего, будем двигаться дальше. Пожелаем им удачи. Повторюсь, что это футбол, так бывает», — сказал Митрюшкин «РБ Спорт».
«Локомотив» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 4 очка в 4 матчах. 18 августа команда уступила «Ростову» (0:1) в FONBET Кубке России.
Источник: РБ Спорт
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|1
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|
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|9
|
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|
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|
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|1
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|
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|
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|0
|2
|2
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|22.08
|15:30
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|- : -
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|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
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|23.08
|20:00
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|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
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|1
|0
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