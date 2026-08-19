Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на Казанском вокзале

Болельщики «Галатасарая» встретили полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Ранее турецкий журналист Чаатай Челик сообщил, что Батраков прилетит в Стамбул в четверг утром на частном самолете перед переходом в «Галатасарай».

18 августа Батраков приехал с «Локомотивом» в Ростов на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России, но не попал в заявку. Во время игры он пришел в сектор фанатов железнодорожников и попрощался с ними.