«Оренбург» объявил об уходе спортивного директора Ибрагимова

Спортивный директор «Оренбурга» Исмаил Ибрагимов покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

Стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Ибрагимов работал в этой должности с декабря 2024 года.

Ранее, 19 августа, «Оренбург» объявил об уходе президента клуба Кирилла Волженкина.

После четырех туров РПЛ-2026/27 «Оренбург» набрал 5 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.