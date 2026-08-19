Хомуха: «ЦСКА показывает хороший результат, теперь нужно немного улучшить качество игры»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился с «СЭ» мнением о результатах команды на старте сезона-2026/27.

«Рано делать какие-то выводы. Вся борьба еще впереди, хотя критика со стороны болельщиков в некоторой степени оправданна. Понятно, что она связана с качеством игры, ведь у команды хорошие результаты, особенно в чемпионате. ЦСКА очень трудно играть с командами, которые много обороняются, действуют с низкой линией защиты. Думаю, что в матчах на встречных курсах армейцы будут действовать ярче и интереснее. Плюс, на мой взгляд, нужно усиление в атакующую линию. Это способно решить проблемы команды с созданием голевых моментов. Повторюсь, ЦСКА показывает хороший результат, теперь нужно немного улучшить качество игры», — сказал Хомуха «СЭ».

ЦСКА после 4 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 8 очками. В следующем туре команда принимает дома «Локомотив».