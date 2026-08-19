Тарасов считает, что Дзюба помог бы «Родине»: «Он точно даст результат»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе Артема Дзюбы в «Родину».

«Мне нравится, как играет «Родина». Она и много забивает, и пропускает. Играет в симпатичный футбол, не отсиживается в обороне. Возможный трансфер Дзюбы в «Родину»? Переход Дзюбы всегда пойдет на пользу. Это опытный игрок, по-футбольному мощный. Он точно даст результат. Артем и коллектив точно укрепит. Он может подсказать и будет полезен любому клубу», — сказал Тарасов «СЭ».

«Родина» набрала 4 очка и идет на 11-м месте в таблице РПЛ.

1 июля 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два года форвард выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на счету нападающего 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.