РФС разработал новую реформу российского футбола

В российские клубы отправили документы по реформированию лиг в отечественном футболе, сообщает «РБ Спорт». Проектный офис РФС стал автором «Реформы клубного футбола».

Отмечается, что причиной создания реформы стало падение клубов в таблице коэффициентов УЕФА. Недостатками системы назвали «недостаток высокоинтенсивных и высокорейтинговых матчей во всех лигах».

РПЛ:

Система проведения — «осень-весна». Количество команд — 16. Играют по «швейцарской системе» (аналог формата ЛЧ 2024/25); РПЛ синхронизирована с Европой.

16 клубов сырают 24 тура. Буду созданы 4 корзины по 4 клуба, внутри корзины каждый играет с каждым по 2 раза. Из других корзин пропускаются по одному сопернику дома и на выезде (выбор осуществляется компьютером случайным образом). После первого этапа очки делятся пополам.

Топ-6 весной отделяется: 10 туров (каждый с каждым дома и в гостях), 7-16 места проводят 9 туров.

Два последних места вылетают, еще две команды отправляются в стык с ФНЛ. Верхние 2 места играют стык — победитель бьется с 4-м местом РПЛ за Лигу конференций.

ФНЛ:

Система проведения: в два отдельно связанных чемпионата (весенний и осенний). Двадцать участвующих команд, разделенных на две группы. Группы будут делиться по спортивному принципу предыдущего года. Повышение в РПЛ и понижение в ФНЛ из РПЛ происходит весной, позволяя синхронизировать РПЛ и ФНЛ; Повышение в ФНЛ и понижение в классе происходит осенью, что позволяет синхронизировать ФНЛ и «Новую Лигу».

Новая Лига А и новая Лига Б:

Система проведения— «весна-осень». Участвуют две группы по 12-16 команд. Группы поделены по географическому и спортивному признаку. Повышение в ФНЛ и понижение в классе происходит осенью.