В РПЛ отреагировали на информацию о возможных реформах чемпионата России

В РПЛ отреагировали на информацию о новой реформе российского футбола, которую сегодня опубликовал «РБ Спорт».

«Существуют разные взгляды на развитие лиги, в том числе и разные проекты реформ, направленные на улучшение спортивной и маркетинговой составляющих. При выборе конкретного сценария следует применять всесторонний и комплексный анализ.

Прежде чем принимать тот или иной проект, нужно, чтобы его обязательно рассмотрели в клубах, комитете профессионального футбола РФС, изучили все плюсы и минусы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно документу, команды сыграют 24 тура. Будут созданы 4 корзины по 4 клуба, внутри нее каждый играет с каждым по два раза. Из других корзин пропускаются по одному сопернику дома и на выезде. После первого этапа очки делятся пополам. Затем тoп-6 весной играет два круга между собой, а команды с 7-го по 16-е место проводят один круг.

12 июня стало известно, что большинство клубов РПЛ выступит против этого варианта реформы.

РФС разработал новую реформу российского футбола