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Евгений Гинер: «Есть вопросы ко всем»

Максим Алланазаров
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Евгений Гинер.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал «СЭ» поражение армейцев от «Акрона» (0:1) в матче 2-го раунда Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Болельщики ЦСКА во время игры скандировали оскорбления и призывали уйти из клуба заместителя гендиректора по спортивным вопросам Евгения Шевелева.

— Мне не понравилась игра, не понравился результат. Есть вопросы ко всем. Проанализировать — задача главного тренера, но дома при такой поддержке наших болельщиков так играть нельзя.

И два слова о поддержке. Как всегда, она была очень мощная, от начала и до конца. Но я строил наш дом не для того, чтобы в нем материли сотрудников клуба. Футбол это эмоции, и я сам выругался после матча, но такие оскорбления в нашем доме не должны повторяться. Мы всегда вместе выигрывали и вместе проигрывали, и так у нас принято уже больше четверти века, — сказал Гинер «СЭ».

Матч ЦСКА — «Акрон» состоялся в Москве 18 августа на «ВЭБ Арене». Единственный гол на 9-й минуте забил нападающий тольяттинской команды Кевин Аревало. На 57-й минуте форвард получил красную карточку.

В РПЛ красно-синие занимают пятое место с 8 очками. После четырех туров у ЦСКА ни одного поражения (две победы и две ничьи).

ЦСКА проиграл &laquo;Акрону&raquo; в&nbsp;кудковом матче.ЦСКА буксует — и проигрывает! У «Акрона» — первая победа в сезоне

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ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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