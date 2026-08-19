«Оренбург» объявил об уходе Кирилла Волженкина с поста президента клуба

Кирилл Волженкин покинул пост президента «Оренбурга», сообщает пресс-служба клуба. Он занимал эту должность с декабря 2024 года.

Решение было принято по обоюдному согласию сторон. В «Оренбурге» подчеркнули, что за время работы Волженкина на посту президента клубу удалось сделать стремительный шаг вперед в развитии.

«Оренбург» стал узнаваемым брендом далеко за пределами родного города, удалось установить рекорд посещаемости стадиона «Газовик» (8249 зрителей на матче против «Зенита»). Команда смогла сохранить прописку в элите отечественного футбола, открыв общественности много новых и интересных имен. Кирилл Сергеевич, благодарим за ежедневную работу на благо клуба и желаем успехов!» — говорится в заявлении.

«Оренбург» (5 очков) после 4 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2026/27.