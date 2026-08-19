Бывшая жена Зобнина Рамина: «Хайповать и делать трагедию из развода не хотела»
Экс-супруга полузащитника «Спартака» Романа Зобнина Рамина прокомментировала расставание с футболистом.
«Хайповать и делать трагедию из развода не хотела. Обычно листаешь ленту и видишь, как из расставания делают траур. Мы с Ромой подошли к этому этапу осознанно и без обид друг на друга», — цитирует женщину Sport24.
По словам Рамины Зобниной, в какой-то момент они с мужем осознали, что их отношения стали напоминать связь брата и сестры, но не более того. При этом она отметила, что они сохраняют взаимное уважение и гордятся своими детьми; по ее мнению, именно благодаря детям развод удалось провести без конфликтов и скандалов.
Женщина добавила, что проблем с разделом имущества тоже не возникло: стороны спокойно обсудили, какое имущество кому достанется, поскольку вместе прошли большой жизненный путь и вопросов по этому поводу не было.
«По какой причине остыли чувства? Все банально — рутина, быт. Моя жизнь была похожа на день сурка: Рома пропадает на работе, а я занимаюсь домашними делами с двумя детьми. Частое отсутствие мужа дома тоже сказалось», — отметила Зобнина.
Пара была в браке 14 лет. Они воспитывают двоих детей: Роберта и Регину.
Зобнину 32 года. Он играет за «Спартак» с 2016 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
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2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0