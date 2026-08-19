Бывшая жена Зобнина Рамина: «Хайповать и делать трагедию из развода не хотела»

Экс-супруга полузащитника «Спартака» Романа Зобнина Рамина прокомментировала расставание с футболистом.

«Хайповать и делать трагедию из развода не хотела. Обычно листаешь ленту и видишь, как из расставания делают траур. Мы с Ромой подошли к этому этапу осознанно и без обид друг на друга», — цитирует женщину Sport24.

По словам Рамины Зобниной, в какой-то момент они с мужем осознали, что их отношения стали напоминать связь брата и сестры, но не более того. При этом она отметила, что они сохраняют взаимное уважение и гордятся своими детьми; по ее мнению, именно благодаря детям развод удалось провести без конфликтов и скандалов.

Женщина добавила, что проблем с разделом имущества тоже не возникло: стороны спокойно обсудили, какое имущество кому достанется, поскольку вместе прошли большой жизненный путь и вопросов по этому поводу не было.

«По какой причине остыли чувства? Все банально — рутина, быт. Моя жизнь была похожа на день сурка: Рома пропадает на работе, а я занимаюсь домашними делами с двумя детьми. Частое отсутствие мужа дома тоже сказалось», — отметила Зобнина.

Пара была в браке 14 лет. Они воспитывают двоих детей: Роберта и Регину.

Зобнину 32 года. Он играет за «Спартак» с 2016 года.