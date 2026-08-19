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Бывшая жена Зобнина Рамина: «Хайповать и делать трагедию из развода не хотела»

Павел Лопатко
Рамина и Роман Зобнины.
Фото соцсети

Экс-супруга полузащитника «Спартака» Романа Зобнина Рамина прокомментировала расставание с футболистом.

«Хайповать и делать трагедию из развода не хотела. Обычно листаешь ленту и видишь, как из расставания делают траур. Мы с Ромой подошли к этому этапу осознанно и без обид друг на друга», — цитирует женщину Sport24.

По словам Рамины Зобниной, в какой-то момент они с мужем осознали, что их отношения стали напоминать связь брата и сестры, но не более того. При этом она отметила, что они сохраняют взаимное уважение и гордятся своими детьми; по ее мнению, именно благодаря детям развод удалось провести без конфликтов и скандалов.

Роман и&nbsp;Рамина Зобнины.«Тяжелый люкс 2026 года». Жена капитана «Спартака» Зобнина сообщила о разводе

Женщина добавила, что проблем с разделом имущества тоже не возникло: стороны спокойно обсудили, какое имущество кому достанется, поскольку вместе прошли большой жизненный путь и вопросов по этому поводу не было.

«По какой причине остыли чувства? Все банально — рутина, быт. Моя жизнь была похожа на день сурка: Рома пропадает на работе, а я занимаюсь домашними делами с двумя детьми. Частое отсутствие мужа дома тоже сказалось», — отметила Зобнина.

Пара была в браке 14 лет. Они воспитывают двоих детей: Роберта и Регину.

Зобнину 32 года. Он играет за «Спартак» с 2016 года.

Источник: Sport24
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Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

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Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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