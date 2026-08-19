Мамаев: «Чемпионские амбиции «Краснодара» уже привычны»

Бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев поделился с «СЭ» мнением о шансах «быков» на победу в чемпионате России-2026/27.

«У «Краснодара» чемпионские амбиции уже привычны, это его задача. Она больше никого не удивляет. Раньше «Краснодар» воспринимали как команду, которая лишь заявляет об амбициях. Но в последнее время это один из главных претендентов на титул. В этом сезоне будет происходить то же самое, первые четыре тура об этом ярко говорят», — сказал Мамаев «СЭ».

«Краснодар» с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На счету «быков» 4 победы в 4 турах.

(Давид Петросян)