Тарасов назвал переход Батракова в «Галатасарай» правильным решением: «Оттуда он перейдет в еще более топовый клуб»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе Алексея Батракова в «Галатасарай».

«Он хотел этого. Это его желание и выбор. На данном этапе я считаю, что это точно правильное решение. Пусть пробует. Может, потом Леша оттуда перейдет в еще более топовый клуб. Надо смотреть, как у него пройдет период адаптации. Леша — талантливый парень. Уверен, у него все получится. Желаю ему удачи», — сказал Тарасов «СЭ».

18 августа президент «Галатасарая» Дурсун Озбек подтвердил, что турецкий клуб договорился о трансфере Батракова. Ожидается, что 21-летний россиянин прилетит в Стамбул в четверг, 20 августа.