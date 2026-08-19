«Флаг России воспринял как должное». Харитонов: о победе Махачева, конфликтах с Яндиевым и Яном, везении Усика

Мощное интервью нашего тяжеловеса.

18 августа Сергею Харитонову исполнилось 46 лет. В день рождения российский тяжеловес провел открытую тренировку в Подмосковье, после чего дал интервью «СЭ». Харитонов рассказал о планах вернуться в клетку до конца года, вспомнил свои первые большие гонорары в Pride и крупные выигрыши и проигрыши в казино, объяснил, почему считает незакрытым конфликт с Адамом Яндиевым, оценил достижения Ислама Махачева и отношения с Петром Яном, а также порассуждал о нынешнем уровне тяжеловесов в ММА и боксе и шансах Александра Усика против великих чемпионов прошлого.

«Не хочу, чтобы говорили, что Харитонову опять мешка привезли»

— Сергей, поздравляю вас с днем рождения. Сегодня вам исполнилось 46 лет.

— Еще не исполнилось. Я родился вечером, поздно. Так что хотелось бы еще несколько часов побыть 45-летним. Но если по дням считать — да, 18 августа.

— Сегодня вы отмечаете день рождения на природе, в Московской области. Какой свой день рождения можете назвать самым ярким, который отметили с размахом?

— С размахом... Наверное, 30-летие. Отмечал в ресторане «Урюк» на Цветном бульваре. За вечер пришло, наверное, больше 500 человек. Приезжали поздравлять, были СМИ. Хотелось сделать что-то яркое. 35 лет тоже отметил громко. Александр Загорский был ведущим, выступали певцы, было очень много друзей. Отмечал в Подольске, в ресторане «Галушки и застава». А после 40 лет у меня что-то поменялось. Стал относиться к дням рождения проще. Больше отмечаешь дни рождения своих детей. К друзьям иногда приятнее поехать на день рождения, чем самому что-то устраивать.

И сегодня, в 46 лет, вообще ничего не планировал. Ребята сказали: «Давай, Серега!» Подбили меня, и мы приехали за город. Здесь природа, олени, павлины, утки, гуси, озеро, можно рыбу половить, лошади. Провел открытую тренировку, пару часов позанимался с местными боксерами и ММА-шниками, небольшой мастер-класс устроил. Здоровая атмосфера. Сейчас еще приедет Гера Грач, мой друг. Он часто выходит вместе со мной, когда есть возможность. Я выходил на бои под его песни — «Без правил», «Каскадер». Его песни меня воодушевляют. Так что будет пикник, нормальная дружеская, спортивная обстановка. Народу немного — человек 15-20. Спокойно сядем, посидим, чайку попьем, кто-то, может, что-нибудь покрепче. Послушаем музыку. И я, как всегда, сам пару песен спою.

— Какая у вас фирменная песня?

— Какой-то одной нет. В караоке люблю «Моя бабушка курит трубку», «Сектор Газа» — «Пора домой». «Бутырку» могу покричать — «Малец», «Запахло весной». Но обычно всегда исполняю простую песню, которую написал мой друг Андрюха Алексин, — «Пусть миром правит любовь». Я всегда говорю, что весь наш мир крутится вокруг любви. Без любви не будет мира, добра, благополучия, не будут рождаться наши красивые, крепкие дети. Эту песню всегда исполняю с удовольствием.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Сегодня на мастер-классе вы показывали хитрости, которыми можно травмировать соперника. В своих боях пользовались такими приемами?

— В основном отрабатывал эти вещи на тренировках. В боях сильно их не применял. Наверное, просто не попадал в такие экстренные ситуации: либо проигрывал, либо выигрывал с явным преимуществом. Но ребятам постарался передать, показать, рассказать. В жизни всякое бывает. Когда победа стоит на грани, иногда какие-то хитрости могут пригодиться. Показал кое-что из запрещенных вещей. Хотя они полузапрещенные: если сделать правильно, никто и не скажет, что было нарушение.

— Что с вашим следующим поединком? Говорили о выступлении в Рязани.

— Планирую выступить в Рязани. Дата пока не определена. Думаю, ноябрь или декабрь. С руководством города переговорили. Прошел турнир «Битва за Рязань», сейчас планируется «Битва за Рязань — 2». Первое событие прошло хорошо, достойно, а второе хотим сделать еще громче и ярче. Так что ждем дату и будем готовиться.

— Есть пожелания по сопернику?

— Хотелось бы, чтобы было настоящее противостояние, чтобы была интрига. Если привезут слабого соперника, потом скажут: «Харитонову мешка привезли». А зачем? Я сказал: давайте подберем такого, чтобы люди пришли не смотреть на одностороннее избиение, а чтобы была интрига. Но сначала организаторы должны назвать дату, подтвердить ее, подписать документы. А потом уже вперед.

— Вы не выступали больше двух лет. Есть ли у вас сейчас бизнес, которым занимаетесь помимо спорта?

— Кое-что есть. Может быть, огромных денег это не приносит, но определенная стабильность есть. Все нормально, в рамках закона. Никакими незаконными вещами не занимаюсь. Вместе с ребятами участвую в некоторых проектах, понемножку зарабатываю.

— Это предпринимательская деятельность?

— Предпринимательская сфера тоже есть. Плюс спорт, реклама — есть определенные движения. На хлеб заработать есть чем.

— Помните момент, когда впервые в карьере заработали действительно большие деньги?

— Это был Pride. Там быстро все поднимали: первый бой — 10 тысяч, второй — 25, третий — 50, четвертый — 100. Для меня это были огромные деньги. В России тогда все дрались за тысячу рублей, за 100 долларов, за 500 долларов. А я приехал — и за первый же бой заработал 10 тысяч. Думаю: «Ни хрена себе...» В то время даже за чемпионские бои могли платить по 500 долларов. Поэтому 10 тысяч — выше крыши. Сегодня 10 тысяч долларов для среднего бойца — обычное явление. Тогда все было совсем иначе.

— У вас в профиле в соцсетях есть ссылка на сервис видеопоздравлений. На этом получается зарабатывать?

— Да нет. Позвонили ребята, предложили разместить видеопоздравления. Но за все время, сколько ко мне обращались, я никого за деньги не поздравлял. Когда ребята в соцсетях просят: «Поздравь того-то», — я просто поздравляю. Никаких денег никогда не брал. Пускай найдется хоть один человек и скажет, что Харитонов взял с него деньги за поздравление.

— Знаете, сколько там стоит поздравление от вас? 22 500 рублей.

— Даже не знал, честно. Что-то они мне присылали, писали, звонили. Я в соцсети очень редко захожу. Доступ к странице есть еще у человека, который иногда там появляется. Поэтому не всегда можно наткнуться именно на меня.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Фишками для казино мне платили до полумиллиона долларов»

— Известно, что вы любите казино. Где, на ваш взгляд, лучше — в Лас-Вегасе, Атлантик-Сити или Макао?

— «Люблю казино» — наверное, неправильно сказано. Поиграть — да. Началось это давно. У нас казино было спонсором, потом я выступал в казино. За бои часть гонорара давали деньгами, часть — фишками. Поэтому я знаю основные игры: русский покер, техасский холдем, омаху, оазис-покер, рулетку. По рулетке можете меня спросить — много чего расскажу. Но заядлым игроком себя не считаю. Да, мы куда-то ездили с командой, с друзьями. Иногда и сегодня могу зайти поиграть. Но чтобы постоянно сидеть в казино — такого нет. Те, кто действительно любят казино, там живут.

— Помните организацию, где вам часть гонорара платили фишками?

— Конечно. Но называть не буду. Мне давали до полумиллиона долларов фишками. Да, бывало и такое. Плюс платили спонсоры. В общей сложности набиралось 700-800 тысяч со спонсорскими деньгами.

— Вы говорили, что ваш рекордный выигрыш в казино — 300 тысяч. А каким был самый большой проигрыш?

— Примерно столько же. Плюс-минус. Может, чуть больше, может, меньше. Деньги, которые легко пришли, так же легко уходят. Казино — такая история. Есть старая поговорка: чтобы выиграть у казино, нужно купить свое казино. Либо бывают партнерские отношения. Например, сотрудничаешь с казино, приезжаешь туда как известный человек. Тебе дают какие-то подарки, ты можешь немного поиграть, лицом посветить. Все думают, что ты играешь на огромные деньги, выигрываешь или проигрываешь. Но зачастую это больше общение, движение. Тебе платят за появление — почему нет?

— Как отнеслись к своему крупнейшему проигрышу?

— Легко. Потому что до этого выиграл и думаешь: «Если выиграл 300, значит еще можно». Потом проиграл. Понимаешь, что эти деньги как пришли, так и ушли.

Адам Яндиев. Фото соцсети

«Долг Яндиева до сих пор не закрыт. В этот раз заднюю не включу»

— Прошло шесть лет с вашего конфликта с Адамом Яндиевым. После примирения вас критиковали. Не думали тогда просто вызвать его на бой по ММА?

— Мысли были, конечно. Думаю, он бы отказался. Если бы со мной тогда не поговорили определенные люди, все могло быть по-другому. Ко мне приехали, разговаривали: «Серег, он нормальный человек», — и так далее. Я тогда немного иначе представлял ситуацию. Встретился с его отцом Алиханом, поговорили. С людьми, которые ко мне приезжали, тоже переговорили. Фамилии пока называть не буду, может, когда-нибудь скажу.

Алихан до этого проводил турниры с М-1. Я думал, что они проведут турнир и закроют финансовый вопрос. Но, к сожалению, его так и не закрыли. Турнир не провели. То есть долг до сих пор остается, вопрос со мной не закрыт. Много негатива после этого было. Я вообще не хочу сейчас об этом говорить. Думаю, когда-нибудь они одумаются, совесть проснется — и все будет закрыто. Если в ближайшее время этого не случится, будет большое интервью, большой разбор полетов. Я не хочу возвращаться к этой истории. Но если вынудят — вернусь. Потому что тогда я пошел против своей воли. Хотел сделать по-другому, но мои высокопоставленные друзья попросили поступить так, как получилось. Многие после этого от меня отвернулись. Я их не осуждаю.

Я человек военный, двигаюсь в команде. Думаю, к этому вопросу мы еще вернемся. Повторяю: не хочу сейчас углубляться. Надеюсь, люди нормально подумают, выйдут на меня и мы закроем старый вопрос. Если нет — будет большое, жесткое интервью. Расскажу, как все было на самом деле. Я не собираюсь ни с кем воевать, устраивать какие-то движения. Просто скажу как есть. Я живу по закону и не хочу приключений. Но если меня вынудят, в этот раз заднюю точно не включу. Прошло уже много лет. Кто-то думает, что все закрыто. На самом деле далеко не все закрыто.

До Нового года, думаю, точно дам большое интервью. Там будет много интересного. Не знаю пока, с кем — с вами, с «Ушатайкой», с Лютиковым или еще с каким-нибудь блогером. Но надеюсь, что люди все-таки одумаются и свяжутся со мной.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото Getty Images

«Махачев и Хабиб — красавцы, но я из другого теста»

— Смотрели недавний бой Ислама Махачева с Иэном Гэрри?

— Бой целиком не смотрел, видел отрывки. По видео, мне показалось, доминация Ислама была полнейшая, он выиграл по очкам. Гэрри еще на пресс-конференции пытался какую-то клоунаду устраивать. А потом, судя по тому, что я видел, стал каким-то излишне вежливым. По-моему, он уже до боя проиграл. Понимал, что победить не сможет. Я видел отрывки — Ислам его разбирал, а тот его по голове гладил, чуть ли не преклонялся перед ним. У меня сложилось впечатление, что человек вышел уже проигравшим. Просто отбыл номер, заработал деньги — и все. Опять же, никого не осуждаю. У каждого есть право выбора. Но организацию такие вещи, на мой взгляд, не красят.

— Ислам побил рекорд Андерсона Силвы по серии побед в UFC, завоевал пояса в двух весовых категориях. Многие спорят, можно ли теперь считать его величайшим. Что думаете?

— И Ислам, и Хабиб — уважаемые бойцы, уважаемые ребята. Но я как боец немного из другого теста. Я никогда не выбирал соперников. В Pride кого давали — с тем и дрался. В первый же год подрался с Мурило Руа, Сэмми Шилтом, Антониу Родригу Ногейрой. На второй год — с Фабрисиу Вердумом, Педро Риззо. У меня все бои были такими. Если взять Хабиба — красавец! Они действовали наверняка. И Ислам, и Хабиб — молодцы! Все просчитывали, подбирали соперников так, чтобы расти от боя к бою. Это правильный путь, правильный менеджмент. Наверное, именно так и надо вести бойца.

У меня все было немного по-другому. Может, менеджмент неправильный был, может, просто время другое. Нас куда бросили — туда мы и поехали. Представьте: сегодня человек подписывает контракт с UFC, его практически никто не знает, и в первый же год он дерется со вторым номером мира. Тогда Федор Емельяненко был номером один, Ногейра — номером два. А я в первый же год вышел против Ногейры. Pride был особенной организацией. Как прайд львов: попал туда — уже без разницы, с кем. Вперед и с песней.

— Вас порадовало, что после боя Махачев поднял флаг России в октагоне?

— А почему это должно меня не порадовать? Думаю, всех наших бойцов порадовало.

— Некоторые как должное воспринимают.

— И я воспринимаю это как должное. Нормальная вещь: наш россиянин победил и поднял свой флаг. А какой еще флаг он должен был поднять? Я бы тоже победил — поднял бы российский флаг.

— Раньше команда Хабиба не выходила с флагом, а тут Ислам его поднял.

— Хабиб и Ислам — два разных бойца. У Хабиба может быть свое мнение, у Ислама — свое. Хабиб в любом случае представлял Россию. То, что он не поднимал флаг, — его личное дело. Ислам решил поднять — тоже его личное дело. Нельзя их за это осуждать. Хабиб Нурмагомедов откуда? Россия. Не Украина, не Белоруссия. Кто поднимал флаг, кто не поднимал — уже не мое дело. Все равно он представляет Россию.

Петр Ян. Фото Global Look Press

«Ян написал мне неприятные вещи после победы над Мерабом»

— В октябре должен состояться третий бой Петра Яна и Мераба Двалишвили. Учитывая отношение Мераба к России, будете поддерживать Петра?

— В любом случае я за Россию-матушку. У нас с Петром Яном были свои недопонимания. Он что-то говорил про меня, я — про него.

Помню, перед его вторым боем с Мерабом я сказал в интервью: мне без разницы, выиграет он или проиграет, мне фиолетово. На тот момент было такое мнение. Потом Петр написал мне в личные сообщения соцсетей неприятные вещи. Я ему ответил: «Петь, не хочу с тобой ругаться. Ты в любом случае молодец». А когда он потом победил Двалишвили, причем в доминирующей манере, мне это понравилось. Я ему прямо написал: «Молодец, поздравляю!» Он мне ничего не ответил, но я все равно его поздравил. Какими бы ни были наши отношения, мне было приятно.

Я ничего не имею против Мераба. Грузия и Россия всегда были дружественными странами. Я спокойно ездил в Грузию, у меня много друзей-грузин — борцы, боксеры. Мы всегда общались, дружили и до сих пор сохраняем хорошие отношения. Но мне непонятны некоторые высказывания Двалишвили о России. Зачем это? То же самое касается Топурии. Было много неприятных слов. Я не сторонник таких вещей.

Вот сейчас непростая ситуация с Украиной, но я с уважением отношусь к бойцам, которые выступали и выступают за Украину. Молодцы ребята, полный вперед, флаг вам в руки. При чем здесь спортсмены? Есть политическая история, а есть спортивная составляющая. Я видел ролики, где на пьедестале стоит российский спортсмен, а украинские спортсмены рядом не пожимают ему руку и уходят. Я их не обвиняю. Может, им сверху сказали именно так делать. Каждый делает как считает нужным. Лично я, проиграл или победил, пожму оппоненту руку. Может, есть единичные личные исключения. Но в целом спортсмены должны уважать друг друга. До боя можно что-то говорить, заводиться. Потом подрались, набили друг другу физиономии, выяснили, кто сильнее, и пожали руки. Для спорта это нормально.

— Ян написал вам именно в ответ на то интервью?

— Да, это была реакция на мое интервью. Я его по-своему понимаю. Но скажу еще одну вещь. У нас в России, на мой взгляд, не хватает уважения к старшим. Когда я провел первый бой в 2000 году, некоторые сегодняшние бойцы еще под стол пешком ходили. Мы тогда проводили жесточайшие бои. А сегодня кто-то чего-то добился и уже ставит себя выше остальных.

В этом отношении мне очень симпатичен Хабиб. Он проявляет уважение к старшим — борцам, боксерам, бойцам, которые выступали до него. Я несколько раз встречался с Абдулманапом Нурмагомедовым. Мужик был правильный. Он правильно воспитал сына, и Хабиб до сих пор благодаря этому воспитанию правильно себя ведет. Ислам Махачев тоже правильно относится к старшим, к тем, кто был до них, кто становился чемпионом.

А молодежи хочется сказать: ребята, когда-то были я, Федор Емельяненко и еще целый ряд бойцов. Вы на нас смотрели. Вы приходили в зал, потому что мы в то время выступали и побеждали за Россию. Это нужно немного уважать.

Сергей Павлович. Фото соцсети

«Туйвасу и Деррика Льюиса я бы спокойно побил! Уверен, что дал бы бой Павловичу»

— Согласны, что сегодня ваш бой с Андреем Орловским привлек бы больше внимания, чем многие поединки, которые проводят в России?

— Я давно об этом сказал. Приехал в RCC, мне сказали, что Орловский попросил за бой два миллиона долларов. Вроде речь шла о бое с Федором Емельяненко или со мной — точно не знаю. Два миллиона долларов сегодня — это порядка 160 миллионов рублей. Я адекватно посмотрел на ситуацию и попросил 30 миллионов рублей. То есть примерно в пять-шесть раз меньше.

Потом началось: Бадаев в интервью сказал, что Харитонов этих денег не стоит. Ребята, вы считаете, что не стоит, кто-то считает, что стоит. Я высказал свое мнение. Если Орловский просит 160 миллионов, то 30 миллионов каждому за наш бой — вполне адекватные, разумные деньги. Мы дрались 15 лет назад, там были свои спорные моменты. Сегодня реванш был бы актуальным и интересным, привлек бы внимание. Думаю, у нас достаточно людей, которые поддерживают спорт и с удовольствием выступили бы спонсорами такого мероприятия.

— Вам 46 лет. При хорошей подготовке смогли бы сегодня побеждать бойцов из топ-15 UFC — например, тех, кто занимает 13-15-е места?

— Тяжело сказать. Конечно, непросто. Но вот такие бойцы, как Туиваса, Деррик Льюис... Спокойно. Я не бью себя кулаком в грудь и не говорю, что точно кого-то победил бы. Есть Александр Волков — сильный боец. С такими людьми было бы тяжело. С Джоном Джонсом я себя, конечно, не равняю. Они моложе, крепче, сейчас находятся в лучшей форме. Но бой я дал бы любому. Сергею Павловичу — уверен, дал бы бой.

Джош Хокит — вообще смех и грех. Я готов бесплатно выйти против него. Пусть в контракте будет миллион долларов: если проигрываю — не получаю ничего. Если выигрываю — получаю миллион. Легко соглашусь. Я уверен, что ему не проиграю. Понятно, пропустить удар может любой. Я сам однажды проиграл за 16 секунд — такое было в моей карьере. Но против этого бойца готов подписать контракт на один бой: проиграл — ноль, выиграл — миллион.

— Только с ним готовы на такие условия?

— С ним — вообще легко.

— А если Орловский?

— Орловский... Даже не хочу. В моем понимании мужского там мало. Как боец, он в свое время побеждал неплохих ребят, с этим не спорю. Но когда мы с ним дрались в 2011 году, за два месяца до боя я проиграл нокаутом Джайдипу Сингху в К-1. Ровно за два месяца. В Америке меня вообще не должны были допускать до поединка — я только что был нокаутирован. И при этом перед боем с Орловским я вообще не напрягался. Говорил своему тогдашнему менеджеру Басу Буну: «Легко. В стойке он ничего мне не сделает, бороться толком не умеет. Какие у него шансы? Никаких».

— В UFC предстоит бой Александра Волкова и Ризвана Куниева, плюс в топе находится Сергей Павлович. Тяжелый вес в России сейчас на подъеме?

— Тяжеловесов у нас всегда было много. И Куниев хороший, и Волков хороший. Если они будут драться друг с другом, думаю, Волков победит. Почему-то у меня такое ощущение. 60 на 40 в пользу Волкова. И дело не в том, что я недооцениваю Ризвана. Просто Саня опытнее, давно дерется. Мне кажется, стилистически он будет для Куниева неудобным. Думаю, Волков победит, скорее всего, по очкам. Хотя никогда нельзя точно знать, кто как подойдет к бою. Можешь считать человека фаворитом, а он выйдет с травмой, перегруженным. Бывает что угодно. Но если выбирать из этих двоих, поставил бы на Волкова.

Александр Усик. Фото Getty Images

«Усику повезло оказаться в нужное время в нужном месте»

— Вас удивило, что Рико Верхувен дал такой конкурентный бой Александру Усику?

— Нисколько. Я сам дрался с Верхувеном. Правда, формула была неудобная — короткие раунды, мне не дали раскрыться. Он неудобный, высокий, корявый в хорошем смысле. А в нынешнем супертяжелом весе Александру Усику по-своему повезло. Он попал во время, когда большой конкуренции в категории, на мой взгляд, нет.

Меня за это будут критиковать, но я уже говорил: считаю, что Энтони Джошуа вообще не выиграл Олимпиаду. Посмотрите его финал с Роберто Каммарелле. На мой взгляд, итальянец тот бой выиграл, а Джошуа вытянули и отдали золото. Сам Джошуа такой ломкий боец. Пошло у него — может выиграть. Чуть поддавили — может проиграть. Джошуа и Дюбуа, на мой взгляд, примерно одного уровня. В лучшие времена это не были бы конкуренты ни Майку Тайсону, ни Эвандеру Холифилду, ни Ленноксу Льюису, ни Джорджу Форману. Их бы раскатали. Сегодня тяжелый вес в боксе оставляет желать лучшего. Поэтому Усик и правит. Не в обиду Александру — он чемпион, молодец.

Тот же Тайсон Фьюри: выпивает, набирает вес, отращивает живот, потом за какое-то время собирается и начинает готовиться к бою. Мне такое непонятно. Фьюри приезжал к нам в зал Golden Glory. Знаю, что Рико Верхувен много с ним спарринговал. Просто сейчас сложилась такая категория: все примерно одного уровня, кто-то чуть выше, кто-то чуть сильнее. Я не про себя говорю, что могу составить им конкуренцию. Говорю о тех великих боксерах, которых перечислил. Думаю, Усик не имел бы шансов ни против Тайсона, ни против Льюиса. С Холифилдом, возможно, получился бы более конкурентный бой — Эвандер более игровой боец. Но Джордж Форман, Мухаммед Али — при всем уважении к Усику, на мой взгляд, не дали бы ему шанса. Еще раз: это мое мнение.

Усику повезло родиться в правильное время и оказаться в нужном месте. Но он молодец — воспользовался этим и победил. А Верхувен показал: человек прежде всего кикбоксер, а смог дать ему конкурентный бой. Если бы Усик его не нокаутировал, то проиграл бы по очкам.

— На своем боксерском пике вы смогли бы перебоксировать нынешнего Джошуа?

— Не знаю. Если бы после выступлений на чемпионатах России я сразу пошел по профессиональной боксерской карьере — наверное, да. А сегодня что говорить? Они молодые, крепкие, сильные. Да, на мой взгляд, они не конкуренты Тайсону, Холифилду или Льюису. Но в свои лучшие годы, думаю, я смог бы составить конкуренцию.

— В этом году исполняется 20 лет вашему бою с Александром Емельяненко. Если бы он в 2007-м серьезно относился к подготовке и у него не было бы вредных привычек, смог бы стать топом или чемпионом UFC?

— Нет, не стал бы. Там допинг-контроль. А в Pride его не было.