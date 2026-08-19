Источник: Батраков в четверг утром прибудет в Стамбул и уже в пятницу может сыграть за «Галатасарай»

Российский полузащитник Алексей Батраков прилетит в Стамбул в четверг утром на частном самолете перед переходом в «Галатасарай», сообщает турецкий журналист Чаатай Челик.

По информации источника, «Галатасарай» уже в субботу достиг соглашения с «Локомотивом» по поводу трансферной суммы, после чего продолжались переговоры по последним деталям. Во вторник сделка по 21-летнему футболисту была окончательно завершена.

Отмечается, что приезд Батракова в Стамбул отложили по нескольким причинам, одна из них — экономическое эмбарго, применяемое к России. «Галатасараю» необходимо было уладить финансовые банковские процедуры с железнодорожниками.

Ожидается, что после завершения всех банковских операций, которые завершаются 19 августа, и по прилете в Стамбул россиянин сразу же пройдет медицинский осмотр вместе с желто-красными, затем будет оформлена лицензия, и уже в пятницу Батраков может принять участие в матче против «Эрзурумспора» в чемпионате Турции.

18 августа Батраков приехал с «Локомотивом» в Ростов на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России, но не попал в заявку. Во время игры он пришел в сектор фанатов железнодорожников и попрощался с ними.