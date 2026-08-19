Антон Миранчук: «Шварц дает позитив в «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук рассказал о работе с главным тренером Сандро Шварцем.

«Много слышал про него, прошли с ним сборы, и все его требования были понятны с самого начала. Видно, что он вовлечен в работу на все сто процентов. Он очень здорово поддерживает команду эмоционально и дает позитив, даже когда накатывает расстройство после поражений. Работа идет хорошо, все понимают, что нужно делать и во что мы хотим играть», — цитирует 30-летнего футболиста клубная пресс-служба.

47-летний немец Шварц работает в «Динамо» с 1 июля 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. Ранее он уже тренировал эту московскую команду — в 2020-2022 годах.

«Динамо» (4 очка после 4 матчей) занимает 10-е место в таблице чемпионата России.