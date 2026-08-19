Касаджиков не согласился со словами Семака: «Нападение «Зенита» — самое сильное в России»

Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об атакующей линии «Зенита».



«В прошлом году ведь стали чемпионами таким составом. Думаю, на данный момент нападение «Зенита» — самое сильное в России», — сказал Касаджиков «СЭ».



Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не видит преимуществ у атакующей группы питерской команды перед нападением «Спартака» и «Краснодара».