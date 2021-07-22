Арбитр РПЛ сможет заработать в два раза больше. Какие стимулы предлагает судьям РФС

В последний год велась активная чистка судейского корпуса — применялись метод кнута и разные виды наказаний. Настало время вспомнить о прянике. «СЭ» стали известны некоторые подробности новых проектов, разработанных сотрудниками Российского футбольного союза и судейским комитетом РФС.

Стимулирование и оплата труда арбитров и инспекторов

Сегодня судье за матч чемпионата России платят 115 тысяч рублей, видеоарбитр получает в два раза меньше — 57 500, резервный — 8700. Кроме того, арбитрам, допущенным к обслуживанию игр премьер-лиги, ежемесячно выплачивается зарплата 30 тысяч рублей.

То есть существуют две составляющие дохода: ежемесячное вознаграждение и вознаграждение за матч. Предлагается ввести третий вид — премирование за качественное судейство и инспектирование (речь не только о судьях, но и о тех людях, кто оценивает их работу и обучает).

Возможно, появятся два вида премий. Первая выплачивается по итогам сезона. Вторая — за серию из трех матчей, проведенных на высоком уровне с определенной средней оценкой.

По итогам сезона, если арбитр сумеет выполнить установленные требования и продемонстрировать качественную работу, он может рассчитывать на вознаграждение от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Серия при определенных условиях принесет рефери 100 тысяч рублей.

Крупные премии предусмотрены и для инспекторов. Они получают по 35 тысяч за каждую игру. А к этому в конце сезона приплюсуют еще от 100 до 300 тысяч.

Заработки арбитров в чемпионате России-2020/21

Для информации напомню, сколько заработали судьи РПЛ в прошлом чемпионате. При новой системе, если ее одобрят и введут, рефери получит шанс заработать уже не 2 с лишним миллиона, а свыше 5 миллионов — то есть его доход может увеличиться в два раза.

Арбитр ВАР Резервный Всего 1. Сергей Иванов 2,07 0,7475 0 2,8175 2. Сергей Карасев 1,955 0,69 0 2,645 3. Павел Кукуян 1,955 0,575 0,0087 2,5387 4. Виталий Мешков 1,955 0,575 0 2,53 5. Игорь Панин 1,61 0,8625 0,0174 2,4899 6. Кирилл Левников 2,07 0,4025 0 2,4725 7. Владимир Москалев 1,61 0,6325 0,0174 2,2599 8. Сергей Лапочкин 1,725 0,46 0,0087 2,1937 Алексей Матюнин 1,725 0,46 0,0087 2,1937 10. Станислав Васильев 1,61 0,575 0 2,185 11. Владислав Безбородов 1,725 0,4025 0 2,1275 12. Василий Казарцев 1,265 0,575 0 1,84 13. Николай Волошин 0,805 0,8625 0,0261 1,6936 14. Алексей Сухой 0,69 0,8625 0,0174 1,5699 15. Евгений Кукуляк 1,265 0,23 0,0261 1,5211 16. Павел Шадыханов 0,46 0,9775 0,0348 1,4723 17. Михаил Вилков 1,035 0,4025 0 1,4375 18. Евгений Турбин 0,575 0,69 0,0174 1,2824 19. Артем Любимов 0,345 0,92 0,0174 1,2824 20. Иван Сиденков 0,805 0,115 0,0609 0,9809 21. Алексей Амелин 0 0,7475 0,0261 0,7736 22. Анатолий Жабченко 0 0,345 0,0783 0,4233 23. Антон Фролов 0,115 0 0,0783 0,1933 24. Роман Галимов 0 0 0,0957 0,0957 25. Алексей Еськов 0 0,0575 0 0,0575 Всего 27,37 13,1675 0,5394 41,0769

В миллионах рублей.

Материальная поддержка

Судьи, как и спортсмены, подвержены травмам. Кто-то лечится за свой счет, кому-то арбитры всем миром, бывало, скидывались на операцию.

У РФС появился проект создания фонда материальной поддержки арбитров и введения медицинского страхования для инспекторов. Основания для выплат будут детально прописаны, но очевидно, что речь пойдет об утрате трудоспособности, травме, госпитализации, хирургическом вмешательстве и тому подобном.

Предполагается компенсировать не только медицинские расходы, но и упущенную судьями выгоду — то есть пропущенные матчи или период без матчей.

Комбинация

Понятно, что чистка и оздоровление судейского корпуса продолжатся. Но при этом труд арбитров прилично простимулируют. Кроме того, новая система будет способствовать повышению привлекательности профессии судьи и увеличению числа желающих прийти в судейство, с чем, к сожалению, сегодня есть проблемы.