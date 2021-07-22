Арбитр РПЛ сможет заработать в два раза больше. Какие стимулы предлагает судьям РФС
Стимулирование и оплата труда арбитров и инспекторов
Сегодня судье за матч чемпионата России платят 115 тысяч рублей, видеоарбитр получает в два раза меньше — 57 500, резервный — 8700. Кроме того, арбитрам, допущенным к обслуживанию игр премьер-лиги, ежемесячно выплачивается зарплата 30 тысяч рублей.
То есть существуют две составляющие дохода: ежемесячное вознаграждение и вознаграждение за матч. Предлагается ввести третий вид — премирование за качественное судейство и инспектирование (речь не только о судьях, но и о тех людях, кто оценивает их работу и обучает).
Возможно, появятся два вида премий. Первая выплачивается по итогам сезона. Вторая — за серию из трех матчей, проведенных на высоком уровне с определенной средней оценкой.
По итогам сезона, если арбитр сумеет выполнить установленные требования и продемонстрировать качественную работу, он может рассчитывать на вознаграждение от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Серия при определенных условиях принесет рефери 100 тысяч рублей.
Крупные премии предусмотрены и для инспекторов. Они получают по 35 тысяч за каждую игру. А к этому в конце сезона приплюсуют еще от 100 до 300 тысяч.
Заработки арбитров в чемпионате России-2020/21
Для информации напомню, сколько заработали судьи РПЛ в прошлом чемпионате. При новой системе, если ее одобрят и введут, рефери получит шанс заработать уже не 2 с лишним миллиона, а свыше 5 миллионов — то есть его доход может увеличиться в два раза.
|
|
Арбитр
|
ВАР
|
Резервный
|
Всего
|
1. Сергей Иванов
|
2,07
|
0,7475
|
0
|
2,8175
|
2. Сергей Карасев
|
1,955
|
0,69
|
0
|
2,645
|
3. Павел Кукуян
|
1,955
|
0,575
|
0,0087
|
2,5387
|
4. Виталий Мешков
|
1,955
|
0,575
|
0
|
2,53
|
5. Игорь Панин
|
1,61
|
0,8625
|
0,0174
|
2,4899
|
6. Кирилл Левников
|
2,07
|
0,4025
|
0
|
2,4725
|
7. Владимир Москалев
|
1,61
|
0,6325
|
0,0174
|
2,2599
|
8. Сергей Лапочкин
|
1,725
|
0,46
|
0,0087
|
2,1937
|
Алексей Матюнин
|
1,725
|
0,46
|
0,0087
|
2,1937
|
10. Станислав Васильев
|
1,61
|
0,575
|
0
|
2,185
|
11. Владислав Безбородов
|
1,725
|
0,4025
|
0
|
2,1275
|
12. Василий Казарцев
|
1,265
|
0,575
|
0
|
1,84
|
13. Николай Волошин
|
0,805
|
0,8625
|
0,0261
|
1,6936
|
14. Алексей Сухой
|
0,69
|
0,8625
|
0,0174
|
1,5699
|
15. Евгений Кукуляк
|
1,265
|
0,23
|
0,0261
|
1,5211
|
16. Павел Шадыханов
|
0,46
|
0,9775
|
0,0348
|
1,4723
|
17. Михаил Вилков
|
1,035
|
0,4025
|
0
|
1,4375
|
18. Евгений Турбин
|
0,575
|
0,69
|
0,0174
|
1,2824
|
19. Артем Любимов
|
0,345
|
0,92
|
0,0174
|
1,2824
|
20. Иван Сиденков
|
0,805
|
0,115
|
0,0609
|
0,9809
|
21. Алексей Амелин
|
0
|
0,7475
|
0,0261
|
0,7736
|
22. Анатолий Жабченко
|
0
|
0,345
|
0,0783
|
0,4233
|
23. Антон Фролов
|
0,115
|
0
|
0,0783
|
0,1933
|
24. Роман Галимов
|
0
|
0
|
0,0957
|
0,0957
|
25. Алексей Еськов
|
0
|
0,0575
|
0
|
0,0575
|
Всего
|
27,37
|
13,1675
|
0,5394
|
41,0769
В миллионах рублей.
Материальная поддержка
Судьи, как и спортсмены, подвержены травмам. Кто-то лечится за свой счет, кому-то арбитры всем миром, бывало, скидывались на операцию.
У РФС появился проект создания фонда материальной поддержки арбитров и введения медицинского страхования для инспекторов. Основания для выплат будут детально прописаны, но очевидно, что речь пойдет об утрате трудоспособности, травме, госпитализации, хирургическом вмешательстве и тому подобном.
Предполагается компенсировать не только медицинские расходы, но и упущенную судьями выгоду — то есть пропущенные матчи или период без матчей.
Комбинация
Понятно, что чистка и оздоровление судейского корпуса продолжатся. Но при этом труд арбитров прилично простимулируют. Кроме того, новая система будет способствовать повышению привлекательности профессии судьи и увеличению числа желающих прийти в судейство, с чем, к сожалению, сегодня есть проблемы.
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