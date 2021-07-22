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Инсайды Судейство

Арбитр РПЛ сможет заработать в два раза больше. Какие стимулы предлагает судьям РФС

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 15:25
Судья Кирилл Левников. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Судья Кирилл Левников. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В последний год велась активная чистка судейского корпуса — применялись метод кнута и разные виды наказаний. Настало время вспомнить о прянике. «СЭ» стали известны некоторые подробности новых проектов, разработанных сотрудниками Российского футбольного союза и судейским комитетом РФС.

Стимулирование и оплата труда арбитров и инспекторов

Сегодня судье за матч чемпионата России платят 115 тысяч рублей, видеоарбитр получает в два раза меньше — 57 500, резервный — 8700. Кроме того, арбитрам, допущенным к обслуживанию игр премьер-лиги, ежемесячно выплачивается зарплата 30 тысяч рублей.

То есть существуют две составляющие дохода: ежемесячное вознаграждение и вознаграждение за матч. Предлагается ввести третий вид — премирование за качественное судейство и инспектирование (речь не только о судьях, но и о тех людях, кто оценивает их работу и обучает).

Возможно, появятся два вида премий. Первая выплачивается по итогам сезона. Вторая — за серию из трех матчей, проведенных на высоком уровне с определенной средней оценкой.

По итогам сезона, если арбитр сумеет выполнить установленные требования и продемонстрировать качественную работу, он может рассчитывать на вознаграждение от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Серия при определенных условиях принесет рефери 100 тысяч рублей.

Крупные премии предусмотрены и для инспекторов. Они получают по 35 тысяч за каждую игру. А к этому в конце сезона приплюсуют еще от 100 до 300 тысяч.

Сергей Карасев, Василий Казарцев, Михаил Вилков.От изгоя до героя: Казарцева едва не выгнали из судейства, а он спас чемпионат. Как работали арбитры в РПЛ-2020/21

Заработки арбитров в чемпионате России-2020/21

Для информации напомню, сколько заработали судьи РПЛ в прошлом чемпионате. При новой системе, если ее одобрят и введут, рефери получит шанс заработать уже не 2 с лишним миллиона, а свыше 5 миллионов — то есть его доход может увеличиться в два раза.

Арбитр

ВАР

Резервный

Всего

1. Сергей Иванов

2,07

0,7475

0

2,8175

2. Сергей Карасев

1,955

0,69

0

2,645

3. Павел Кукуян

1,955

0,575

0,0087

2,5387

4. Виталий Мешков

1,955

0,575

0

2,53

5. Игорь Панин

1,61

0,8625

0,0174

2,4899

6. Кирилл Левников

2,07

0,4025

0

2,4725

7. Владимир Москалев

1,61

0,6325

0,0174

2,2599

8. Сергей Лапочкин

1,725

0,46

0,0087

2,1937

Алексей Матюнин

1,725

0,46

0,0087

2,1937

10. Станислав Васильев

1,61

0,575

0

2,185

11. Владислав Безбородов

1,725

0,4025

0

2,1275

12. Василий Казарцев

1,265

0,575

0

1,84

13. Николай Волошин

0,805

0,8625

0,0261

1,6936

14. Алексей Сухой

0,69

0,8625

0,0174

1,5699

15. Евгений Кукуляк

1,265

0,23

0,0261

1,5211

16. Павел Шадыханов

0,46

0,9775

0,0348

1,4723

17. Михаил Вилков

1,035

0,4025

0

1,4375

18. Евгений Турбин

0,575

0,69

0,0174

1,2824

19. Артем Любимов

0,345

0,92

0,0174

1,2824

20. Иван Сиденков

0,805

0,115

0,0609

0,9809

21. Алексей Амелин

0

0,7475

0,0261

0,7736

22. Анатолий Жабченко

0

0,345

0,0783

0,4233

23. Антон Фролов

0,115

0

0,0783

0,1933

24. Роман Галимов

0

0

0,0957

0,0957

25. Алексей Еськов

0

0,0575

0

0,0575

Всего

27,37

13,1675

0,5394

41,0769

В миллионах рублей.

Алексей Матюнин.Стало известно, почему был заменен арбитр матча «Ахмат» — «Уфа»

Материальная поддержка

Судьи, как и спортсмены, подвержены травмам. Кто-то лечится за свой счет, кому-то арбитры всем миром, бывало, скидывались на операцию.

У РФС появился проект создания фонда материальной поддержки арбитров и введения медицинского страхования для инспекторов. Основания для выплат будут детально прописаны, но очевидно, что речь пойдет об утрате трудоспособности, травме, госпитализации, хирургическом вмешательстве и тому подобном.

Предполагается компенсировать не только медицинские расходы, но и упущенную судьями выгоду — то есть пропущенные матчи или период без матчей.

Михаил Вилков и&nbsp;Владислав Безбородов.Сколько денег потеряли Вилков и Безбородов? «СЭ» посчитал убытки наказанных арбитров

Комбинация

Понятно, что чистка и оздоровление судейского корпуса продолжатся. Но при этом труд арбитров прилично простимулируют. Кроме того, новая система будет способствовать повышению привлекательности профессии судьи и увеличению числа желающих прийти в судейство, с чем, к сожалению, сегодня есть проблемы.

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