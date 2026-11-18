Тренер ЦСКА Игдисамов: «Для нас большая честь быть базовым клубом сборной России»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о работе команды во время паузы на матчи сборных и оценил выступление армейцев за национальную команду.

«Сложно что-то натренировать, какие-то взаимодействия. Ребята все знают. Для нас большая честь, что мы являемся базовым клубом для сборной, что наши футболисты туда вызываются. С честью играют за сборную, показывают хорошие результаты. Одержали две победы, причем большой вклад внесли именно армейцы.

Но опять же это время для тех, кто остался, проявить себя. Мы провели контрольную игру с тульским «Арсеналом». Посмотрели на ребят, которые получали меньше времени в чемпионате. Что есть, то есть. Работаем дальше», — сказал Игдисамов.

На ноябрьский сбор национальной команды были вызваны шесть футболистов ЦСКА: вратарь Максим Бориско, защитник Кирилл Данилов, полузащитники Матвей Кисляк, Иван Обляков, Данил Круговой и нападающий Кирилл Глебов.