Игдисамов рассказал, когда игроки сборной России вернутся в расположение ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, когда футболисты армейского клуба, вызванные в сборную России, вернутся к тренировкам с командой.

«Я надеюсь, что завтра. Они до сих пор не вылетели из Краснодара. Надеемся, сегодня прилетят, отдохнут, побудут с семьями. А нет, я вас ввожу в заблуждение: завтра мы им даем выходной, чтобы они побыли с семьями, немного переключились, психологически разгрузились. 20-го числа на предыгровой тренировке они должны быть в полном составе», — сказал Игдисамов.

12 ноября сборная России обыграла Узбекистан (3:2), а 17 ноября — Венесуэлу (2:0).