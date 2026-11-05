Волков поднялся на четвертое место в рейтинге лучших бойцов России

В октябре прошел турнир UFC 333, так что изменения в рейтинге лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий были неизбежны.

Петр Ян, защитивший титул чемпиона UFC в бою с Мерабом Двалишвили, остался на второй строчке, а вот Александр Волков, победивший Ризвана Куниева, поднялся сразу на две позиции. Мовсар Евлоев, проигравший в титульнике Алексу Волкановски, с восьмого места переместился на девятое.

Итоговый топ-15:

1. Ислам Махачев — 496 (465 баллов + 31 упоминание).

2. Петр Ян — 465 (434 + 31).

3. Арман Царукян — 388 (357 + 31).

4. Александр Волков — 384 (353 + 31).

5. Хамзат Чимаев — 354 (323 + 31).

6. Магомед Анкалаев — 331 (300 + 31).

7. Вадим Немков — 297 (266 + 31).

8. Усман Нурмагомедов — 288 (257 + 31).

9. Мовсар Евлоев — 232 (203 + 29).

10. Сергей Павлович — 210 (182 + 28).

11. Умар Нурмагомедов — 139 (115 + 24).

12. Магомедрасул Гасанов — 99 (80 + 19).

13. Евгений Гончаров — 84 (65 + 19).

14. Ислам Омаров — 54 (43 + 11).

15. Муслим Магомедов — 51 (43 + 8).

Не вошли в топ-15, но попали в анкеты респондентов:

Абдулазиз Абдулвахабов — 49 (40 + 9).

Роман Копылов — 41 (28 + 13).

Ризван Куниев — 36 (30 + 6).

Эдуард Вартанян — 24 (17 + 7).

Абубакар Вагаев — 23 (16 + 7).

Шамиль Мусаев — 19 (16 + 3).

Богдан Гуськов — 19 (14 + 5).

Абус Магомедов — 15 (10 + 5).

Алихан Вахаев — 13 (11 + 2).

Азамат Мурзаканов — 13 (10 + 3).

Александр Шаблий — 10 (6 + 4).

Тимур Хизриев — 10 (6 + 4).

Абдул-Рахман Яхьяев — 9 (6 + 3).

Шарабутдин Магомедов — 7 (5 + 2).

Биберт Туменов — 6 (5 + 1).

Гаджи Рабаданов — 5 (4 + 1).

Мовлид Хайбулаев — 5 (4 + 1).

Олег Попов — 4 (3 + 1).

Сергей Билостенный — 3 (2 + 1).

Денис Гольцов — 2 (1 + 1).

Кто голосовал: Евгений Нарижный («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Спортс.ру), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков, Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Артем Нагорный (Спортс.ру), Иван Ефимов (Спортс.ру), Янис Коханко, Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Павел Задорин (Мета ММА), Армен Гулян, Игорь Лазорин (ТАСС), Илья Андреев («Ушатайка»), Денис Гейко (Red Corner), Ислам Бабаджанов (Red Corner), Геворг Саркисян («Окта ММА»), Максим Яковлев («Чемпионат.ком»), Курбан Рагимов (ННТ).

Правила

Голосовать можно только за бойцов, имеющих гражданство РФ. В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых. Рейтинг — мужской.