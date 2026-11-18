Фролов назначает пенальти в РПЛ чаще других судей

Больше всего пенальти в чемпионате России-2026/27 назначил Антон Фролов — семь. У него же и самый высокий средний показатель — 1,17 за матч.

Любопытная деталь: четыре из семи 11-метровых ударов этот судья дал выполнить в одной игре — «Зенит» — «Динамо» Мх (2:0). Три пенальти пробили хозяева, один — гости.

В 14 турах чемпионата к такой серьезной мере наказания команд прибегали 14 из 26 задействованных арбитров. Пока ни одного пенальти не назначил ни Кирилл Левников (в семи матчах), ни Сергей Карасев (в шести играх).

Всего в 112 встречах рефери указывали на 11-метровую отметку 34 раза — в среднем по 0,3 за матч.