Митрофанов о возможном расширении РПЛ до 18 команд: «Нет никакой идеи, которую нельзя реализовать»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью ответил на вопрос о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

— Писали, что на собрании клубов РПЛ было предложение от Шамиля Газизова по расширению лиги до 18 клубов.

— Обсуждение в РПЛ не видел. Газизов предложил на собрании расширение лиги, а также изменение устава. В свою очередь, коллеги предложили ему сделать аналитику, предоставить расчеты. Он сказал, что все это есть, и обещал прислать на этой неделе. Если лига выйдет с такой инициативой к Российскому футбольному союзу, то мы обязательно рассмотрим в установленном порядке.

— Реальна ли идея?

— Нет никакой идеи, которую нельзя реализовать. Но рекомендую вам задать такой вопрос футболистам из клубных академий, участникам Юношеской футбольной лиги, которые в прошлом году 18 командами играли в ЮФЛ. Пусть поделятся впечатлениями о том, насколько это укладывается в календарь российского футбола.

Данная инициатива обсуждалась на общем собрании РПЛ, которое состоялось на прошлой неделе. На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов.