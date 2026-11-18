«Надо было сразу забрать деньги». Газизов — об ошибках в «Спартаке»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» в выпуске клубного шоу «БЕТСИТИ Подкаст PRO DMX» рассказал, какие ошибки допустил, когда являлся генеральным директором «Спартака».

Газизов занимал должность генерального директора красно-белых с июля по декабрь 2020 года. Он проработал в клубе менее пяти месяцев, после чего покинул пост по договоренности с владельцем команды Леонидом Федуном. Сам функционер ранее отмечал, что они спокойно обсудили ситуацию, пожали друг другу руки и расстались без личных обид. Однако впоследствии между сторонами возникли разногласия по поводу финансовых обязательств клуба перед бывшим руководителем.

— Когда я уходил, мы спокойно разошлись с Леонидом Арнольдовичем (Федуном). Надо было просто сразу забрать свои деньги, и все, не было бы никаких моментов.

— Выводы, которые сделали там, помогают в дальнейшей жизни?

— Это просто один из моментов, которые надо иметь в виду в дальнейшем. Честно признаюсь, у меня никакой обиды нет. Я понимаю, где мной лично была допущена ошибка.

— Озвучите?

— Я говорю — надо было просто сразу забрать деньги. У нас же так и было оговорено. Просто когда я вышел (от Федуна), ко мне подошел Евгений Мележиков и сказал: «Шеф просит разделить выплаты на четыре части. Без проблем?» Я ответил: «Без проблем».

Шоу «Динамо» Мх выходит при поддержке БЕТСИТИ. Полный выпуск можно посмотреть на YouTube и VK Видео.