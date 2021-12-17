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«Краснодар» ужасно начал сезон, но взлетел в топ-5 и будет прогрессировать. Объясняем почему

Сегодня, 09:45
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Топ-трансферы, стабильность Сафонова и разгруженный календарь.
Чемпионат России отправился на&nbsp;зимний перерыв. Кризис «Спартака», прорыв «Динамо», хаос в ЦСКА и «Локо». Чем запомнится первая часть сезона РПЛ

«У нас очень тяжело все воспринимают результат, не видя качества игры. «Динамо» мы не уступили ни по одному компоненту, кроме счета, хотя это самое главное. А оценки очень сильно негативные. Нельзя забывать за результатом качество игры», — говорил Виктор Гончаренко после ноябрьской победы над «Спартаком». И оказался прав — это доказывают два любопытных факта.

Во-первых, до игры с красно-белыми «Краснодар» шел вторым в лиге по ожидаемым голам (27,44 xG — больше только у «Зенита»), но забитых мячей было всего 22. То есть «быки» забили на пять мячей меньше, чем «должны были». К зимней паузе разрыв между ожиданием и реальностью еще увеличился — 37,5 xG привели к 29 голам. Для сравнения: у «Зенита» — 39,7 и 44. То есть разница в реализации огромная.

Второе наблюдение — катастрофический недобор очков. После 14 туров команда Гончаренко была лидером по ожидаемым набранным баллам — 28. Но на деле в активе южан их было на семь меньше и «Краснодар» занимал не первую строчку, а седьмую.

Сейчас «быки» в пятерке, и у них все шансы подняться в тройку по итогам чемпионата.

&laquo;Динамо&raquo; ушло на&nbsp;зимний перерыв в&nbsp;2 очка от &laquo;Зенита&raquo;, &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;13 очках от&nbsp;зоны Лиги чемпионов. «Динамо» как образец. Жуть от боссов «Спартака». Сенсация Агаларова. Итоги первой части РПЛ

Отсутствие еврокубков

Финишировав 10-м в прошлом сезоне, «Краснодар» расчистил календарь из-за отсутствия еврокубков. В последние годы южане постоянно играли на два фронта — с учетом небольшой скамейки и огромного числа травм это постоянно мешало клубу стабильно выступать на внутренней арене.

В отличие от «Спартака», «Локомотива» и «Зенита», команда Гончаренко в кампании-2021/22 сосредоточилась на РПЛ, получив к тому же не самый плохой календарь. Преимущество в плане времени восстановления перед конкурентами очевидно — тем более что у двух из трех вышеперечисленных команд плотный график сохранится и весной.

Джон Кордоба. «Переход из бундеслиги в РПЛ — шаг назад? Нет — вперед!» Интервью новичка «Краснодара» Джона Кордобы

Разрывающий Кордоба и обретающий вторую молодость центр поля

Безусловно, главное приобретение «Краснодара» последнего трансферного окна — центральный нападающий Джон Кордоба. Одно из наиболее развитых качеств форварда — это умение качественно оказывать давление на защитников, что очень ценно для чемпионата России. Желание футболиста идти до конца приводит к результативным ошибкам соперника и помогает при игре на стандартах (особенно с командами с низким блоком).

С учетом роста (188 см) колумбиец не кажется «деревянным» — наоборот, физически развитое тело делает Кордобу лучшим в лиге по части игры спиной к чужим воротам. Важной чертой колумбийца является, конечно, огромная заряженность в матчах. Исходя из интервью Джона, форвард действительно хочет развиваться в «Краснодаре» под руководством Гончаренко и ему нравятся идеи тренера.

Но, по мнению белорусского специалиста, его желание проявить себя даже ему мешает: «Кордоба — очень эмоциональный парень. Он должен к некоторым моментам подходить с более холодной головой. Ту страсть, ту энергию, которая его захлестывает, надо немного убавить», — утверждал коуч. Колумбиец отлично проявляет себя в своем дебютном в РПЛ сезоне: 6 + 4 по системе «гол + пас» — лучший результат в команде.

В полузащите игру «Краснодара» определяют два других человека. Первый — Гжегож Крыховяк. При Гончаренко он номинально стартует с позиции опорника, но по ходу игры поднимается выше — на позицию атакующего хавбека. Оборонительные функции Гжегожа перенимает Александр Черников. В основном это связано с возрастом — Крыховяк не может выдавать нужный объем в центре поля, но полезен в роли созидателя. Полузащитник в среднем за 90 минут наносит 2,93 удара по воротам и отдает по 1,9 ключевых паса за игру.

Второй важный игрок середины — Реми Кабелла. Несмотря на слухи об интересе турецких команд, француз полностью выкладывается за «Краснодар». Вингер с огромным запасом первый в команде по xA (ожидаемые голевые передачи) с показателем 4,65. Кабелла отвечает за организацию игры «быков»: на нем лежит ответственность за кроссы, своевременное заполнение пустых зон и креатив на полуфлангах и флангах. И он с ней справляется — в этом сезоне набрал уже шесть ассистов!

Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов в &laquo;Краснодаре&raquo;. «Матвей плакал, страдал. Но было видно — хочет добиться результата!» Интервью тренера, который воспитал Сафонова

Надежность Сафонова

Матвей Сафонов — самый стабильный игрок нынешнего «Краснодара». У него не бывает долгих спадов, он быстро выбирается из кризиса. В этом сезоне именно благодаря Матвею команда Гончаренко пропустила всего 18 мячей — меньше только у ЦСКА.

Матвей выдает крутой индивидуальный перформанс, оформляя по 3,6 сейва за игру и отбивая 79 процентов ударов по воротам — это лучший показатель в лиге. Также Сафонов психологически выдержал тяжелейшую осень и совершил минимум ошибок.

Конечно, надо отдать должное и обороне. При схеме 4-2-3-1 два центральных защитника удачно страхуют свободные зоны между двумя хавбеками. Тот же Кайо так не проваливался, как в прошлом сезоне, во многом благодаря тому, что долго не был вынужден контролировать мяч.

В нынешних реалиях «Краснодар» обязан закончить минимум в топ-5. А скорее всего, будет выше. «Динамо» и «Зенит» команде Гончаренко, конечно, не опередить, но других конкурентов точно можно обходить. В «Локомотиве» перестройка и пока ощущение бардака, «Спартак» будет привыкать к новому тренеру, ЦСКА тоже не обнадеживает стабильностью, а «Сочи» с неглубокой обоймой, весьма вероятно, сдуется уже весной.

Матвей Морозов

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