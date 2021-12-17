«Краснодар» ужасно начал сезон, но взлетел в топ-5 и будет прогрессировать. Объясняем почему

Топ-трансферы, стабильность Сафонова и разгруженный календарь.

«У нас очень тяжело все воспринимают результат, не видя качества игры. «Динамо» мы не уступили ни по одному компоненту, кроме счета, хотя это самое главное. А оценки очень сильно негативные. Нельзя забывать за результатом качество игры», — говорил Виктор Гончаренко после ноябрьской победы над «Спартаком». И оказался прав — это доказывают два любопытных факта.

Во-первых, до игры с красно-белыми «Краснодар» шел вторым в лиге по ожидаемым голам (27,44 xG — больше только у «Зенита»), но забитых мячей было всего 22. То есть «быки» забили на пять мячей меньше, чем «должны были». К зимней паузе разрыв между ожиданием и реальностью еще увеличился — 37,5 xG привели к 29 голам. Для сравнения: у «Зенита» — 39,7 и 44. То есть разница в реализации огромная.

Второе наблюдение — катастрофический недобор очков. После 14 туров команда Гончаренко была лидером по ожидаемым набранным баллам — 28. Но на деле в активе южан их было на семь меньше и «Краснодар» занимал не первую строчку, а седьмую.

Сейчас «быки» в пятерке, и у них все шансы подняться в тройку по итогам чемпионата.

Отсутствие еврокубков

Финишировав 10-м в прошлом сезоне, «Краснодар» расчистил календарь из-за отсутствия еврокубков. В последние годы южане постоянно играли на два фронта — с учетом небольшой скамейки и огромного числа травм это постоянно мешало клубу стабильно выступать на внутренней арене.

В отличие от «Спартака», «Локомотива» и «Зенита», команда Гончаренко в кампании-2021/22 сосредоточилась на РПЛ, получив к тому же не самый плохой календарь. Преимущество в плане времени восстановления перед конкурентами очевидно — тем более что у двух из трех вышеперечисленных команд плотный график сохранится и весной.

Разрывающий Кордоба и обретающий вторую молодость центр поля

Безусловно, главное приобретение «Краснодара» последнего трансферного окна — центральный нападающий Джон Кордоба. Одно из наиболее развитых качеств форварда — это умение качественно оказывать давление на защитников, что очень ценно для чемпионата России. Желание футболиста идти до конца приводит к результативным ошибкам соперника и помогает при игре на стандартах (особенно с командами с низким блоком).

С учетом роста (188 см) колумбиец не кажется «деревянным» — наоборот, физически развитое тело делает Кордобу лучшим в лиге по части игры спиной к чужим воротам. Важной чертой колумбийца является, конечно, огромная заряженность в матчах. Исходя из интервью Джона, форвард действительно хочет развиваться в «Краснодаре» под руководством Гончаренко и ему нравятся идеи тренера.

Но, по мнению белорусского специалиста, его желание проявить себя даже ему мешает: «Кордоба — очень эмоциональный парень. Он должен к некоторым моментам подходить с более холодной головой. Ту страсть, ту энергию, которая его захлестывает, надо немного убавить», — утверждал коуч. Колумбиец отлично проявляет себя в своем дебютном в РПЛ сезоне: 6 + 4 по системе «гол + пас» — лучший результат в команде.

В полузащите игру «Краснодара» определяют два других человека. Первый — Гжегож Крыховяк. При Гончаренко он номинально стартует с позиции опорника, но по ходу игры поднимается выше — на позицию атакующего хавбека. Оборонительные функции Гжегожа перенимает Александр Черников. В основном это связано с возрастом — Крыховяк не может выдавать нужный объем в центре поля, но полезен в роли созидателя. Полузащитник в среднем за 90 минут наносит 2,93 удара по воротам и отдает по 1,9 ключевых паса за игру.

Второй важный игрок середины — Реми Кабелла. Несмотря на слухи об интересе турецких команд, француз полностью выкладывается за «Краснодар». Вингер с огромным запасом первый в команде по xA (ожидаемые голевые передачи) с показателем 4,65. Кабелла отвечает за организацию игры «быков»: на нем лежит ответственность за кроссы, своевременное заполнение пустых зон и креатив на полуфлангах и флангах. И он с ней справляется — в этом сезоне набрал уже шесть ассистов!

Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Надежность Сафонова

Матвей Сафонов — самый стабильный игрок нынешнего «Краснодара». У него не бывает долгих спадов, он быстро выбирается из кризиса. В этом сезоне именно благодаря Матвею команда Гончаренко пропустила всего 18 мячей — меньше только у ЦСКА.

Матвей выдает крутой индивидуальный перформанс, оформляя по 3,6 сейва за игру и отбивая 79 процентов ударов по воротам — это лучший показатель в лиге. Также Сафонов психологически выдержал тяжелейшую осень и совершил минимум ошибок.

Конечно, надо отдать должное и обороне. При схеме 4-2-3-1 два центральных защитника удачно страхуют свободные зоны между двумя хавбеками. Тот же Кайо так не проваливался, как в прошлом сезоне, во многом благодаря тому, что долго не был вынужден контролировать мяч.

В нынешних реалиях «Краснодар» обязан закончить минимум в топ-5. А скорее всего, будет выше. «Динамо» и «Зенит» команде Гончаренко, конечно, не опередить, но других конкурентов точно можно обходить. В «Локомотиве» перестройка и пока ощущение бардака, «Спартак» будет привыкать к новому тренеру, ЦСКА тоже не обнадеживает стабильностью, а «Сочи» с неглубокой обоймой, весьма вероятно, сдуется уже весной.

Матвей Морозов