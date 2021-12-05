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Судейство

Соболев удален, а Бейл — нет. Баринов наказан пенальти, а Жиго — нет. Господа арбитры, объясните, по каким правилам вы судите?!

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 08:30
4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1. Александр Соболев (№7) и Артем Ребров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Эпизод матча «Вольфсбург» — «Севилья». Эпизод матча «Крылья Советов» — ЦСКА. Эпизод матча «Локомотив» — «Лацио». Эпизод матча «Олимпиакос» — «Фенербахче». Эпизод матча «Ростов» — «Арсенал». Эпизод матча с удалением Соболева в матче «Спартак» — «Ахмат».
4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1. Александр Соболев (№7) и Артем Ребров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Наступил момент, когда хочется понять, почему в схожих эпизодах судьи поступают по-разному.

В последние два с лишним месяца в российском и европейском футболе случились однотипные моменты, в которых судьями принимались неодинаковые решения. Хорошо, что последнее из них вынесено в матче с участием «Спартака» — оно вызвало резонанс, разговоры, споры... Может, теперь руководитель департамента судейства скажет, как все-таки должны поступать арбитры в таких ситуациях. Судьям станет проще работать, футболистам — играть, болельщикам — болеть. «СЭ» готов предоставить Витору Мануэлу Мелу Перейре информационные ресурсы нашего издания.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;. Полтора месяца назад Мешков не зафиксировал фол на Ахметове, а сегодня он удалил Соболева и не назначил пенальти. Что происходит?

«Краснодар» и удаление Гранквиста

Для начала вернемся на пять лет назад — в декабре 2016 года «Краснодар» проиграл «Ницце» (1:2), а швейцарец Сандро Шерер удивил удалением Андреаса Гранквиста и назначением пенальти. Капитан «быков» тогда выбил мяч из своей штрафной, нога по инерции пошла дальше — он ударил соперника шипами. Судья достал красную карточку и назначил 11-метровый удар.

Тот матч стал своеобразной отправной точкой, после которой пришлось перестраиваться и оценивать действия игроков иначе.

«Вольфсбург» и удаление Гилавоги

29 сентября 2021 года. Матч Лиги чемпионов «Вольфсбург» — «Севилья» (1:1). Полузащитник гостей Иван Ракитич сравнял счет с пенальти на 87-й минуте. 11-метровый удар болгарин Георгий Кабаков назначил после вмешательства видеоарбитра из Голландии Кевина Блома и просмотра видеозаписи.

Эпизод матча "Вольфсбург" - "Севилья".
Эпизод матча «Вольфсбург» — «Севилья».

Полузащитник хозяев Жозуа Гилавоги выбил мяч, а затем по инерции попал в ногу Эрику Ламеле. Удар, или даже касание, было незначительным. Но контакт бутсы Гилавоги с ногой Ламелы произошел высоко — в области голени. Общими усилиями судьи решили, что это основание для пенальти.

Эпизод матча "Крылья Советов" - ЦСКА.
Эпизод матча «Крылья Советов» — ЦСКА.

«Крылья Советов» и удар Бейла

23 октября 2021 года. Матч 12-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» (3:1). На 18-й минуте Виталий Мешков не зафиксировал фол и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения в их штрафной площади Ильзата Ахметова. В том моменте Глен Бейл сначала сыграл в мяч правой ногой и почти сразу ударил ей же соперника в область голени левой ноги. Мешков находился в хорошей позиции, жестом показал, что все нормально, и продолжил игру.

Эпизод матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. ЦСКА — «Крылья Советов»: Ахметова ударили по голени — Мешков не назначил пенальти. Почему?

По моим данным, этот момент разбирался на брифинге судей РПЛ. Глава департамента судейства Витор Мануэл Мелу Перейра поддержал арбитра и сказал, что в таких моментах не нужно фиксировать фол и назначать пенальти.

При этом Мешков сообщил коллегам, что руководство судей УЕФА признало решение Кабакова ошибочным — пенальти в ворота «Вольфсбурга» назначать не следовало.

Появилась информация, что и в целом УЕФА изменил свое отношение к ударам ногой соперника «через мяч». В ряде ситуаций теперь это не считается фолом.

Дмитрий Баринов. Баринов обматерился во флеш-интервью после поражения «Локо» от «Лацио»

«Локомотив» и пенальти Баринова

25 ноября 2021 года. Матч 5-го тура Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио» (0:3). На 62-й минуте Дмитрий Баринов в своей штрафной площади выбил мяч, затем его нога продолжила движение — произошел несильный контакт с голеностопом Чиро Иммобиле. Этого оказалось достаточно для португальца Артура Соареша Диаша, чтобы зафиксировать фол, вынести железнодорожнику предупреждение и наказать его 11-метровым ударом.

«Ball, ball», — Баринов тщетно попытался объясниться с судьей. Тот отреагировал: «Да, действительно, сначала ты попал в мяч, но потом — в ногу».

Эпизод матча "Локомотив" - "Лацио".
Эпизод матча «Локомотив» — «Лацио».

«Фенербахче» и наступ Тиссерана

25 ноября 2021 года. Матч 5-го тура Лиги Европы «Олимпиакос» — «Фенербахче» (1:0). На 6-й минуте защитник гостей Марсель Тиссеран выбил мяч и следующим движением шипами наступил на голеностоп Хенри Оньекуру. Испанец Антонио Матеу Лаос находился в отличной позиции и продолжил игру. Это решение резко контрастировало с тем, что принял в игре «Локомотива» португальский рефери.

Эпизод матча "Олимпиакос" - "Фенербахче".
Эпизод матча «Олимпиакос» — «Фенербахче».

«Спартак», удаление Соболева и наступ Жиго

4 декабря 2021 года. Матч 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» (2:1). На 30-й минуте Александр Соболев «через мяч» ударил прямой ногой Игоря Коновалова и спустя некоторое время за этот фол был удален с поля. Мешков (тот же арбитр, который судил игру 23 октября) поначалу не показал спартаковцу красную карточку, но в его действия вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Николай Богач. После этого судья сам посмотрел видеозапись и решил применить дисциплинарную санкцию.

Эпизод матча с удалением Соболева в матче "Спартак" - "Ахмат".
Эпизод матча с удалением Соболева в матче «Спартак» — «Ахмат».
4&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;. «Спартак» — «Ахмат»: арбитр не назначил два пенальти в ворота красно-белых

Допустим, рефери поступил правильно. Но если Мешков посчитал действия Соболева фолом, тогда почему он не назначил на 14-й минуте 11-метровый удар в ворота «Спартака»? В том момент Самюэль Жиго тоже сначала сыграл в мяч, выбив его из штрафной площади, а через мгновение защитник наступил на голеностоп Евгению Харину.

Повторю, «СЭ» готов дать слово Мелу Перейре — очень хочется узнать критерии, по которым должны трактовать вышеперечисленные эпизоды российские арбитры. Это понятно, что им следует учитывать позицию УЕФА. Но какова она?

4&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;. «Спартак» — «Ахмат»: судьи неправильно заполнили протокол матча. Регламент чемпионата нарушен?

Протоколы, серьги и пластыри

А мы тем временем продолжим напоминать нашим судьям, что не стоит забывать и о таких мелочах, как надлежащее заполнение протоколов и соблюдение правил, касающихся экипировки футболистов.

Кто-то из рефери, входивших в судейскую бригаду игры «Спартак» — «Ахмат», неправильно заполнил протокол матча. В соответствии с версией арбитров, нарушена статья 5 регламента чемпионата России-2021/22 «Организация матчей». В пункте 5.10 говорится:

«В ходе матча разрешается замена не более пяти футболистов в каждой команде из числа внесенных в форму №9. Замены проводятся с соблюдением следующего требования: в целях предупреждения возникновения задержек во время матча у каждой команды будет не более 3 (трех) возможностей сделать замены в игровое время матча, а замены, выполненные в перерыве матча, не учитываются в числе возможностей замен. При этом осуществление замен обеими командами в одно время по ходу матча будет считаться использованием одной возможности для каждой из команд».

В протоколе, опубликованном на сайте РПЛ, было записано, что «Ахмат» произвел четыре замены в разное время, то есть использовал больше трех разрешенных возможностей. На 45-й минуте Владислав Карапузов заменил Игоря Коновалова, на 55-й Сенин Себаи — Артема Архипова, на 78-й Лечи Садулаев — Артема Поляруса, на 88-й Мохамед Конате — Евгения Харина.

На самом деле грозненцы провели замену не на 45-й минуте, не в конце первого тайма, а в перерыве матча. То есть в протоколе следовало написать, что Карапузов вышел на 46-й минуте.

Интересно, что это произошло не впервые в чемпионате. «СЭ» уже писал, что так было и после игры 7-го тура «Динамо» — «Нижний Новгород» (1:2). Ошибку исправили сотрудники РПЛ — после того, как мы связались с лигой.

3&nbsp;декабря. Санкт-Петебург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; 2:2. Гол Комличенко засчитан ошибочно, Ракицкий пропустит матч с «Динамо». Новый скандал после игры «Зенит» — «Ростов»

23 октября я уже обращал внимание в «СЭ», что нападающий «Ростова» Али Соу вышел на матч 12-го тура Тинькофф чемпионата России с «Арсеналом» (4:0) с пластырем на левом ухе, нарушив правила игры. Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым позволила ему не выполнять требования правила 4 «Экипировка игроков».

В нем говорится: «Любые драгоценности (цепочки, кольца, браслеты, серьги, кожаные и резиновые ремешки и т.д.) запрещены и должны быть сняты. Не разрешается использовать клейкую ленту, чтобы закрыть их. Игроки должны быть осмотрены до начала матча, а запасные — перед выходом на поле».

Эпизод матча "Ростов" - "Арсенал".
Эпизод матча «Ростов» — «Арсенал».

И затем другие судьи не обращали внимания на нарушение Соу. И только в Санкт-Петербурге (посчитайте, сколько прошло времени с 23 октября) во втором тайме матча «Зенит» — «Ростов» (2:2) Алексей Матюнин предложил вышедшему на замену ростовчанину убрать пластырь и снять сережку.

А ранее резервный заметил, что правила нарушил Вильмар Барриос. Пришлось и зенитовцу снять украшение. Вот только желтый пластырь на ухе Соу Ян Бобровский почему-то не углядел.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Александр Бобров все материалы автора

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