Наступил момент, когда хочется понять, почему в схожих эпизодах судьи поступают по-разному.

В последние два с лишним месяца в российском и европейском футболе случились однотипные моменты, в которых судьями принимались неодинаковые решения. Хорошо, что последнее из них вынесено в матче с участием «Спартака» — оно вызвало резонанс, разговоры, споры... Может, теперь руководитель департамента судейства скажет, как все-таки должны поступать арбитры в таких ситуациях. Судьям станет проще работать, футболистам — играть, болельщикам — болеть. «СЭ» готов предоставить Витору Мануэлу Мелу Перейре информационные ресурсы нашего издания.

«Краснодар» и удаление Гранквиста

Для начала вернемся на пять лет назад — в декабре 2016 года «Краснодар» проиграл «Ницце» (1:2), а швейцарец Сандро Шерер удивил удалением Андреаса Гранквиста и назначением пенальти. Капитан «быков» тогда выбил мяч из своей штрафной, нога по инерции пошла дальше — он ударил соперника шипами. Судья достал красную карточку и назначил 11-метровый удар.

Тот матч стал своеобразной отправной точкой, после которой пришлось перестраиваться и оценивать действия игроков иначе.

«Вольфсбург» и удаление Гилавоги

29 сентября 2021 года. Матч Лиги чемпионов «Вольфсбург» — «Севилья» (1:1). Полузащитник гостей Иван Ракитич сравнял счет с пенальти на 87-й минуте. 11-метровый удар болгарин Георгий Кабаков назначил после вмешательства видеоарбитра из Голландии Кевина Блома и просмотра видеозаписи.

Эпизод матча «Вольфсбург» — «Севилья».

Полузащитник хозяев Жозуа Гилавоги выбил мяч, а затем по инерции попал в ногу Эрику Ламеле. Удар, или даже касание, было незначительным. Но контакт бутсы Гилавоги с ногой Ламелы произошел высоко — в области голени. Общими усилиями судьи решили, что это основание для пенальти.

Эпизод матча «Крылья Советов» — ЦСКА.

«Крылья Советов» и удар Бейла

23 октября 2021 года. Матч 12-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» (3:1). На 18-й минуте Виталий Мешков не зафиксировал фол и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения в их штрафной площади Ильзата Ахметова. В том моменте Глен Бейл сначала сыграл в мяч правой ногой и почти сразу ударил ей же соперника в область голени левой ноги. Мешков находился в хорошей позиции, жестом показал, что все нормально, и продолжил игру.

По моим данным, этот момент разбирался на брифинге судей РПЛ. Глава департамента судейства Витор Мануэл Мелу Перейра поддержал арбитра и сказал, что в таких моментах не нужно фиксировать фол и назначать пенальти.

При этом Мешков сообщил коллегам, что руководство судей УЕФА признало решение Кабакова ошибочным — пенальти в ворота «Вольфсбурга» назначать не следовало.

Появилась информация, что и в целом УЕФА изменил свое отношение к ударам ногой соперника «через мяч». В ряде ситуаций теперь это не считается фолом.

«Локомотив» и пенальти Баринова

25 ноября 2021 года. Матч 5-го тура Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио» (0:3). На 62-й минуте Дмитрий Баринов в своей штрафной площади выбил мяч, затем его нога продолжила движение — произошел несильный контакт с голеностопом Чиро Иммобиле. Этого оказалось достаточно для португальца Артура Соареша Диаша, чтобы зафиксировать фол, вынести железнодорожнику предупреждение и наказать его 11-метровым ударом.

«Ball, ball», — Баринов тщетно попытался объясниться с судьей. Тот отреагировал: «Да, действительно, сначала ты попал в мяч, но потом — в ногу».

Эпизод матча «Локомотив» — «Лацио».

«Фенербахче» и наступ Тиссерана

25 ноября 2021 года. Матч 5-го тура Лиги Европы «Олимпиакос» — «Фенербахче» (1:0). На 6-й минуте защитник гостей Марсель Тиссеран выбил мяч и следующим движением шипами наступил на голеностоп Хенри Оньекуру. Испанец Антонио Матеу Лаос находился в отличной позиции и продолжил игру. Это решение резко контрастировало с тем, что принял в игре «Локомотива» португальский рефери.

Эпизод матча «Олимпиакос» — «Фенербахче».

«Спартак», удаление Соболева и наступ Жиго

4 декабря 2021 года. Матч 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» (2:1). На 30-й минуте Александр Соболев «через мяч» ударил прямой ногой Игоря Коновалова и спустя некоторое время за этот фол был удален с поля. Мешков (тот же арбитр, который судил игру 23 октября) поначалу не показал спартаковцу красную карточку, но в его действия вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Николай Богач. После этого судья сам посмотрел видеозапись и решил применить дисциплинарную санкцию.

Эпизод матча с удалением Соболева в матче «Спартак» — «Ахмат».

Допустим, рефери поступил правильно. Но если Мешков посчитал действия Соболева фолом, тогда почему он не назначил на 14-й минуте 11-метровый удар в ворота «Спартака»? В том момент Самюэль Жиго тоже сначала сыграл в мяч, выбив его из штрафной площади, а через мгновение защитник наступил на голеностоп Евгению Харину.

Повторю, «СЭ» готов дать слово Мелу Перейре — очень хочется узнать критерии, по которым должны трактовать вышеперечисленные эпизоды российские арбитры. Это понятно, что им следует учитывать позицию УЕФА. Но какова она?

Протоколы, серьги и пластыри

А мы тем временем продолжим напоминать нашим судьям, что не стоит забывать и о таких мелочах, как надлежащее заполнение протоколов и соблюдение правил, касающихся экипировки футболистов.

Кто-то из рефери, входивших в судейскую бригаду игры «Спартак» — «Ахмат», неправильно заполнил протокол матча. В соответствии с версией арбитров, нарушена статья 5 регламента чемпионата России-2021/22 «Организация матчей». В пункте 5.10 говорится:

«В ходе матча разрешается замена не более пяти футболистов в каждой команде из числа внесенных в форму №9. Замены проводятся с соблюдением следующего требования: в целях предупреждения возникновения задержек во время матча у каждой команды будет не более 3 (трех) возможностей сделать замены в игровое время матча, а замены, выполненные в перерыве матча, не учитываются в числе возможностей замен. При этом осуществление замен обеими командами в одно время по ходу матча будет считаться использованием одной возможности для каждой из команд».

В протоколе, опубликованном на сайте РПЛ, было записано, что «Ахмат» произвел четыре замены в разное время, то есть использовал больше трех разрешенных возможностей. На 45-й минуте Владислав Карапузов заменил Игоря Коновалова, на 55-й Сенин Себаи — Артема Архипова, на 78-й Лечи Садулаев — Артема Поляруса, на 88-й Мохамед Конате — Евгения Харина.

На самом деле грозненцы провели замену не на 45-й минуте, не в конце первого тайма, а в перерыве матча. То есть в протоколе следовало написать, что Карапузов вышел на 46-й минуте.

Интересно, что это произошло не впервые в чемпионате. «СЭ» уже писал, что так было и после игры 7-го тура «Динамо» — «Нижний Новгород» (1:2). Ошибку исправили сотрудники РПЛ — после того, как мы связались с лигой.

23 октября я уже обращал внимание в «СЭ», что нападающий «Ростова» Али Соу вышел на матч 12-го тура Тинькофф чемпионата России с «Арсеналом» (4:0) с пластырем на левом ухе, нарушив правила игры. Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым позволила ему не выполнять требования правила 4 «Экипировка игроков».

В нем говорится: «Любые драгоценности (цепочки, кольца, браслеты, серьги, кожаные и резиновые ремешки и т.д.) запрещены и должны быть сняты. Не разрешается использовать клейкую ленту, чтобы закрыть их. Игроки должны быть осмотрены до начала матча, а запасные — перед выходом на поле».

Эпизод матча «Ростов» — «Арсенал».

И затем другие судьи не обращали внимания на нарушение Соу. И только в Санкт-Петербурге (посчитайте, сколько прошло времени с 23 октября) во втором тайме матча «Зенит» — «Ростов» (2:2) Алексей Матюнин предложил вышедшему на замену ростовчанину убрать пластырь и снять сережку.

А ранее резервный заметил, что правила нарушил Вильмар Барриос. Пришлось и зенитовцу снять украшение. Вот только желтый пластырь на ухе Соу Ян Бобровский почему-то не углядел.