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Судейство

Гол Комличенко засчитан ошибочно, Ракицкий пропустит матч с «Динамо». Новый скандал после игры «Зенит» — «Ростов»

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
3 декабря, 22:20
3 декабря. Санкт-Петебург. «Зенит» — «Ростов» 2:2. Фото ФК «Зенит» Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2. Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2. Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2. Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2. Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2. Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2. Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.
3 декабря. Санкт-Петебург. «Зенит» — «Ростов» 2:2. Фото ФК «Зенит»
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Игра 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ростов» завершилась с тем же счетом, что матч этих команд 27 февраля, — 2:2. Как и зимой, после игры снова будет много споров о судействе. Объясняем, почему.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:2
Ростов
Голы
Полоз, 11 (0:1), Комличенко, 25 (0:2), Клаудиньо, 31 (1:2), Клаудиньо, 69 (2:2)
Зенит
Кержаков Чистяков (Ловрен, 37 ) Дуглас Сантос Караваев Ракицкий Вендел Клаудиньо Кузяев (Мостовой, 79 ) Ерохин (Барриос, 46 ) Малком (Азмун, 46 ) Дзюба (Сутормин, 84 )
Ростов
Песьяков Терентьев (Лангович, 70) Калинин Баштуш Осипенко Мелехин (Сухомлинов, 83) Альмквист Глебов Байрамян Полоз (Фольмер, 79) Комличенко (Соу, 70)
Предупреждения
Чистяков 9, Ракицкий 27, Ерохин 42, Клаудиньо 78, Сутормин 86  -  Глебов 29, Комличенко 54, Терентьев 60, Калинин 61, Мелехин 80
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Турбин (Дмитров) Курочкина Богданов (Верея)
27&nbsp;февраля. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (2:2). Алексей Матюнин показывает желтую карточку. Матюнину доверили матч «Зенит» — «Ростов». Раньше Карпин не обрадовался бы такому назначению

Назначения Матюнина, Курочкиной и Богданова

Изначально назначение судейской бригады, в которую вошли Алексей Матюнин, Екатерина Курочкина и Александр Богданов, вызвало вопросы. «СЭ» уже писал, что к Матюнину были претензии после игры «Зенит» — «Ростов» предыдущего чемпионата, когда он допустил серьезную методическую ошибку во время второй голевой комбинации сине-бело-голубых.

Напомню, что тогда рефери назначил штрафной удар и показал желтую карточку полузащитнику гостей Хорену Байрамяну. И как раз в тот момент зенитовец Вильмар Барриос выполнил штрафной, ввел мяч в игру и начал атаку, которая завершилась голом.

В рекомендациях судьям, которые входят в многостраничную книгу «Правила игры», говорится следующее: «Свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления». Матюнин же не дал сигнал на возобновление игры — ни свистком, ни рукой.

А «Зенит», в свою очередь, после того матча оспорил назначение 11-метрового удара после единоборства Матиаса Норманна и Деяна Ловрена. Тут нужно отметить: экспертно-судейская комиссия приняла сторону судьи и решила, что он поступил правильно.

Странным выглядело назначение на потенциально сложную игру Екатерины Курочкиной — она впервые работала видеоассистентом в премьер-лиге.

12&nbsp;марта. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. «Химки» — «Ростов»: гол Соу отменен, почему ВАР не позвал судью к монитору?

Богданов с марта этого года не получал назначения видеоассистентом на игры с участием ростовчан. Весной в матче «Химки» — «Ростов» (1:0) бригада судей, в которую входили арбитр Сергей Лапочкин и видеоассистенты Иван Сиденков и Богданов, ошибочно отменила гол ростовчанина Али Соу, сравнявшего счет. Сделано это было после вмешательства ВАР, которые зафиксировали «географический» офсайд.

Интересно, что инспектором матча зенитовцев с ростовчанами, как и девять месяцев назад, сначала был назначен Александр Колобаев. Однако затем его заменили на Николая Иванова.

Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.
Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.

Следовало ли удалить зенитовца?

На 9-й минуте Матюнин правильно назначил 11-метровый удар за фол Дмитрия Чистякова на Понтусе Альмквисте. При этом он наказал зенитовца предупреждением.

Второе решение может вызвать споры, ведь игрок ростовской команды убегал один на один с вратарем и лишился возможности забить гол. Матюнин посчитал, что Чистяков пытался сыграть в мяч, и потому ограничился желтой карточкой, не достав красную?

Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.
Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.

Ключевая ошибка

На 25-й минуте арбитр допустил ошибку в ключевом эпизоде, засчитав гол Николая Комличенко.

Споры зенитовцев сначала вызвало решение судьи продолжить игру после единоборства Игоря Калинина и Вендела. В том моменте Матюнина можно поддержать — оба футболиста вели борьбу с использованием рук.

Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.
Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.

А вот затем, когда арбитр оказался на значительном расстоянии от места событий, Комличенко нарушил правила в борьбе с Ярославом Ракицким, когда мяч находился не на игровом расстоянии от соперников. При этом зенитовец бежал в направлении мяча, а ростовчанин «вбежал» в оппонента.

Матюнин гол засчитал и не изменил мнение даже после вмешательства ВАР и просмотра видеозаписи.

Обращу внимание на поведение Ракицкого. Какой смысл вступать в бурную полемику с судьей во время матча, на котором работают видеоассистенты? Защитник, естественно, ничего не добился, но получил желтую карточку за неспортивное поведение. Подвел свою команду — предупреждение четвертое в чемпионате, придется пропустить из-за дисквалификации важнейший матч с «Динамо».

Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.
Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.
Эпизод матча 17-го тура Тинькофф РПЛ &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Зенит» — «Ростов»: видеоарбитры работают очень медленно, Матюнин ошибочно засчитал гол гостей

Видеоарбитры работали очень медленно

Необходимо отметить очень медленную работу видеоассистентов Евгения Турбина, дебютантки Курочкиной и Богданова. И в случае с проверкой назначения пенальти, и в случае с голом Комличенко было потрачено непозволительно много времени в ситуациях, когда это не требовалось. Кроме того, когда проверялся пенальти, отсутствовала графика, которая обычно используется для объяснения происходящего.

Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.
Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.

Как судья определил, что мяч попал в руку Альмквисту?

На 67-й минуте Матюнин поступил правильно, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том моменте мяч рикошетом от левой части груди Альмквиста попал ему в правую руку, которая находилась в неестественном положении.

Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.
Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.

Вопреки мнению полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна, который после игры спорил с Матюниным, решение судьи правильное. Но интересно, как он увидел нарушение. Угадал или подсказал первый ассистент Дмитрий Мосякин?

Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.
Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.

Сережки

После перерыва судьи дважды просили футболистов привести в порядок экипировку.

Скриншот эфира &laquo;Матч&nbsp;ТВ&raquo;. «Ростов» — «Арсенал»: судьи разрешили ростовчанину Соу нарушить правила

23 октября я уже писал в «СЭ», что нападающий «Ростова» Али Соу вышел на матч 12-го тура Тинькофф чемпионата России с «Арсеналом» с пластырем на левом ухе, нарушив правила игры. Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым позволила ему не выполнять требования правила 4 «Экипировка игроков».

В нем говорится: «Любые драгоценности (цепочки, кольца, браслеты, серьги, кожаные и резиновые ремешки и т.д.) запрещены и должны быть сняты. Не разрешается использовать клейкую ленту, чтобы закрыть их. Игроки должны быть осмотрены до начала матча, а запасные — перед выходом на поле».

И затем другие судьи не обращали внимания на нарушение Соу. И только в Санкт-Петербурге Матюнин предложил вышедшему на замену ростовчанину убрать пластырь и снять сережку.

А ранее резервный Ян Бобровский заметил, что правила нарушил Вильмар Барриос. Пришлось и зенитовцу снять украшение.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

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Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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Александр Бобров все материалы автора

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