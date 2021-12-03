Игра 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ростов» завершилась с тем же счетом, что матч этих команд 27 февраля, — 2:2. Как и зимой, после игры снова будет много споров о судействе. Объясняем, почему.

Назначения Матюнина, Курочкиной и Богданова

Изначально назначение судейской бригады, в которую вошли Алексей Матюнин, Екатерина Курочкина и Александр Богданов, вызвало вопросы. «СЭ» уже писал, что к Матюнину были претензии после игры «Зенит» — «Ростов» предыдущего чемпионата, когда он допустил серьезную методическую ошибку во время второй голевой комбинации сине-бело-голубых.

Напомню, что тогда рефери назначил штрафной удар и показал желтую карточку полузащитнику гостей Хорену Байрамяну. И как раз в тот момент зенитовец Вильмар Барриос выполнил штрафной, ввел мяч в игру и начал атаку, которая завершилась голом.

В рекомендациях судьям, которые входят в многостраничную книгу «Правила игры», говорится следующее: «Свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления». Матюнин же не дал сигнал на возобновление игры — ни свистком, ни рукой.

А «Зенит», в свою очередь, после того матча оспорил назначение 11-метрового удара после единоборства Матиаса Норманна и Деяна Ловрена. Тут нужно отметить: экспертно-судейская комиссия приняла сторону судьи и решила, что он поступил правильно.

Странным выглядело назначение на потенциально сложную игру Екатерины Курочкиной — она впервые работала видеоассистентом в премьер-лиге.

Богданов с марта этого года не получал назначения видеоассистентом на игры с участием ростовчан. Весной в матче «Химки» — «Ростов» (1:0) бригада судей, в которую входили арбитр Сергей Лапочкин и видеоассистенты Иван Сиденков и Богданов, ошибочно отменила гол ростовчанина Али Соу, сравнявшего счет. Сделано это было после вмешательства ВАР, которые зафиксировали «географический» офсайд.

Интересно, что инспектором матча зенитовцев с ростовчанами, как и девять месяцев назад, сначала был назначен Александр Колобаев. Однако затем его заменили на Николая Иванова.

Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.

Следовало ли удалить зенитовца?

На 9-й минуте Матюнин правильно назначил 11-метровый удар за фол Дмитрия Чистякова на Понтусе Альмквисте. При этом он наказал зенитовца предупреждением.

Второе решение может вызвать споры, ведь игрок ростовской команды убегал один на один с вратарем и лишился возможности забить гол. Матюнин посчитал, что Чистяков пытался сыграть в мяч, и потому ограничился желтой карточкой, не достав красную?

Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.

Ключевая ошибка

На 25-й минуте арбитр допустил ошибку в ключевом эпизоде, засчитав гол Николая Комличенко.

Споры зенитовцев сначала вызвало решение судьи продолжить игру после единоборства Игоря Калинина и Вендела. В том моменте Матюнина можно поддержать — оба футболиста вели борьбу с использованием рук.

Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.

А вот затем, когда арбитр оказался на значительном расстоянии от места событий, Комличенко нарушил правила в борьбе с Ярославом Ракицким, когда мяч находился не на игровом расстоянии от соперников. При этом зенитовец бежал в направлении мяча, а ростовчанин «вбежал» в оппонента.

Матюнин гол засчитал и не изменил мнение даже после вмешательства ВАР и просмотра видеозаписи.

Обращу внимание на поведение Ракицкого. Какой смысл вступать в бурную полемику с судьей во время матча, на котором работают видеоассистенты? Защитник, естественно, ничего не добился, но получил желтую карточку за неспортивное поведение. Подвел свою команду — предупреждение четвертое в чемпионате, придется пропустить из-за дисквалификации важнейший матч с «Динамо».

Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.

Видеоарбитры работали очень медленно

Необходимо отметить очень медленную работу видеоассистентов Евгения Турбина, дебютантки Курочкиной и Богданова. И в случае с проверкой назначения пенальти, и в случае с голом Комличенко было потрачено непозволительно много времени в ситуациях, когда это не требовалось. Кроме того, когда проверялся пенальти, отсутствовала графика, которая обычно используется для объяснения происходящего.

Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.

Как судья определил, что мяч попал в руку Альмквисту?

На 67-й минуте Матюнин поступил правильно, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том моменте мяч рикошетом от левой части груди Альмквиста попал ему в правую руку, которая находилась в неестественном положении.

Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.

Вопреки мнению полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна, который после игры спорил с Матюниным, решение судьи правильное. Но интересно, как он увидел нарушение. Угадал или подсказал первый ассистент Дмитрий Мосякин?

Эпизод матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» — 2,2.

Сережки

После перерыва судьи дважды просили футболистов привести в порядок экипировку.

23 октября я уже писал в «СЭ», что нападающий «Ростова» Али Соу вышел на матч 12-го тура Тинькофф чемпионата России с «Арсеналом» с пластырем на левом ухе, нарушив правила игры. Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым позволила ему не выполнять требования правила 4 «Экипировка игроков».

В нем говорится: «Любые драгоценности (цепочки, кольца, браслеты, серьги, кожаные и резиновые ремешки и т.д.) запрещены и должны быть сняты. Не разрешается использовать клейкую ленту, чтобы закрыть их. Игроки должны быть осмотрены до начала матча, а запасные — перед выходом на поле».

И затем другие судьи не обращали внимания на нарушение Соу. И только в Санкт-Петербурге Матюнин предложил вышедшему на замену ростовчанину убрать пластырь и снять сережку.