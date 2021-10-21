РФС объявил судей и инспекторов матчей 12-го тура чемпионата России, которые пройдут с 22 по 25 октября. По традиции есть несколько вопросов, связанных с назначениями.

Мешков и «Крылья Советов»

Недавно экспертно-судейская комиссия признала, что в матче «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1) Виталий Мешков ошибочно наказал самарцев 11-метровым ударом. Зачем спустя меньше месяца его снова назначили на их игру?

Кукуян и время

Без назначений в качестве главного судьи остался Павел Кукуян. Предположу, что это связано с качеством его работы в матче «Арсенал» — «Зенит» (2:1). К основному времени второго тайма он добавил больше четырех минут, а фактически дал сыграть менее трех. Зенитовцы результат не опротестовали, но, похоже, судью все-таки наказали. Это так?

Жабченко и ошибка

Экспертно-судейская комиссия признала, что Евгений Кукуляк совершил серьезную ошибку в матче «Динамо» — «Крылья Советов» (0:1), не назначив пенальти в ворота гостей. Ее не исправил Анатолий Жабченко. Но он по-прежнему получает назначения в качестве ВАР. Почему?

Турбин и «Локомотив»

Евгений Турбин в этом году постоянно работает видеоарбитром на играх «Локомотива»: «Зенит» — «Локомотив» (6:1), «Локомотив» — «Урал» (1:0), «Уфа» — «Локомотив» (1:1), «Урал» — «Локомотив» (0:0), «Рубин» — «Локомотив» (2:2). С чем это связано?

Безбородов и «Сочи»

Владислав Безбородов будет судить игру с участием «Сочи» уже в четвертый раз: до этого были матчи «Ахмат» — «Сочи» (1:2, ВАР), «Сочи» — «Химки» (3:0, арбитр) и «Краснодар» — «Сочи» (3:0, ВАР). Не часто ли?

Амелин и «Химки»

Алексей Амелин будет в четвертый раз обслуживать встречу с участием «Химок»: «Химки» — «Зенит» (1:3, ВАР), «Химки» — «Нижний Новгород» (1:1, ВАР), «Химки» — «Локомотив» (0:0, арбитр). Не чересчур?

Сиденков и «Арсенал»

Такой же вопрос можно задать в отношении назначений Ивана Сиденкова на игры «Арсенала»: «Краснодар» — «Арсенал» (3:2, ВАР), «Арсенал» — ЦСКА (2:2, арбитр), «Урал» — «Арсенал» (2:0, ВАР). Петербуржец будет впервые судить матч «Ростова» после громкого скандала, устроенного ростовчанами весной этого года.

Причины

Причины странностей отчасти можно объяснить нехваткой судей. Проблема эта в ближайшие годы не исчезнет. Я уже поднимал этот вопрос на сборе судей в Сочи, скажу об этом снова: нужно отказываться от географического принципа.

Почему не может судить игры «Зенита» питерский арбитр, но на матчи с участием столичных команд разрешено назначать рефери из Московского региона? К тому же резервными нередко все равно выходят местные судьи, значит, изначально допускается, что он вправе судить «свою» команду в случае травмы главного арбитра?

Сейчас географический принцип только мешает и связывает по рукам и ногам тех, кто занимается назначениями.

Второе наблюдение. Все идет к тому, что как минимум на крупных турнирах будет разделение на тех, кто судит только на поле, и тех, кто работает в ВАР-центре или ВАР-автомобиле. Эта специализация подобна той, что произошла некоторое время назад, когда судей разделили на главных и помощников.

Не исключаю, придем к этому и мы — в чемпионате России. Уже сейчас очевидно, что Турбин стал одним из лучших ВАР, а вот в роли арбитра матч РПЛ ему уже вряд ли доверят. Пока рефери не хотят отказываться от свистка — хотя бы потому, что судье платят в два раза больше, чем ВАР. И чтобы заманить таких в ВАР-центр, придется найти возможность увеличить гонорары видеоассистентам.

Резервные

Очевидно, что с приходом в департамент судейства РФС новых руководителей решено назначать резервными в том числе самих судей РПЛ. В прошлом туре такое назначение получил Владислав Безбородов, сейчас — Павел Кукуян, Артем Любимов, Антон Фролов и Евгений Кукуляк.

Общий список

В целом список назначений выглядит так:

«Динамо» — «Химки» — Иван Сиденков, Дмитрий Жвакин, Александр Кудрявцев, резервный Павел Кукуян, ВАР Алексей Амелин, АВАР Антон Кобзев, инспектор Гаряфий Жафяров.

«Нижний Новгород» — «Краснодар» — Алексей Матюнин, Дмитрий Сафьян, Денис Березнов, резервный Артем Любимов, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Александр Гвардис.

«Ростов» — «Арсенал» — Кирилл Левников, Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный Юнус Кошко, ВАР Иван Сиденков, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Крылья Советов» — Виталий Мешков, Александр Богданов, Андрей Гурбанов, резервный Сергей Чебан, ВАР Павел Кукуян, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Сергей Лапочкин.

«Уфа» — «Рубин» — Игорь Панин, Владимир Миневич, Михаил Иванов, резервный Антон Фролов, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Николай Еремин, инспектор Александр Колобаев.

«Ахмат» — «Урал» — Сергей Карасев, Игорь Демешко, Илья Елеференко, резервный Олег Соколов, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Антон Кобзев, инспектор Игорь Синер.

«Зенит» — «Спартак» — Сергей Иванов, Владислав Назаров, Максим Ковалев, резервный Евгений Кукуляк, ВАР Алексей Сухой, АВАР Роман Усачев, инспектор Николай Левников.

«Локомотив» — «Сочи» — Владислав Безбородов, Алексей Лунев, Роман Милюченко, резервный Андрей Фисенко, ВАР Евгений Турбин, АВАР Александр Богданов, инспектор Юрий Баскаков.