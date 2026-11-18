Гришин рассказал, как Корнаухов уволил его из академии ЦСКА: «Он даже побоялся встретиться»

Экс-полузащитник ЦСКА, бывший тренер клубной академии Александр Гришин в интервью «СЭ» рассказал об обстоятельствах своего увольнения.

— Осенью 2022-го вы вернулись в академию ЦСКА. Как старший тренер курировали команды, участвующие в ЮФЛ. Когда все изменилось?

— Через три года. Я в отпуске, вдруг звонок. Олег Корнаухов, директор академии, говорит: «Мы не сработаемся. Ты покидаешь клуб». Спрашиваю: «Почему? Что случилось?» — «Это мое решение».

Он не стал ничего объяснять, даже побоялся встретиться, сказать все в глаза. Подписал документы и передал мне через бухгалтера.

— Вы ведь когда-то дружили.

— Не просто дружили — лет двенадцать назад я спас его от увольнения! Он тогда работал в академии с одним из возрастов, а я тренировал дубль ЦСКА. Узнав, что Корнаухова хотят убрать, отправился к Евгению Ленноровичу (Гинеру. — Прим. «СЭ»), поговорил. Олега оставили. В дальнейшем отлично ладили, ни ссор, ни конфликтов. И вот как снег на голову...

5 октября 2022 года ЦСКА официально объявил о возвращении Гришина в академию. В сообщении клуба специалист поблагодарил за предоставленную возможность Евгения Гинера, Романа Бабаева и Олега Корнаухова. В обязанности Гришина входила помощь тренерам команд Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).