Защитник ЦСКА Рейс — о тренировках в снегопад: «Я полностью адаптировался к погоде»

Защитник ЦСКА Матеус Рейс рассказал о тренировках в условиях снегопада и объяснил, как отсутствие восьми игроков основного состава, вызванных в сборные, влияет на подготовку команды.

— Как тебе погода?

— Мы все время просыпаемся счастливыми, потому что у нас есть здоровье. Оно позволяет идти к целям, которые ставит перед нами ЦСКА. Очевидно, требуется время для адаптации к погоде. Но я полностью адаптировался. Наша цель — быть предельно сконцентрированными, чтобы хорошо тренироваться каждый день и добиваться побед.

— Когда сразу восемь человек из основы отсутствуют, как это сказывается на тренировочном процессе?

— Мы понимаем, что в течение сезона постоянно бывают паузы на матчи сборных. Футболисты проводят очень много игр, в том числе за национальные команды. Очевидно, что это большая честь для игроков. Но важно не допускать перегрузок. Мы же напряженно тренируемся, чтобы, когда партнеры вернутся из сборных, объединиться и плавно войти в игровой ритм.

21 ноября ЦСКА примет «Ахмат» в матче 15-го тура РПЛ.