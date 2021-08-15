На Евро-2020 Карасев судил лучше. Правильно ли назначен пенальти в ворота «Зенита»?

Арбитр Сергей Карасев впервые в этом сезоне работал на игре РПЛ. Матч в Черкизове получился непростым для его бригады. Хорошо, что в чемпионате России работают видеоарбитры.

Кузяев и Живоглядов

На 40-й минуте матча «Локомотив» — «Зенит» арбитр Сергей Карасев поступил правильно, наказав Далера Кузяева штрафным ударом, но не показав ему желтую карточку.

«Локомотив» — «Зенит».

В том эпизоде зенитовец нарушил правила в единоборстве с Дмитрием Живоглядовым. Железнодорожники, исходя из реакции их партнера по команде, который испытал болевой шок, надеялись, что судья применит дисциплинарную санкцию. Для Кузяева предупреждение стало бы вторым — ему пришлось бы покинуть поле.

Кузяев жестко въехал в ноги Живоглядову. У Далера уже была желтая ?



Карасев пожалел игрока и не пошел на удаление. А как ты считаешь, решение судейской бригады справедливо? ? pic.twitter.com/sU1ySmOPJ3 — Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2021

Но Кузяев не прыгнул в ногу сопернику, не ударил его шипами, не сыграл агрессивно, потому поддержу решение Карасева. Как и в другом эпизоде первого тайма, когда он быстро остудил Тина Едвая и показал Кузяеву желтую карточку за грубость.

Необходимо отметить, что ошибся первый ассистент Игорь Демешко: в той атаке, когда Федор Смолов забил гол, помощник судьи зря сразу не поднял флаг. Офсайд очевидный, не было никакого смысла ждать.

Кузяев и Жемалетдинов

На 50-й минуте Карасев поступил правильно, вынеся второе предупреждение Кузяеву, который шипами наступил Рифату Жемалетдинову на голеностоп. Судья сам назначил штрафной удар, но самостоятельно ли он принял решение об использовании дисциплинарной санкции и удалении?

«Локомотив» — «Зенит».

Было видно, что Карасев взял паузу и после фола зенитовца с кем-то разговаривал, поднеся палец к левому уху. Видеоарбитру и ассистенту видеоарбитра запрещено делать подобные подсказки. Второй ассистент и резервный находились далеко от места событий. Так с кем же общался судья и зачем?

Смолов и Караваев

На 69-й минуте арбитр тоже поступил правильно, не наказав гостей 11-метровым ударом. Вячеслав Караваев не нарушил правила в борьбе со Смоловым в штрафной площади сине-бело-голубых. Действия зенитовского защитника не стали причиной падения нападающего железнодорожников.

«Локомотив» — «Зенит».

Ерохин и Жемалетдинов

На 87-й минуте Карасев, занимавший хорошую позицию, ошибся, не наказав Александра Ерохина 11-метровым ударом. Зенитовец в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Жемалетдинова.

«Локомотив» — «Зенит».

Судье потребовалась помощь видеоассистентов Виталия Мешкова и Алексея Лунева. Только после этого он сам тоже посмотрел повторы эпизода и быстро исправил свою ошибку, которую не должен совершать арбитр его уровня.

Смолов четко реализовал пенальти, который судьи долго обсуждали ?



Только после просмотра VAR Карасев указал на точку — нарушение было внутри штрафной. Так был забит гол, который установил окончательный счет pic.twitter.com/KlvZmidAhc — Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2021

Жемалетдинов и Вендел

Есть еще один нюанс, связанный с назначением пенальти в ворота «Зенита». На 86-й минуте Жемалетдинов вступил в единоборство с Венделом, зенитовец упал, арбитр не квалифицировал действия железнодорожника как фол — уже вскоре тот заработал пенальти. Правильно ли поступили судья и видеоарбитры?

«Локомотив» — «Зенит».

Можно только предполагать, как развивались события, как в тот период матча работали видеоассистенты Мешков и Лунев и что они обсуждали с Карасевым. Если они не показали судье видеозапись единоборства Жемалетдинова и Вендела, значит, либо они не придали ему значения (что вряд ли), либо не усмотрели фол в действиях игрока «Локо» (как и сам Карасев в ходе игры).

В противном случае Карасеву показали бы оба момента — и падение Вендела, и падение Жемалетдинова в штрафной площади «Зенита».

Если же признать, что Жемалетдинов нарушил правила в борьбе с Венделом, то 11-метровый удар назначен ошибочно.

Желтые карточки и падение Карасева

Вернусь к моменту на 40-й минуте. Почему он воспринят неоднозначно? Потому что разные судьи по-разному ведут себя в таких ситуациях: многие, не раздумывая, достают желтые карточки. Или так проще, или того требует глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи, или же так произошедшее видит сам арбитр.

В первом тайме, повторю, рефери поступил, на мой взгляд, верно. А вот на 71-й минуте он неверно оценил единоборство Станислава Магкеева с Сердаром Азмуном. Следовало назначить штрафной удар и наказать железнодорожника предупреждением.

В ходе матча случилось то, что Карасеву будут припоминать не раз. Рефери оказался на пути игроков обеих команд — с ним обошлись неласково, и арбитр упал на газон. В судейском мире такие вещи не приветствуются, это потом становится предметом многочисленных шуток. Думаю, так будет и на этот раз.