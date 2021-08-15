На Евро-2020 Карасев судил лучше. Правильно ли назначен пенальти в ворота «Зенита»?
Кузяев и Живоглядов
На 40-й минуте матча «Локомотив» — «Зенит» арбитр Сергей Карасев поступил правильно, наказав Далера Кузяева штрафным ударом, но не показав ему желтую карточку.
В том эпизоде зенитовец нарушил правила в единоборстве с Дмитрием Живоглядовым. Железнодорожники, исходя из реакции их партнера по команде, который испытал болевой шок, надеялись, что судья применит дисциплинарную санкцию. Для Кузяева предупреждение стало бы вторым — ему пришлось бы покинуть поле.
Кузяев жестко въехал в ноги Живоглядову. У Далера уже была желтая ?— Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2021
Карасев пожалел игрока и не пошел на удаление. А как ты считаешь, решение судейской бригады справедливо? ? pic.twitter.com/sU1ySmOPJ3
Но Кузяев не прыгнул в ногу сопернику, не ударил его шипами, не сыграл агрессивно, потому поддержу решение Карасева. Как и в другом эпизоде первого тайма, когда он быстро остудил Тина Едвая и показал Кузяеву желтую карточку за грубость.
Необходимо отметить, что ошибся первый ассистент Игорь Демешко: в той атаке, когда Федор Смолов забил гол, помощник судьи зря сразу не поднял флаг. Офсайд очевидный, не было никакого смысла ждать.
Кузяев и Жемалетдинов
На 50-й минуте Карасев поступил правильно, вынеся второе предупреждение Кузяеву, который шипами наступил Рифату Жемалетдинову на голеностоп. Судья сам назначил штрафной удар, но самостоятельно ли он принял решение об использовании дисциплинарной санкции и удалении?
Было видно, что Карасев взял паузу и после фола зенитовца с кем-то разговаривал, поднеся палец к левому уху. Видеоарбитру и ассистенту видеоарбитра запрещено делать подобные подсказки. Второй ассистент и резервный находились далеко от места событий. Так с кем же общался судья и зачем?
Смолов и Караваев
На 69-й минуте арбитр тоже поступил правильно, не наказав гостей 11-метровым ударом. Вячеслав Караваев не нарушил правила в борьбе со Смоловым в штрафной площади сине-бело-голубых. Действия зенитовского защитника не стали причиной падения нападающего железнодорожников.
Ерохин и Жемалетдинов
На 87-й минуте Карасев, занимавший хорошую позицию, ошибся, не наказав Александра Ерохина 11-метровым ударом. Зенитовец в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Жемалетдинова.
Судье потребовалась помощь видеоассистентов Виталия Мешкова и Алексея Лунева. Только после этого он сам тоже посмотрел повторы эпизода и быстро исправил свою ошибку, которую не должен совершать арбитр его уровня.
Смолов четко реализовал пенальти, который судьи долго обсуждали ?— Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2021
Только после просмотра VAR Карасев указал на точку — нарушение было внутри штрафной. Так был забит гол, который установил окончательный счет pic.twitter.com/KlvZmidAhc
Жемалетдинов и Вендел
Есть еще один нюанс, связанный с назначением пенальти в ворота «Зенита». На 86-й минуте Жемалетдинов вступил в единоборство с Венделом, зенитовец упал, арбитр не квалифицировал действия железнодорожника как фол — уже вскоре тот заработал пенальти. Правильно ли поступили судья и видеоарбитры?
Можно только предполагать, как развивались события, как в тот период матча работали видеоассистенты Мешков и Лунев и что они обсуждали с Карасевым. Если они не показали судье видеозапись единоборства Жемалетдинова и Вендела, значит, либо они не придали ему значения (что вряд ли), либо не усмотрели фол в действиях игрока «Локо» (как и сам Карасев в ходе игры).
В противном случае Карасеву показали бы оба момента — и падение Вендела, и падение Жемалетдинова в штрафной площади «Зенита».
Если же признать, что Жемалетдинов нарушил правила в борьбе с Венделом, то 11-метровый удар назначен ошибочно.
Желтые карточки и падение Карасева
Вернусь к моменту на 40-й минуте. Почему он воспринят неоднозначно? Потому что разные судьи по-разному ведут себя в таких ситуациях: многие, не раздумывая, достают желтые карточки. Или так проще, или того требует глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи, или же так произошедшее видит сам арбитр.
В первом тайме, повторю, рефери поступил, на мой взгляд, верно. А вот на 71-й минуте он неверно оценил единоборство Станислава Магкеева с Сердаром Азмуном. Следовало назначить штрафной удар и наказать железнодорожника предупреждением.
В ходе матча случилось то, что Карасеву будут припоминать не раз. Рефери оказался на пути игроков обеих команд — с ним обошлись неласково, и арбитр упал на газон. В судейском мире такие вещи не приветствуются, это потом становится предметом многочисленных шуток. Думаю, так будет и на этот раз.
Судейско-металлический подкат ??? pic.twitter.com/85N9AOxKbr— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2021
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