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Судейство

Не делать ставки, не пить, не получать подарки, не участвовать в азартных играх. Для футбольных судей написали правила поведения

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 13:45
Владимир Москалев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Правила поведения футбольных судей в России. Правила поведения футбольных судей в России. Правила поведения футбольных судей в России. Правила поведения футбольных судей в России. Правила поведения футбольных судей в России. Правила поведения футбольных судей в России.
Владимир Москалев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бюро исполкома РФС утвердило регламент для судей, инспекторов и других лиц, выполняющих обязанности в сфере судейства. Рассказываем о том, что будет запрещено и разрешено.

Документ

Регламент — это новый документ, который обязаны соблюдать футбольные судьи, инспекторы, члены судейских органов, национальные и региональные инструкторы, участвующие в подготовке арбитров, а также те сотрудники, кто занимается организацией судейства.

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Обязанности

Их, к примеру, обязали:

— уважать человеческое достоинство и воздерживаться от публичных высказываний в отношении судей, инспекторов, официальных лиц РФС, клубов, игроков и тренеров;

— воздерживаться от публичных оценок решений других судей, инспекторов;

— сообщать департаменту судейства РФС обо всех случаях оскорбления судьи, физического или психологического давления;

— уважать целостность структуры и соревнований РФС;

— способствовать развитию футбола и подготовке спортсменов и судей;

— предоставлять РФС достоверную информацию и документы;

— не провоцировать конфликтные ситуации с игроками, болельщиками, иными лицами;

— проявлять лояльность к ФИФА, УЕФА, РФС;

— проявлять корректность, терпимость и уважение в постах и при комментировании;

— избегать конфликтных обсуждений с представителями и официальными лицами в клубов.

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Запреты

Какие-то из этих обязанностей были письменно оговорены и раньше, какие-то озвучивались устно, но не прописывались в договоре. Теперь все изложили на бумаге и сделали обязательным. Равно как и запреты. Они, в общем-то, тоже существовали, но не были объединены в одном документе или же только предполагались, но не были четко изложены.

Теперь, например, запрещено:

— разглашать служебную информацию;

— допускать посторонних лиц в судейскую комнату;

— участвовать в азартных играх;

— делать ставки на тотализаторах (лично или через представителя);

— распивать спиртные напитки в публичных местах и допускать иные формы демонстрации поведения, противоречащего принципам здорового образа жизни, честной игры;

— распивать спиртные напитки, совместно отдыхать или проводить время с официальными лицами клубов перед матчем и после него;

— участвовать в рекламных кампаниях (кроме кампаний РФС), если реклама предполагает использование ассоциации с футбольным судейством;

— получать подарки, кроме сувенирной продукции стоимостью до 10 тысяч рублей.

Категорически запрещено получать подарки от футбольного клуба (игрока, тренера, агента, сотрудника, владельца, официального лица), а также от букмекерской конторы.

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Ответственность

При нарушении правил делового поведения виновного можно будет:

— предупредить;

— отстранить на определенное число туров или до конца сезона;

— понизить в рейтинге;

— вывести из списка судей или инспекторов.

Наказания, если они не реализованы или не истекли, могут переноситься на следующий сезон.

Срок давности, применяемый к некоторым нарушениям правил поведения, составит три года. При этом он бессрочен для нарушений, связанных с манипуляцией матчами, азартными играми, а также наносящих значительный ущерб репутации РФС или профессии судьи.

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Утрата доверия

Документально введено понятие утраты доверия. В этом случае судейский комитет РФС может вывести судью или инспектора из списка тех, кто допущен к работе в сезоне. Кроме того, судейский комитет вправе обратиться в исполком, бюро исполкома и к генеральному секретарю РФС с заявлением о расторжении договора с провинившимся и/или незаключении договора на новый срок.

Регламент разъясняет, что понимается под служебной проверкой и служебным расследованием, в каких случаях предоставляется отчет об имущественном положении, а также разрешает применение технических средств при проверке. При этом проверяемое лицо может отказаться от применения технического средства без объяснения причин. И этот отказ не может рассматриваться как доказательство вины лица в совершении этического или дисциплинарного нарушения или нарушения правил делового поведения.

Документ необычный. Но очевидно, что многие из его положений прописаны и утверждены в ответ на инциденты, в которые в последние год-два были вовлечены судьи разных лиг. Фактически они написали его своими действиями и поступками.

Правила поведения футбольных судей в России.
Правила поведения футбольных судей в России.
Правила поведения футбольных судей в России.
Правила поведения футбольных судей в России.
Правила поведения футбольных судей в России.
Правила поведения футбольных судей в России.
Правила поведения футбольных судей в России.
Правила поведения футбольных судей в России.
Правила поведения футбольных судей в России.
Правила поведения футбольных судей в России.
Правила поведения футбольных судей в России.
Правила поведения футбольных судей в России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

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30%

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Обе забьют - да

22%

1.83

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17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

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X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

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