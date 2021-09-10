Не делать ставки, не пить, не получать подарки, не участвовать в азартных играх. Для футбольных судей написали правила поведения
Документ
Регламент — это новый документ, который обязаны соблюдать футбольные судьи, инспекторы, члены судейских органов, национальные и региональные инструкторы, участвующие в подготовке арбитров, а также те сотрудники, кто занимается организацией судейства.
Обязанности
Их, к примеру, обязали:
— уважать человеческое достоинство и воздерживаться от публичных высказываний в отношении судей, инспекторов, официальных лиц РФС, клубов, игроков и тренеров;
— воздерживаться от публичных оценок решений других судей, инспекторов;
— сообщать департаменту судейства РФС обо всех случаях оскорбления судьи, физического или психологического давления;
— уважать целостность структуры и соревнований РФС;
— способствовать развитию футбола и подготовке спортсменов и судей;
— предоставлять РФС достоверную информацию и документы;
— не провоцировать конфликтные ситуации с игроками, болельщиками, иными лицами;
— проявлять лояльность к ФИФА, УЕФА, РФС;
— проявлять корректность, терпимость и уважение в постах и при комментировании;
— избегать конфликтных обсуждений с представителями и официальными лицами в клубов.
Запреты
Какие-то из этих обязанностей были письменно оговорены и раньше, какие-то озвучивались устно, но не прописывались в договоре. Теперь все изложили на бумаге и сделали обязательным. Равно как и запреты. Они, в общем-то, тоже существовали, но не были объединены в одном документе или же только предполагались, но не были четко изложены.
Теперь, например, запрещено:
— разглашать служебную информацию;
— допускать посторонних лиц в судейскую комнату;
— участвовать в азартных играх;
— делать ставки на тотализаторах (лично или через представителя);
— распивать спиртные напитки в публичных местах и допускать иные формы демонстрации поведения, противоречащего принципам здорового образа жизни, честной игры;
— распивать спиртные напитки, совместно отдыхать или проводить время с официальными лицами клубов перед матчем и после него;
— участвовать в рекламных кампаниях (кроме кампаний РФС), если реклама предполагает использование ассоциации с футбольным судейством;
— получать подарки, кроме сувенирной продукции стоимостью до 10 тысяч рублей.
Категорически запрещено получать подарки от футбольного клуба (игрока, тренера, агента, сотрудника, владельца, официального лица), а также от букмекерской конторы.
Ответственность
При нарушении правил делового поведения виновного можно будет:
— предупредить;
— отстранить на определенное число туров или до конца сезона;
— понизить в рейтинге;
— вывести из списка судей или инспекторов.
Наказания, если они не реализованы или не истекли, могут переноситься на следующий сезон.
Срок давности, применяемый к некоторым нарушениям правил поведения, составит три года. При этом он бессрочен для нарушений, связанных с манипуляцией матчами, азартными играми, а также наносящих значительный ущерб репутации РФС или профессии судьи.
Утрата доверия
Документально введено понятие утраты доверия. В этом случае судейский комитет РФС может вывести судью или инспектора из списка тех, кто допущен к работе в сезоне. Кроме того, судейский комитет вправе обратиться в исполком, бюро исполкома и к генеральному секретарю РФС с заявлением о расторжении договора с провинившимся и/или незаключении договора на новый срок.
Регламент разъясняет, что понимается под служебной проверкой и служебным расследованием, в каких случаях предоставляется отчет об имущественном положении, а также разрешает применение технических средств при проверке. При этом проверяемое лицо может отказаться от применения технического средства без объяснения причин. И этот отказ не может рассматриваться как доказательство вины лица в совершении этического или дисциплинарного нарушения или нарушения правил делового поведения.
Документ необычный. Но очевидно, что многие из его положений прописаны и утверждены в ответ на инциденты, в которые в последние год-два были вовлечены судьи разных лиг. Фактически они написали его своими действиями и поступками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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